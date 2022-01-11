https://sputnik-georgia.ru/20220111/natsdvizhenie-mozhet-prekratit-boykot-parlamenta-gruzii-263543022.html

"Нацдвижение" может прекратить бойкот работе в парламенте Грузии

"Нацдвижение" может прекратить бойкот работе в парламенте Грузии

Оппозиция объявила бойкот парламенту сразу же после парламентских выборов 2020 года 11.01.2022, Sputnik Грузия

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грузия

единое нацдвижение

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. В главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" задумались о возвращении к работе в парламенте Грузии."Нацдвижение" в очередной раз объявило бойкот осенью 2021 года года. Депутаты от партии обвинили правящую "Грузинскую мечту" в фальсификации результатов выборов в местные органы власти в октябре и отказались работать в законодательном органе.По его мнению, получившие мандаты члены "Нацдвижения" должны быть в парламенте: в комитетах, на пленарных заседаниях, за столами, у трибуны, в коридоре и за периметром.С Гоциридзе согласились и другие члены "Нацдвижения"."Мы согласны с господином Романом насчет использования парламентских рычагов, в том числе путем опроса людей в следственных комиссиях, расшифровки коррупционных схем и т.д. – это правильная стратегия. Я считаю, что "Нацдвижение" должно использовать все существующие рычаги, будь то парламент, улица, общение с международным сообществом или другое", - сказал член "Нацдвижения" Ника Оболадзе.Лейбористская партия решила прекратить бойкот парламента Грузии? >>У "Нацдвижения" в парламенте нынешнего созыва 31 мандат. После парламентских выборов 2020 года вся парламентская оппозиция объявила бойкот, обвинив власти в фальсификации результатов выборов. Позже, после подписания так называемого "Соглашения Шарля Мишеля" часть оппозиционных партий все же вошла в парламент. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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