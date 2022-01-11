https://sputnik-georgia.ru/20220111/obeschanie-vypolneno---kaladze-o-zamene-marshrutok-v-tbilisi-263528003.html

"Обещание выполнено" - Каладзе о замене маршруток в Тбилиси

"Обещание выполнено" - Каладзе о замене маршруток в Тбилиси

Главная цель транспортной политики столицы – обновление действующего парка и полная замена старых автобусов 11.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-11T16:36+0400

2022-01-11T16:36+0400

2022-01-11T16:36+0400

экономика

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тбилиси

каха каладзе

транспорт

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микроавтобусы

транспорт в грузии

общественный транспорт в грузии

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Уже через несколько дней по улицам Тбилиси будут курсировать лишь новые микроавтобусы, об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Замена т.н. "желтых" микроавтобусов новыми - часть транспортной политики мэрии Тбилиси. Главная цель транспортной политики столицы, которая состоит из многих компонентов, является обновление действующего парка и полная замена старых автобусовПо словам градоначальника, на сегодняшний день из тысячи завезенных новых микроавтобусов по городу курсирует половина. Это экологически чистые маршрутки с полностью электронной системой оплаты, отмечают в мэрии. По словам столичного мэра, реализация транспортной реформы началась в 2017 году. С тех пор в столице полностью заменили автобусный парк. Как заверил Каладзе, старый общественный транспорт в Тбилиси больше никогда не будет курсировать и будет постоянно поэтапно обновляться.Опечатка в новых проездных в Тбилиси исправлена, продажа возобновлена >>>Развитие общественного транспорта является приоритетным для мэрии Тбилиси. На сегодняшний день в городе действует единая система общественного транспорта – автобусы, микроавтобусы, метро.В муниципальном общественном транспорте действует единая система оплаты проезда, которая позволяет в течение полутора часов бесплатно пересаживаться с одного транспорта на другой, чтобы добраться до точки назначения.Уже с 1 февраля в столице заработает новая абонементная система оплаты проезда в общественном транспорте. Приобрести новые проездные жители Тбилиси могут в кассах метрополитена и в экспресс-филиалах "Банка Грузия".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, транспорт, новые автобусы, микроавтобусы, транспорт в грузии, общественный транспорт в грузии