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Каландаришвили вновь претендует на пост председателя ЦИК Грузии
Каландаришвили вновь претендует на пост председателя ЦИК Грузии
После окончания рассмотрения предложений претендентов конкурсная комиссия представит отобранных кандидатов президенту 11.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-11T22:53+0400
2022-01-11T22:53+0400
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Действующий председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили, полномочия которого истекают через месяц, в очередной раз подал заявку на этот пост.Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила новый отбор на пост председателя Центральной избирательной комиссии и двух ее членов в конце декабря. Проведение нового конкурса понадобилось, так как полномочия действующего председателя ЦИК и двух членов Центризбиркома истекают 2 февраля.Кроме того, заявки подали два члена ЦИК - Гия Цацашвили и Майя Заридзе, срок полномочий которых также истекает.Прием заявок и документов от желающих завершится до конца дня. После чего комиссия при президенте Грузии рассмотрит все кандидатуры и отберет по три на каждый пост для представления парламенту.После окончания рассмотрения предложений претендентов, конкурсная комиссия представит отобранных кандидатов президенту, а после президент представит их на утверждение парламенту.Парламент Грузии в прошлом году утвердил поправки в регламент, согласно которым меняется процедура избрания председателя ЦИК.Процедура избрания председателя ЦИК Грузии изменилась >>Согласно поправкам, если кандидат в председатели ЦИК не сможет заручиться поддержкой 2/3 депутатов, состоится повторное голосование, на котором будет достаточно простого большинства списочного состава парламента – 76 голосов.Решение изменить процедуру избрания главы ЦИК, по словам инициаторов, было продиктовано трудностями, с которыми депутаты столкнулись при избрании на этот пост Георгия Каландаришвили.Из-за разногласий оппозиции и власти по поводу кандидатов на пост ЦИК в августе 2021 года Каландаришвили смог занять пост председателя ЦИК лишь на полгода, получив поддержку только правящей партии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, цик грузии
Каландаришвили вновь претендует на пост председателя ЦИК Грузии
22:53 11.01.2022 (обновлено: 23:16 11.01.2022)
После окончания рассмотрения предложений претендентов конкурсная комиссия представит отобранных кандидатов президенту
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Действующий председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили, полномочия которого истекают через месяц, в очередной раз подал заявку на этот пост.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила новый отбор на пост председателя Центральной избирательной комиссии и двух ее членов в конце декабря. Проведение нового конкурса понадобилось, так как полномочия действующего председателя ЦИК и двух членов Центризбиркома истекают 2 февраля.
"У меня большие ожидания, так как нет никаких знаков вопроса относительно деятельности ЦИК, что может быть помехой. Если мне будет предоставлена возможность, и я успешно пройду этот процесс, у меня есть долгосрочное видение того, как дальше трансформировать администрацию и перейти на новый этап развития", - заявил Каландаришвили в эфире телеканала "Имеди".
Кроме того, заявки подали два члена ЦИК - Гия Цацашвили и Майя Заридзе, срок полномочий которых также истекает.
Прием заявок и документов от желающих завершится до конца дня. После чего комиссия при президенте Грузии рассмотрит все кандидатуры и отберет по три на каждый пост для представления парламенту.
После окончания рассмотрения предложений претендентов, конкурсная комиссия представит отобранных кандидатов президенту, а после президент представит их на утверждение парламенту.
Парламент Грузии в прошлом году утвердил поправки в регламент, согласно которым меняется процедура избрания председателя ЦИК.
Согласно поправкам, если кандидат в председатели ЦИК не сможет заручиться поддержкой 2/3 депутатов, состоится повторное голосование, на котором будет достаточно простого большинства списочного состава парламента – 76 голосов.
Решение изменить процедуру избрания главы ЦИК, по словам инициаторов, было продиктовано трудностями, с которыми депутаты столкнулись при избрании на этот пост Георгия Каландаришвили.
Из-за разногласий оппозиции и власти по поводу кандидатов на пост ЦИК в августе 2021 года Каландаришвили смог занять пост председателя ЦИК лишь на полгода, получив поддержку только правящей партии.
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