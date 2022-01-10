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https://sputnik-georgia.ru/20220110/partiya-dolzhna-menyatsya---meliya-o-perestanovkakh-v-edinom-natsdvizhenii-gruzii-263509423.html
Партия должна меняться - Мелия о перестановках в "Едином нацдвижении" Грузии
Партия должна меняться - Мелия о перестановках в "Едином нацдвижении" Грузии
Необходимость перемен обусловлена вызовами, перед которыми стоит "Национальное движение", заявил лидер партии 10.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-10T22:18+0400
2022-01-11T00:25+0400
политика
новости
грузия
единое нацдвижение
грузинская мечта
ника мелия
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Обновления очень важны для развития любой политической силы, заявил руководитель партии "Единое национальное движение" Ника Мелия журналистам, после того как стало известно, что он покинул пост председателя политсовета партии.На заседании политсовета партии в понедельник было принято решение о назначении Кобы Накопия главой органа вместо Мелия, который останется председателем ЕНД."Как бы ни была организована политическая сила, как бы ни была политически ориентирована та или иная сила, через какое-то время важны обновления и перестановки, чтобы предпринимать еще более эффективные шаги на благо страны и государства. Необходимость перемен обусловлена вызовами, перед которыми стоит "Национальное движение" и, самое главное, стоит каждый из нас, я имею в виду страну", - заявил Мелия журналистам.Ника Мелия покинул пост председателя политсовета "Нацдвижения" &gt;&gt;Преемник Мелия до этого занимал должность исполнительного секретаря партии. Заместителем Накопия на новой позиции будет Акакий Минашвили. Кроме того, по решению политсовета, пост исполнительного секретаря вместо Накопия занял Петре Цискаришвили.По мнению члена правящей партии "Грузинская мечта", депутата Михаила Сарджвеладзе, обществу не стоит ожидать каких-то особых изменений в "Едином национальном движении"."Не думаю, что эти изменения в ЕНД должны внушать обществу большие надежды. Я не думаю, что "Национальное движение" таким образом изменит свое лицо, на самом деле оно останется главной деструктивной силой грузинской политики", - заявил депутат журналистам, комментируя кадровые изменения в оппозиционной партии.Сторонники Саакашвили намерены устроить акции протеста по всей Грузии &gt;&gt;Ранее сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, отбывающего срок в руставской тюрьме, заявили о намерении создать так называемые "группы неповиновения" и устроить акции протеста по всей стране. В главной оппозиционной партии "Единое национальное движение", основанной Саакашвили, пока не комментируют это намерение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, грузинская мечта, ника мелия

Партия должна меняться - Мелия о перестановках в "Едином нацдвижении" Грузии

22:18 10.01.2022 (обновлено: 00:25 11.01.2022)
© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZEНика Мелия, председатель партии "Единое Нацдвижение"
Ника Мелия, председатель партии Единое Нацдвижение - Sputnik Грузия, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE
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Необходимость перемен обусловлена вызовами, перед которыми стоит "Национальное движение", заявил лидер партии
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Обновления очень важны для развития любой политической силы, заявил руководитель партии "Единое национальное движение" Ника Мелия журналистам, после того как стало известно, что он покинул пост председателя политсовета партии.
На заседании политсовета партии в понедельник было принято решение о назначении Кобы Накопия главой органа вместо Мелия, который останется председателем ЕНД.
"Как бы ни была организована политическая сила, как бы ни была политически ориентирована та или иная сила, через какое-то время важны обновления и перестановки, чтобы предпринимать еще более эффективные шаги на благо страны и государства. Необходимость перемен обусловлена вызовами, перед которыми стоит "Национальное движение" и, самое главное, стоит каждый из нас, я имею в виду страну", - заявил Мелия журналистам.
Ника Мелия покинул пост председателя политсовета "Нацдвижения" >>
Преемник Мелия до этого занимал должность исполнительного секретаря партии. Заместителем Накопия на новой позиции будет Акакий Минашвили. Кроме того, по решению политсовета, пост исполнительного секретаря вместо Накопия занял Петре Цискаришвили.
По мнению члена правящей партии "Грузинская мечта", депутата Михаила Сарджвеладзе, обществу не стоит ожидать каких-то особых изменений в "Едином национальном движении".
"Не думаю, что эти изменения в ЕНД должны внушать обществу большие надежды. Я не думаю, что "Национальное движение" таким образом изменит свое лицо, на самом деле оно останется главной деструктивной силой грузинской политики", - заявил депутат журналистам, комментируя кадровые изменения в оппозиционной партии.
Сторонники Саакашвили намерены устроить акции протеста по всей Грузии >>
Ранее сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, отбывающего срок в руставской тюрьме, заявили о намерении создать так называемые "группы неповиновения" и устроить акции протеста по всей стране. В главной оппозиционной партии "Единое национальное движение", основанной Саакашвили, пока не комментируют это намерение.
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