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Милые ласки или вкусная еда: пес сделал неприятный для кошки выбор – забавное видео
Милые ласки или вкусная еда: пес сделал неприятный для кошки выбор – забавное видео
После такого предательства кошка наверняка забудет о любвеобильности по отношению к "лучшему другу" 11.01.2022, Sputnik Грузия
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На кадрах видно, как пес лежит на кровати, а сверху на нем, обхватив шею друга, распласталась кошка. Помимо обнимашек, она еще и "целует" приятеля в ушко. Но продолжалась идиллия недолго – хозяин решил спросить у пса не голоден ли он, и тот сразу же с интересом поднял голову, забыв о кошке. В результате та соскользнула на край кровати, а затем оттуда – на пол. Задние лапы питомца, пытающиеся ухватиться за воздух, бесценны.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , видео с животными, смешные видео, вирусные видео

Милые ласки или вкусная еда: пес сделал неприятный для кошки выбор – забавное видео

11:09 11.01.2022 (обновлено: 11:21 11.01.2022)
© TikTok / braaanflakesТеплые ласки или вкусная еда: пес сделал разочаровывающий кошку выбор – смешное видео
Теплые ласки или вкусная еда: пес сделал разочаровывающий кошку выбор – смешное видео - Sputnik Грузия, 1920, 11.01.2022
© TikTok / braaanflakes
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После такого предательства кошка наверняка забудет о любвеобильности по отношению к "лучшему другу"
@braanflakes Best Friends 😜 #petsoftiktok #petfail #highlandlynx #catahoulahusky #bestfriends #foryoupage #fyp #foryou ♬ BestFriend - ThemBrothers
На кадрах видно, как пес лежит на кровати, а сверху на нем, обхватив шею друга, распласталась кошка. Помимо обнимашек, она еще и "целует" приятеля в ушко. Но продолжалась идиллия недолго – хозяин решил спросить у пса не голоден ли он, и тот сразу же с интересом поднял голову, забыв о кошке. В результате та соскользнула на край кровати, а затем оттуда – на пол. Задние лапы питомца, пытающиеся ухватиться за воздух, бесценны.
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