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Экспорт фундука принес Грузии более 80 млн долларов

Экспорт фундука принес Грузии более 80 млн долларов

В текущем сезоне планируется вывезти 65-70 тысяч тонн, экспортный потенциал которых составляет 150 миллионов долларов 11.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-11T07:32+0400

2022-01-11T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. С 1 августа 2021 года по 9 января 2022 года из Грузии было экспортировано 17,8 тысячи тонн фундука, стоимость которого составила 81,1 миллиона долларов, говорится в сообщении на сайте Минсельхоза страны.Массовый сбор фундука начался в Грузии в начале августа прошлого года. Первыми собирать урожай традиционно начали в Самегрело и Гурии на западе Грузии, позже к ним присоединилась Кахети и другие регионы, где выращивают фундук.ТОП-10 стран-импортеров грузинского фундука: Италия – 7 424 тонны, Германия – 3 347 тонн, Армения – 1 243 тонны, Китай – 785 тонн, Испания – 478 тонн, Чехия – 445 тонн, Россия – 400 тонн, Польша – 357 тонн, Литва – 327 тонн, Франция – 314 тонн.По информации ведомства, текущий урожай фундука высокого качества. Предполагается собрать 65-70 тысяч тонн, экспортный потенциал которых составляет 150 миллионов долларов.Грузинские мандарины успешно экспортируются в соседние страны >>В Минсельхозе отмечают, что с 2016 года в результате распространения мраморных клопов и грибковых болезней производство фундука и его экспорт стали сокращаться, и в 2018 году достигли минимальной отметки в 17 тысяч тонн.Получить высококачественный и обильный урожай в 2020 и 2021 годах удалось за счет активной и целенаправленной работы по уничтожению вредителей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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