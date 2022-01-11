https://sputnik-georgia.ru/20220111/tbilgorsud-uprazdnil-shtraf-minyustu-iz-za-kadrov-saakashvili-263539759.html
Тбилгорсуд упразднил штраф Минюсту из-за кадров Саакашвили
Тбилгорсуд упразднил штраф Минюсту из-за кадров Саакашвили
Служба госинспектора не согласна с решением Тбилгорсуда и намерена обжаловать его в высшей инстанции 11.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-11T20:54+0400
2022-01-11T20:54+0400
2022-01-11T20:54+0400
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михаил саакашвили
тбилисский городской суд
министерство юстиции грузии
служба государственного инспектора
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Тбилисский городской суд упразднил штраф в размере 500 лари, выписанный министерству юстиции Службой государственной инспектора из-за публикации кадров перевода экс-президента Михаила Саакашвили из места заключения в тюремную больницу.По решению Службы госинспектора от 3 декабря Специальная пенитенциарная служба была оштрафована на две тысячи лари, а Минюст - на 500 лари.Служба госинспектора не согласна с решением Тбилгорсуда и намерена обжаловать его в высшей инстанции.Служба госинспектора оштрафовала Минюст Грузии за показ кадров с Саакашвили >>Служба госинспектора после изучения законности получения и разглашения персональных данных и установила, что Минюст и Специальная пенитенциарная служба обнародовали информацию о Саакашвили с нарушением закона. В частности, речь идет о видеозаписях, где Саакашвили покупает в тюремном магазине продукты, принимает в медпункте пищевые добавки, а также кадры этапирования экс-президента из руставской тюрьмы в глданскую тюремную больницу.Ранее глава Минюста Рати Брегадзе заявил, что видео перевода Саакашвили, как и другие видео, были опубликованы исходя из высокого общественного интереса и чтобы не допустить фальсификации информации.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, тбилисский городской суд, министерство юстиции грузии, служба государственного инспектора, возвращение и арест саакашвили
Тбилгорсуд упразднил штраф Минюсту из-за кадров Саакашвили
Служба госинспектора не согласна с решением Тбилгорсуда и намерена обжаловать его в высшей инстанции
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Тбилисский городской суд упразднил штраф в размере 500 лари, выписанный министерству юстиции Службой государственной инспектора из-за публикации кадров перевода экс-президента Михаила Саакашвили из места заключения в тюремную больницу.
По решению Службы госинспектора от 3 декабря Специальная пенитенциарная служба была оштрафована на две тысячи лари, а Минюст - на 500 лари.
"Сегодня суд принял справедливое решение и полностью удовлетворил иск Министра юстиции и упразднил решение Службы государственного инспектора от 3 декабря 2021 года, что подтверждает, что министерство юстиции не нарушало закон "О защите персональной информации", - сказала представитель Минюста Нино Миндиашвили.
Служба госинспектора не согласна с решением Тбилгорсуда и намерена обжаловать его в высшей инстанции.
Служба госинспектора после изучения законности получения и разглашения персональных данных и установила, что Минюст и Специальная пенитенциарная служба обнародовали информацию о Саакашвили с нарушением закона. В частности, речь идет о видеозаписях, где Саакашвили покупает в тюремном магазине продукты, принимает в медпункте пищевые добавки, а также кадры этапирования экс-президента из руставской тюрьмы в глданскую тюремную больницу.
Ранее глава Минюста Рати Брегадзе заявил, что видео перевода Саакашвили, как и другие видео, были опубликованы исходя из высокого общественного интереса и чтобы не допустить фальсификации информации.
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