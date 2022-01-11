https://sputnik-georgia.ru/20220111/biznes-assotsiatsiya-gruzii-privetstvuet-otkrytie-farmatsevticheskogo-rynka-dlya-turtsii-263511657.html
Бизнес-ассоциация Грузии приветствует открытие фармацевтического рынка для Турции
Бизнес-ассоциация Грузии приветствует открытие фармацевтического рынка для Турции
При проведении реформы необходимо защищать и учитывать интересы всех сторон, считают бизнесмены 11.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-11T09:36+0400
2022-01-11T09:36+0400
2022-01-11T09:36+0400
экономика
новости
грузия
турция
ираклий гарибашвили
бизнес-ассоциация грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/06/251654786_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_4b461e2f9d871818843ecaf427112e80.jpg
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Инициатива правительства Грузии "открыть фармацевтический рынок" с Турцией является разумным и своевременным шагом, говорится в заявлении бизнес-ассоциации.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на заседании правительства, что на этой неделе будут приняты решения, которые значительно снизят цены на лекарства, среди них ввоз в Грузию турецких лекарств.Грузинская бизнес-ассоциация продолжает изучать проблемы на фармацевтическом рынке и анализировать потребности и проблемы компаний, работающих в этой сфере."Мы рады, что в процесс регулирования качества и стоимости лекарственных средств вовлечено Агентство конкуренции, которое обладает подробной информацией о ситуации на фармацевтическом рынке", – говорится в заявлении.Грузия откроет свой фармацевтический рынок для Турции – премьер >>В ноябре 2021 года премьер признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства.Минздрав Грузии ведет работы в направлении снижения цен на медикаменты с 2019 года. Ведомство обратилось к Агентству конкуренции с просьбой разработать рекомендации, которые помогут изменить ситуацию на фармацевтическом рынке.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/06/251654786_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_4fc58c80a28479d2efbee9cff037d0a4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, новости, грузия, турция, ираклий гарибашвили, бизнес-ассоциация грузии
Бизнес-ассоциация Грузии приветствует открытие фармацевтического рынка для Турции
При проведении реформы необходимо защищать и учитывать интересы всех сторон, считают бизнесмены
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Инициатива правительства Грузии "открыть фармацевтический рынок" с Турцией является разумным и своевременным шагом, говорится в заявлении бизнес-ассоциации.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на заседании правительства, что на этой неделе будут приняты решения, которые значительно снизят цены на лекарства, среди них ввоз в Грузию турецких лекарств.
"При проведении реформы необходимо защищать и учитывать интересы всех сторон. Мы считаем важным пересмотреть действующее законодательство и принять соответствующие справедливые решения, которые будут выгодны как гражданам, так и компаниям, работающим в фармацевтической сфере", – говорится в заявлении.
Грузинская бизнес-ассоциация продолжает изучать проблемы на фармацевтическом рынке и анализировать потребности и проблемы компаний, работающих в этой сфере.
"Мы рады, что в процесс регулирования качества и стоимости лекарственных средств вовлечено Агентство конкуренции, которое обладает подробной информацией о ситуации на фармацевтическом рынке", – говорится в заявлении
.
В ноябре 2021 года премьер признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства.
Минздрав Грузии ведет работы в направлении снижения цен на медикаменты с 2019 года. Ведомство обратилось к Агентству конкуренции с просьбой разработать рекомендации, которые помогут изменить ситуацию на фармацевтическом рынке.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.