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Бизнес-ассоциация Грузии приветствует открытие фармацевтического рынка для Турции
Бизнес-ассоциация Грузии приветствует открытие фармацевтического рынка для Турции
При проведении реформы необходимо защищать и учитывать интересы всех сторон, считают бизнесмены 11.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-11T09:36+0400
2022-01-11T09:36+0400
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ираклий гарибашвили
бизнес-ассоциация грузии
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Инициатива правительства Грузии "открыть фармацевтический рынок" с Турцией является разумным и своевременным шагом, говорится в заявлении бизнес-ассоциации.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на заседании правительства, что на этой неделе будут приняты решения, которые значительно снизят цены на лекарства, среди них ввоз в Грузию турецких лекарств.Грузинская бизнес-ассоциация продолжает изучать проблемы на фармацевтическом рынке и анализировать потребности и проблемы компаний, работающих в этой сфере."Мы рады, что в процесс регулирования качества и стоимости лекарственных средств вовлечено Агентство конкуренции, которое обладает подробной информацией о ситуации на фармацевтическом рынке", – говорится в заявлении.Грузия откроет свой фармацевтический рынок для Турции – премьер &gt;&gt;В ноябре 2021 года премьер признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства.Минздрав Грузии ведет работы в направлении снижения цен на медикаменты с 2019 года. Ведомство обратилось к Агентству конкуренции с просьбой разработать рекомендации, которые помогут изменить ситуацию на фармацевтическом рынке.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, турция, ираклий гарибашвили, бизнес-ассоциация грузии

Бизнес-ассоциация Грузии приветствует открытие фармацевтического рынка для Турции

09:36 11.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСетевые аптеки - компания PSP
Сетевые аптеки - компания PSP - Sputnik Грузия, 1920, 11.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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При проведении реформы необходимо защищать и учитывать интересы всех сторон, считают бизнесмены
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Инициатива правительства Грузии "открыть фармацевтический рынок" с Турцией является разумным и своевременным шагом, говорится в заявлении бизнес-ассоциации.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на заседании правительства, что на этой неделе будут приняты решения, которые значительно снизят цены на лекарства, среди них ввоз в Грузию турецких лекарств.

"При проведении реформы необходимо защищать и учитывать интересы всех сторон. Мы считаем важным пересмотреть действующее законодательство и принять соответствующие справедливые решения, которые будут выгодны как гражданам, так и компаниям, работающим в фармацевтической сфере", – говорится в заявлении.

Грузинская бизнес-ассоциация продолжает изучать проблемы на фармацевтическом рынке и анализировать потребности и проблемы компаний, работающих в этой сфере.
"Мы рады, что в процесс регулирования качества и стоимости лекарственных средств вовлечено Агентство конкуренции, которое обладает подробной информацией о ситуации на фармацевтическом рынке", – говорится в заявлении.
Грузия откроет свой фармацевтический рынок для Турции – премьер >>
В ноябре 2021 года премьер признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства.
Минздрав Грузии ведет работы в направлении снижения цен на медикаменты с 2019 года. Ведомство обратилось к Агентству конкуренции с просьбой разработать рекомендации, которые помогут изменить ситуацию на фармацевтическом рынке.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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