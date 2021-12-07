https://sputnik-georgia.ru/20211207/sluzhba-gosinspektora-oshtrafovala-minyust-gruzii-za-pokaz-kadrov-s-saakashvili-262665367.html
Служба госинспектора оштрафовала Минюст Грузии за показ кадров с Саакашвили
Служба госинспектора оштрафовала Минюст Грузии за показ кадров с Саакашвили
Служба сочла незаконной публикацию видеозаписи об этапирования экс-президента из руставской тюрьмы в глданскую тюремную больницу 07.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-07T16:53+0400
2021-12-07T16:53+0400
2021-12-07T16:58+0400
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михаил саакашвили
министерство юстиции грузии
служба государственного инспектора
специальная пенитенциарная служба
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Служба государственного инспектора Грузии оштрафовала министерство юстиции и Специальную пенитенциарную службу за нарушение закона о защите персональных данных в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.По решению Госнинспектора, согласно действующему законодательству, Специальная пенитенциарная служба оштрафована на две тысячи лари, а Минюст - на 500 лари.Как отмечено в сообщении ведомства, Служба госинспектора завершила изучение законности получения и разглашения персональных данных и установила, что Минюст и Специальная пенитенциарная служба обнародовали информацию о Саакашвили с нарушением закона.В частности, речь идет о видеозаписях, где Саакашвили покупает в тюремном магазине продукты, принимает в медпункте пищевые добавки, а также кадры этапирования экс-президента из руставской тюрьмы в глданскую тюремную больницу."Правда, что в связи с состоянием здоровья и правового положения третьего президента Грузии Михаила Саакашвили был высокий общественный интерес, однако Специальная пенитенциарная служба и министерство юстиции Грузии в отношении каждого индивидуального случая должны были оценить, насколько этот интерес был легитимным и насколько пропорциональным и адекватным было обнародование данных Михаила Саакашвили для удовлетворения подобного интереса", - отмечено в сообщении.Служба Госинспектора также заострила внимание на важных деталях видео и фотоматериалов. В частности, на видео Саакашвили запечатлен в приватной форме. А на фотографии, как разъясняет Специальная пенитенциарная служба, видно, как он принимает пищевые добавки – определенные каши и пюре, которые используются для детского питания.Что касается видеомониторинга Саакашвили в пенитенциарных учреждениях №12 и №18, то Служба госинспектора сочла его законным.Однако, что касается обнародования этих кадров, то в своем решении Госинспектор разъяснил, что публикация видео выхода Саакашвили из пенитенциарного учреждения №12 для демонстрации того, что он действительно покинул пенитенциарное учреждение по собственной воле, не может считаться законной, поскольку об обратном свидетельствуют доказательства, в том числе аудио и видеозаписи его принудительного помещения в №18 пенитенциарном учреждении и кадры, снятые в реанимобиле.В связи с этим Госинпектор разъяснил, что с учетом его статуса, узнаваемости, высокого общественного интереса к его личности, содержания видеозаписи, "предоставление ее широкой публике в подобной форме и ситуации следует рассматривать как обработку данных, унижающую достоинство субъекта"."Соответственно, опубликование записи, ущемляющей достоинство субъекта для демонстрации фактов остановки реанимобиля у пенитенциарного учреждения, повреждения медицинского оборудования Михаилом Саакашвили и физического насилия над персоналом учреждения, а также информирование общественности в подобной форме не может быть рассмотрено как случай обработки данных законным путем, а также пропорциональным и адекватным средством для удовлетворения общественного интереса", - отмечено в сообщении.Минюсту и Специальной пенитенциарной службе поручено удалить из социальной сети Facebook, а также с официальных веб-страниц аудио и видеозаписи, содержащие персональные данные Саакашвили.После 50-дневной голодовки Саакашвили проходит курс реабилитации в горийском военном госпитале. Ранее в Минюсте Грузии сообщали, что после завершения процесса лечения Саакашвили вернут в тюрьму №12 в городе Рустави, куда он был помещен сразу после задержания 1 октября.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211111/penitentsiarnaya-sluzhba-obnarodovala-novye-videokadry-s-saakashvili-261992483.html
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, министерство юстиции грузии, служба государственного инспектора, специальная пенитенциарная служба, возвращение и арест саакашвили
Служба госинспектора оштрафовала Минюст Грузии за показ кадров с Саакашвили
16:53 07.12.2021 (обновлено: 16:58 07.12.2021)
Служба сочла незаконной публикацию видеозаписи об этапирования экс-президента из руставской тюрьмы в глданскую тюремную больницу
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Служба государственного инспектора Грузии оштрафовала министерство юстиции и Специальную пенитенциарную службу за нарушение закона о защите персональных данных в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
По решению Госнинспектора, согласно действующему законодательству, Специальная пенитенциарная служба оштрафована на две тысячи лари, а Минюст - на 500 лари.
