https://sputnik-georgia.ru/20220107/leyboristskaya-partiya-reshila-prekratit-boykot-parlamenta-gruzii-263445554.html

Лейбористская партия решила прекратить бойкот парламента Грузии?

Лейбористская партия решила прекратить бойкот парламента Грузии?

Лидер партии Шалва Нателашвили если и вернется в парламент, то только для того, чтобы "нарушить их комфорт" 07.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-07T15:18+0400

2022-01-07T15:18+0400

2022-01-07T15:18+0400

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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. В Лейбористской партии Грузии задумались о прекращении бойкота и возвращения в парламент, об этом заявил лидер партии Шалва Нателашвили в эфире "ТВ Пирвели".Большая часть оппозиции объявила бойкот парламенту сразу же после парламентских выборов 2020 года, обвинив власти в их фальсификации. Затем, после подписания так называемого Соглашения Шарля Мишеля вошла часть оппозиционных партий вошла в парламент, а Лейбористская партия продолжает бойкот до сих пор.Кобахидзе призвал оппозицию прекратить бойкот – на кону поправки в Конституцию Грузии>>На вопрос журналиста жалеет ли он, что не вошел в парламент, Нателашивили ответил, что не сожалеет, отметив, что и сейчас тоже не горит желанием, но поведение других оппозиционных партий, которые все же не покидают высший законодательный орган, вынуждают и лейбористов подумать о парламентской трибуне."Фактом остается то, что они не покидают парламент. О новых выборах никто не говорит, и никто этого не хочет. А мы теряем трибуну с которой можем говорить от имени народа", заявил Нателашвили, подчеркнув, что это не его личное желание.Займет ли Шалва Нателашвили депутатское кресло, станет известно к концу месяца, заявил один из лидеров Лейбористской партии Георгий Гугава. Партия планирует провести опрос среди своего электората, в том числе в социальной сети Facebook, чтобы выяснить настрой сторонников партии."Мы начнем опросы, и думаем, что этот процесс завершится через две недели. О своем решении мы сообщим", - сказал Гугава.Как отметил Гугава, сам лидер партии воздерживается от такого шага, но у партии другие соображения на этот счет, и последний месяц этот вопрос активно обсуждается."Немного запоздалым" назвал считает решение Лейбористской партии прекратить бойкот председатель парламента Шалва Папуашвили.Примирение властей и оппозиции глазами президента Грузии - три принципа>>Лейбористская партия Грузии по итогам парламентских выборов 2020 года имеет один депутатский мандат. Несмотря на то, что Нателашвили еще в декабре 2020 года обратился к парламенту о сложении с себя депутатских полномочий, его до сих пор не лишили мандата.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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