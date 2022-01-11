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"Обещание выполнено" - Каладзе о замене маршруток в Тбилиси
"Обещание выполнено" - Каладзе о замене маршруток в Тбилиси
Главная цель транспортной политики столицы – обновление действующего парка и полная замена старых автобусов 11.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-11T16:36+0400
2022-01-11T16:36+0400
экономика
новости
грузия
тбилиси
каха каладзе
транспорт
новые автобусы
микроавтобусы
транспорт в грузии
общественный транспорт в грузии
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Уже через несколько дней по улицам Тбилиси будут курсировать лишь новые микроавтобусы, об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Замена т.н. "желтых" микроавтобусов новыми - часть транспортной политики мэрии Тбилиси. Главная цель транспортной политики столицы, которая состоит из многих компонентов, является обновление действующего парка и полная замена старых автобусовПо словам градоначальника, на сегодняшний день из тысячи завезенных новых микроавтобусов по городу курсирует половина. Это экологически чистые маршрутки с полностью электронной системой оплаты, отмечают в мэрии. По словам столичного мэра, реализация транспортной реформы началась в 2017 году. С тех пор в столице полностью заменили автобусный парк. Как заверил Каладзе, старый общественный транспорт в Тбилиси больше никогда не будет курсировать и будет постоянно поэтапно обновляться.Опечатка в новых проездных в Тбилиси исправлена, продажа возобновлена &gt;&gt;&gt;Развитие общественного транспорта является приоритетным для мэрии Тбилиси. На сегодняшний день в городе действует единая система общественного транспорта – автобусы, микроавтобусы, метро.В муниципальном общественном транспорте действует единая система оплаты проезда, которая позволяет в течение полутора часов бесплатно пересаживаться с одного транспорта на другой, чтобы добраться до точки назначения.Уже с 1 февраля в столице заработает новая абонементная система оплаты проезда в общественном транспорте. Приобрести новые проездные жители Тбилиси могут в кассах метрополитена и в экспресс-филиалах "Банка Грузия".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, транспорт, новые автобусы, микроавтобусы, транспорт в грузии, общественный транспорт в грузии

"Обещание выполнено" - Каладзе о замене маршруток в Тбилиси

16:36 11.01.2022
© photo: Sputnik / StringerКаха Каладзе с сыном участвует в голосовании. Местные выборы в Грузии 2 октября
Каха Каладзе с сыном участвует в голосовании. Местные выборы в Грузии 2 октября - Sputnik Грузия, 1920, 11.01.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Главная цель транспортной политики столицы – обновление действующего парка и полная замена старых автобусов
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Уже через несколько дней по улицам Тбилиси будут курсировать лишь новые микроавтобусы, об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Замена т.н. "желтых" микроавтобусов новыми - часть транспортной политики мэрии Тбилиси. Главная цель транспортной политики столицы, которая состоит из многих компонентов, является обновление действующего парка и полная замена старых автобусов
"В Тбилиси уже есть одна тысяча маршруток, которые будут постепенно запускаться в сети и через несколько дней полностью заменят т.н. "желтые" маршрутки. В городе не будет курсировать старый общественный транспорт, что создавало серьезную проблему даже в плане передвижения. Автобусы исчерпали все ресурсы. То же самое можно сказать и о микроавтобусах, которые были проблемой с точки зрения загрязнения воздуха", - сказал Каладзе на заседании правительства.
По словам градоначальника, на сегодняшний день из тысячи завезенных новых микроавтобусов по городу курсирует половина. Это экологически чистые маршрутки с полностью электронной системой оплаты, отмечают в мэрии.
По словам столичного мэра, реализация транспортной реформы началась в 2017 году. С тех пор в столице полностью заменили автобусный парк. Как заверил Каладзе, старый общественный транспорт в Тбилиси больше никогда не будет курсировать и будет постоянно поэтапно обновляться.
Опечатка в новых проездных в Тбилиси исправлена, продажа возобновлена >>>
Развитие общественного транспорта является приоритетным для мэрии Тбилиси. На сегодняшний день в городе действует единая система общественного транспорта – автобусы, микроавтобусы, метро.
В муниципальном общественном транспорте действует единая система оплаты проезда, которая позволяет в течение полутора часов бесплатно пересаживаться с одного транспорта на другой, чтобы добраться до точки назначения.
Уже с 1 февраля в столице заработает новая абонементная система оплаты проезда в общественном транспорте. Приобрести новые проездные жители Тбилиси могут в кассах метрополитена и в экспресс-филиалах "Банка Грузия".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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