Как отмечено в сообщении
ведомства, Служба госинспектора завершила изучение законности получения и разглашения персональных данных и установила, что Минюст и Специальная пенитенциарная служба обнародовали информацию о Саакашвили с нарушением закона.
В частности, речь идет о видеозаписях, где Саакашвили покупает в тюремном магазине продукты, принимает в медпункте пищевые добавки, а также кадры этапирования экс-президента из руставской тюрьмы в глданскую тюремную больницу.
"Правда, что в связи с состоянием здоровья и правового положения третьего президента Грузии Михаила Саакашвили был высокий общественный интерес, однако Специальная пенитенциарная служба и министерство юстиции Грузии в отношении каждого индивидуального случая должны были оценить, насколько этот интерес был легитимным и насколько пропорциональным и адекватным было обнародование данных Михаила Саакашвили для удовлетворения подобного интереса", - отмечено в сообщении.
Служба Госинспектора также заострила внимание на важных деталях видео и фотоматериалов. В частности, на видео Саакашвили запечатлен в приватной форме. А на фотографии, как разъясняет Специальная пенитенциарная служба, видно, как он принимает пищевые добавки – определенные каши и пюре, которые используются для детского питания.
"С учетом того, что форма и содержание распространения информации создавали ложное представление об иллюзорной природе голодовки Михаила Саакашвили, разглашение информации следует рассматривать как нарушение достоинства голодного человека", - отмечено в заключении.
Что касается видеомониторинга Саакашвили в пенитенциарных учреждениях №12 и №18, то Служба госинспектора сочла его законным.
Однако, что касается обнародования этих кадров, то в своем решении Госинспектор разъяснил, что публикация видео выхода Саакашвили из пенитенциарного учреждения №12 для демонстрации того, что он действительно покинул пенитенциарное учреждение по собственной воле, не может считаться законной, поскольку об обратном свидетельствуют доказательства, в том числе аудио и видеозаписи его принудительного помещения в №18 пенитенциарном учреждении и кадры, снятые в реанимобиле.
В связи с этим Госинпектор разъяснил, что с учетом его статуса, узнаваемости, высокого общественного интереса к его личности, содержания видеозаписи, "предоставление ее широкой публике в подобной форме и ситуации следует рассматривать как обработку данных, унижающую достоинство субъекта".
"Соответственно, опубликование записи, ущемляющей достоинство субъекта для демонстрации фактов остановки реанимобиля у пенитенциарного учреждения, повреждения медицинского оборудования Михаилом Саакашвили и физического насилия над персоналом учреждения, а также информирование общественности в подобной форме не может быть рассмотрено как случай обработки данных законным путем, а также пропорциональным и адекватным средством для удовлетворения общественного интереса", - отмечено в сообщении.
Минюсту и Специальной пенитенциарной службе поручено удалить из социальной сети Facebook, а также с официальных веб-страниц аудио и видеозаписи, содержащие персональные данные Саакашвили.
После 50-дневной голодовки Саакашвили проходит курс реабилитации в горийском военном госпитале. Ранее в Минюсте Грузии сообщали, что после завершения процесса лечения Саакашвили вернут в тюрьму №12 в городе Рустави, куда он был помещен сразу после задержания 1 октября.
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