https://sputnik-georgia.ru/20220111/smena-taktiki-ili-samounichtozhenie-kak-v-gruzii-otreagirovali-na-izmeneniya-v-natsdvizhenii-263531326.html

Смена тактики или самоуничтожение? Как в Грузии отреагировали на изменения в "Нацдвижении"

Смена тактики или самоуничтожение? Как в Грузии отреагировали на изменения в "Нацдвижении"

Ника Мелия покинул пост председателя политсовета партии "Единое национальное движение", созданной Михаилом Саакашвили

2022-01-11T17:37+0400

2022-01-11T17:37+0400

2022-01-11T18:26+0400

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Представители грузинских властей и оппозиции дают кардинально разные оценки кадровым изменениям в самой многочисленной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД).На съезде ЕНД в понедельник было принято решение о назначении Кобы Накопия главой политсовета вместо Ники Мелия. При этом он останется председателем ЕНД. Преемник Мелия до этого занимал должность исполнительного секретаря партии. Заместителем Накопия на новой позиции будет Акакий Минашвили. По решению политсовета, пост исполнительного секретаря вместо Накопия занял Петре Цискаришвили.Реакция властейВ правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" считают перестановки в ЕНД результатом внутрипартийных противоречий. Так, вице-спикер парламента Давид Сергеенко считает, что ЕНД меняет тактику, но не сценарий беспорядков.Как отметил Сергеенко, он может лишь поприветствовать изменение стратегии "Единого национального движения", если вместо акций, неповиновения и эскалации, они найдут в себе "силы думать и работать".Член парламентского большинства Нино Цилосани считает, что решение политсовета "Национального движения" является предпосылкой к самоуничтожению партии."Решение, если смотреть на картину в целом, действительно является началом самоуничтожения партии. Каждый раз проигрыш на выборах и их безуспешная политика - в данном случае за нее уже расплатился Ника Мелия. Эти процессы наглядно указывают на то, что "Национальное движение" переходит в режим иссякания", — заявила Цилосани.В "Грузинской мечте" изменения в "Едином национальном движении" связывают с внутрипартийными противоречиями. Власти считают, что у их оппонентов есть проблемы с выработкой политической стратегии."Решения политсовета еще раз показали, что внутри партии есть проблемы как в плане системной, так и политической тактики и стратегии", — сказал депутата Ираклий Кадагишвили.Позиция оппозицииПо словам лидера оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия, от заседания политсовета "Национального движения" он ожидал большего.По его словам, ожидание было связано с тем, чтобы кто-то из лидеров взял бы на себя ответственность за происходящее с партией.Как отметил накануне сам Мелия, изменения продиктованы вызовами, которые стоят перед партией и страной. Он также отметил, что важно, чтобы Национальное движение поменяло как повестку дня, так и "содержание".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20220110/partiya-dolzhna-menyatsya---meliya-o-perestanovkakh-v-edinom-natsdvizhenii-gruzii-263509423.html

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