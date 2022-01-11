https://sputnik-georgia.ru/20220111/saakashvili-ne-ladit-s-meliya-ekspert-nazval-vozmozhnuyu-prichinu-izmeneniy-v-natsdvizhenii-263532882.html

Саакашвили не ладит с Мелия? Эксперт назвал возможную причину изменений в "Нацдвижении"

Саакашвили не ладит с Мелия? Эксперт назвал возможную причину изменений в "Нацдвижении"

Ника Мелия покинул пост председателя политсовета "Единого национального движения", созданного Михаилом Саакашвили

2022-01-11T17:52+0400

2022-01-11T17:52+0400

2022-01-11T18:18+0400

политика

новости

грузия

мнение

единое нацдвижение

рамаз сакварелидзе

ника мелия

коба накопия

экспертное мнение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/13/262226420_103:253:1172:854_1920x0_80_0_0_223325c9df822454ecc2f2889dccca0b.jpg

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Уход Ники Мелия с должности председателя политсовета партии "Единое национальное движение" может быть связан с напряженными отношениями с экс-президентом и основателем этой политической силы Михаилом Саакашвили, предположил политолог Рамаз Сакварелидзе в беседе со Sputnik Грузия.Мелия накануне покинул пост председателя политсовета партии, его занял Коба Накопия, который ранее был исполнительным секретарем партии. Накопия же сменил один из лидеров ЕНД Петре Цискаришвили. Заместителем председателя политсовета партии стал Акакий Минашвили.Что же касается прямых заявлений Мелия о том, что кадровые перестановки в партии приведут "Единое национальное движение" к победе, по словам Сакварелидзе, они "вызывают улыбку"."Мы наблюдаем все те же кадры, того же самого Накопия, того же самого Цискаришвили. Они присутствуют в партии давно, но от этого партия многого не выиграла. С 2012 года она в хроническом проигрыше. Вспоминается басня Крылова – "Как вы ни садитесь, все в музыканты не годитесь", - подчеркнул Сакварелидзе.Что же касается анонсированных "Единым национальным движением" акций протеста, то эксперт заявил, что в очередной раз они ни к чему не приведут."Это ни к чему не приведет, так как сегодня как никогда слаба партия "Единое национальное движение". Казалось бы, с возвращением их лидера, Михаила Саакашвили, должен был наступить их взлет, но мы видим, что взлета не было. Людей не набирается больше, наоборот, поддержки у них становится все меньше. А других ресурсов для взлета у них уже нет", - подытожил Сакварелидзе.Ранее сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, отбывающего срок в руставской тюрьме, заявили о намерении создать так называемые "группы неповиновения" и устроить акции протеста по всей стране. В главной оппозиционной партии "Единое национальное движение", основанной Саакашвили, пока не комментируют это намерение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20220110/partiya-dolzhna-menyatsya---meliya-o-perestanovkakh-v-edinom-natsdvizhenii-gruzii-263509423.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, мнение, единое нацдвижение, рамаз сакварелидзе, ника мелия, коба накопия, экспертное мнение