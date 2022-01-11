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https://sputnik-georgia.ru/20220111/saakashvili-ne-ladit-s-meliya-ekspert-nazval-vozmozhnuyu-prichinu-izmeneniy-v-natsdvizhenii-263532882.html
Саакашвили не ладит с Мелия? Эксперт назвал возможную причину изменений в "Нацдвижении"
Саакашвили не ладит с Мелия? Эксперт назвал возможную причину изменений в "Нацдвижении"
Ника Мелия покинул пост председателя политсовета "Единого национального движения", созданного Михаилом Саакашвили
2022-01-11T17:52+0400
2022-01-11T18:18+0400
политика
новости
грузия
мнение
единое нацдвижение
рамаз сакварелидзе
ника мелия
коба накопия
экспертное мнение
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Уход Ники Мелия с должности председателя политсовета партии "Единое национальное движение" может быть связан с напряженными отношениями с экс-президентом и основателем этой политической силы Михаилом Саакашвили, предположил политолог Рамаз Сакварелидзе в беседе со Sputnik Грузия.Мелия накануне покинул пост председателя политсовета партии, его занял Коба Накопия, который ранее был исполнительным секретарем партии. Накопия же сменил один из лидеров ЕНД Петре Цискаришвили. Заместителем председателя политсовета партии стал Акакий Минашвили.Что же касается прямых заявлений Мелия о том, что кадровые перестановки в партии приведут "Единое национальное движение" к победе, по словам Сакварелидзе, они "вызывают улыбку"."Мы наблюдаем все те же кадры, того же самого Накопия, того же самого Цискаришвили. Они присутствуют в партии давно, но от этого партия многого не выиграла. С 2012 года она в хроническом проигрыше. Вспоминается басня Крылова – "Как вы ни садитесь, все в музыканты не годитесь", - подчеркнул Сакварелидзе.Что же касается анонсированных "Единым национальным движением" акций протеста, то эксперт заявил, что в очередной раз они ни к чему не приведут."Это ни к чему не приведет, так как сегодня как никогда слаба партия "Единое национальное движение". Казалось бы, с возвращением их лидера, Михаила Саакашвили, должен был наступить их взлет, но мы видим, что взлета не было. Людей не набирается больше, наоборот, поддержки у них становится все меньше. А других ресурсов для взлета у них уже нет", - подытожил Сакварелидзе.Ранее сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, отбывающего срок в руставской тюрьме, заявили о намерении создать так называемые "группы неповиновения" и устроить акции протеста по всей стране. В главной оппозиционной партии "Единое национальное движение", основанной Саакашвили, пока не комментируют это намерение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20220110/partiya-dolzhna-menyatsya---meliya-o-perestanovkakh-v-edinom-natsdvizhenii-gruzii-263509423.html
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политика, новости, грузия, мнение, единое нацдвижение, рамаз сакварелидзе, ника мелия, коба накопия, экспертное мнение

Саакашвили не ладит с Мелия? Эксперт назвал возможную причину изменений в "Нацдвижении"

17:52 11.01.2022 (обновлено: 18:18 11.01.2022)
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliНика Мелия. Акция протеста сторонников оппозиции и ЕНД в поддержку Саакашвили 19 ноября 2021 года
Ника Мелия. Акция протеста сторонников оппозиции и ЕНД в поддержку Саакашвили 19 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 11.01.2022
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Причиной кадровых перестановок в ЕНД может быть напряженность между Мелия и Саакашвили, предположил эксперт
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Уход Ники Мелия с должности председателя политсовета партии "Единое национальное движение" может быть связан с напряженными отношениями с экс-президентом и основателем этой политической силы Михаилом Саакашвили, предположил политолог Рамаз Сакварелидзе в беседе со Sputnik Грузия.
Мелия накануне покинул пост председателя политсовета партии, его занял Коба Накопия, который ранее был исполнительным секретарем партии. Накопия же сменил один из лидеров ЕНД Петре Цискаришвили. Заместителем председателя политсовета партии стал Акакий Минашвили.

"Мы знаем, что в этой партии есть определенная напряженность между лидерами. В частности, ходили слухи о напряженности в отношениях между Саакашвили и Мелия. Не исключено, что это может быть близко к правде. Если такова реальность, то тогда это противостояние и повлияло на снятие с должности Мелия, и, наверное, стоит ожидать, что в скором будущем он будет снят и с другой должности – должности председателя партии "Единое национальное движение", - заявил Сакварелидзе

Что же касается прямых заявлений Мелия о том, что кадровые перестановки в партии приведут "Единое национальное движение" к победе, по словам Сакварелидзе, они "вызывают улыбку".
"Мы наблюдаем все те же кадры, того же самого Накопия, того же самого Цискаришвили. Они присутствуют в партии давно, но от этого партия многого не выиграла. С 2012 года она в хроническом проигрыше. Вспоминается басня Крылова – "Как вы ни садитесь, все в музыканты не годитесь", - подчеркнул Сакварелидзе.
Ника Мелия, председатель партии Единое Нацдвижение - Sputnik Грузия, 1920, 10.01.2022
Партия должна меняться - Мелия о перестановках в "Едином нацдвижении" Грузии
Вчера, 22:18
Что же касается анонсированных "Единым национальным движением" акций протеста, то эксперт заявил, что в очередной раз они ни к чему не приведут.
"Это ни к чему не приведет, так как сегодня как никогда слаба партия "Единое национальное движение". Казалось бы, с возвращением их лидера, Михаила Саакашвили, должен был наступить их взлет, но мы видим, что взлета не было. Людей не набирается больше, наоборот, поддержки у них становится все меньше. А других ресурсов для взлета у них уже нет", - подытожил Сакварелидзе.
Ранее сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, отбывающего срок в руставской тюрьме, заявили о намерении создать так называемые "группы неповиновения" и устроить акции протеста по всей стране. В главной оппозиционной партии "Единое национальное движение", основанной Саакашвили, пока не комментируют это намерение.
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