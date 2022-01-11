https://sputnik-georgia.ru/20220111/biznes-assotsiatsiya-gruzii-privetstvuet-otkrytie-farmatsevticheskogo-rynka-dlya-turtsii-263511657.html

Бизнес-ассоциация Грузии приветствует открытие фармацевтического рынка для Турции

Бизнес-ассоциация Грузии приветствует открытие фармацевтического рынка для Турции

При проведении реформы необходимо защищать и учитывать интересы всех сторон, считают бизнесмены 11.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-11T09:36+0400

2022-01-11T09:36+0400

2022-01-11T09:36+0400

экономика

новости

грузия

турция

ираклий гарибашвили

бизнес-ассоциация грузии

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Инициатива правительства Грузии "открыть фармацевтический рынок" с Турцией является разумным и своевременным шагом, говорится в заявлении бизнес-ассоциации.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на заседании правительства, что на этой неделе будут приняты решения, которые значительно снизят цены на лекарства, среди них ввоз в Грузию турецких лекарств.Грузинская бизнес-ассоциация продолжает изучать проблемы на фармацевтическом рынке и анализировать потребности и проблемы компаний, работающих в этой сфере."Мы рады, что в процесс регулирования качества и стоимости лекарственных средств вовлечено Агентство конкуренции, которое обладает подробной информацией о ситуации на фармацевтическом рынке", – говорится в заявлении.Грузия откроет свой фармацевтический рынок для Турции – премьер >>В ноябре 2021 года премьер признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства.Минздрав Грузии ведет работы в направлении снижения цен на медикаменты с 2019 года. Ведомство обратилось к Агентству конкуренции с просьбой разработать рекомендации, которые помогут изменить ситуацию на фармацевтическом рынке.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, турция, ираклий гарибашвили, бизнес-ассоциация грузии