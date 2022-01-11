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Милые ласки или вкусная еда: пес сделал неприятный для кошки выбор – забавное видео

Милые ласки или вкусная еда: пес сделал неприятный для кошки выбор – забавное видео

После такого предательства кошка наверняка забудет о любвеобильности по отношению к "лучшему другу" 11.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-11T11:09+0400

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На кадрах видно, как пес лежит на кровати, а сверху на нем, обхватив шею друга, распласталась кошка. Помимо обнимашек, она еще и "целует" приятеля в ушко. Но продолжалась идиллия недолго – хозяин решил спросить у пса не голоден ли он, и тот сразу же с интересом поднял голову, забыв о кошке. В результате та соскользнула на край кровати, а затем оттуда – на пол. Задние лапы питомца, пытающиеся ухватиться за воздух, бесценны.Смотрите на видео также:

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