https://sputnik-georgia.ru/20220110/vydacha-novykh-proezdnykh-v-tbilisi-vosstanovlena-263487250.html
Выдача новых проездных в Тбилиси возобновлена
Выдача новых проездных в Тбилиси возобновлена
Продажа абонементов на общественный транспорт была приостановлена из-за ошибки
2022-01-10T12:04+0400
2022-01-10T12:04+0400
2022-01-10T12:33+0400
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. В Тбилиси возобновили продажу новых проездных на общественный транспорт, прерванную из-за опечатки.Абонементная система оплаты проезда в общественном транспорте в Тбилиси будет задействована с 1 февраля. Новые абонементы не будут персонализированными, так что проездным смогут пользоваться все члены семьи. Приобрести новые проездные жители Тбилиси могут в кассах метрополитена и в экспресс-филиалах "Банка Грузия". Именно Банк Грузии управляет системой оплаты общественного транспорта.Желтые микроавтобусы исчезнут с улиц Тбилиси с 1 февраля >>>Стоимость безлимитных абонементов следующая: 1 день – 3 лари; неделя – 20 лари; месяц – 40 лари; три месяца – 100 лари; шесть месяцев – 150 лари, год – 250 лари. Также неограниченное количество раз можно будет пользоваться общественным транспортом в течение 90 минут за 1 лари. Сегодня это обходится в 0,5 лари.При использовании абонемента необходимо соблюдать интервал не менее 15 минут. Проездную карту нужно будет зафиксировать на валидаторе в начале каждой поездки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, тбилиси, "банк грузии", транспорт, транспорт в грузии, общественный транспорт в грузии
Выдача новых проездных в Тбилиси возобновлена
12:04 10.01.2022 (обновлено: 12:33 10.01.2022)
Продажа абонементов была приостановлена из-за опечатки в перечне транспортных средств
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. В Тбилиси возобновили продажу новых проездных на общественный транспорт, прерванную из-за опечатки.
Реализация новых абонементов на проезд была приостановлена 9 января, на один день, из-за ошибки, которую допустила дочерняя компания "Банка Грузии" "MS+", занимающейся изготовлением и реализацией абонементов. Вместо слова "сабагиро" (канатка) в новых проездных было напечатано "сабагаро", что и стало причиной приостановки реализации тиража.
Абонементная система оплаты проезда в общественном транспорте в Тбилиси будет задействована с 1 февраля. Новые абонементы не будут персонализированными, так что проездным смогут пользоваться все члены семьи.
Приобрести новые проездные жители Тбилиси могут в кассах метрополитена и в экспресс-филиалах "Банка Грузия". Именно Банк Грузии управляет системой оплаты общественного транспорта.
Стоимость безлимитных абонементов следующая: 1 день – 3 лари; неделя – 20 лари; месяц – 40 лари; три месяца – 100 лари; шесть месяцев – 150 лари, год – 250 лари. Также неограниченное количество раз можно будет пользоваться общественным транспортом в течение 90 минут за 1 лари. Сегодня это обходится в 0,5 лари.
При использовании абонемента необходимо соблюдать интервал не менее 15 минут.
Проездную карту нужно будет зафиксировать на валидаторе в начале каждой поездки.
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