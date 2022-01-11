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https://sputnik-georgia.ru/20220111/ubiystvo-shkolnikov-v-tbilisi-sud-priznal-vinovnym-esche-odnogo-figuranta-dela-263527750.html
Убийство школьников в Тбилиси: суд признал виновным еще одного фигуранта дела
Убийство школьников в Тбилиси: суд признал виновным еще одного фигуранта дела
Спусти четыре года после громкого убийства суд вынес приговор еще одному фигуранту дела 11.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-11T16:21+0400
2022-01-11T16:21+0400
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновным сына священника Георгия Менабде, обвиняемого в групповом убийстве школьника Давида Саралидзе.Менабде задержали 15 апреля 2021 года, спустя более трех лет после гибели Саралидзе. Давид Саралидзе погиб в результате драки, которая произошла 1 декабря 2017 года на улице Хорава в центре Тбилиси с участием около 20 старшеклассников двух школ. Один из подростков Леван Дадунашвили скончался по дороге в больницу, а Давид Саралидзе 2 декабря, спустя менее суток после госпитализации.По решению судьи Валериана Бугианишвили, в качестве наказания для Менабде было избрано лишение свободы на срок до 14 лет. Однако согласно Кодексу о правосудии в отношении несовершеннолетних, срок был сокращен на одну четверть, и в качестве окончательной меры наказания было определено лишение свободы на срок до 10 лет и 6 месяцев.По словам адвоката молодого человека Давида Дадиани, сторона защиты намерена обжаловать данное решение.По версии следствия, Менабде принимал участие в убийстве Саралидзе и вместе с Михаилом Каландия и Георгием Джанашия наносил ему ранения. Менабде проходил свидетелем по делу, и на него в свое время во время следственных процессов 2018 года как на убийцу указывал Джанашия.Дело об убийствеДело об убийстве двух 16-летних школьников в центре Тбилиси стало одним из самых резонансных за последние годы.31 мая 2018 года суд вынес первый приговор по делу, признав двух фигурантов – Гугу Барбакадзе и Георгия Джанашия - виновными только в убийстве Левана Дадунашвили.Суд первой инстанции не назвал и не привлек к ответственности виновных в смерти другого школьника – Давида Саралидзе. Отец подростка, Заза Саралидзе, заявил, что задержаны не все виновные. Он обвинил прокуратуру в необъективном расследовании дела и укрывательстве виновных. Это заявление повлекло за собой масштабный общественный протест.Под давлением общественности подал в отставку главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе, а МВД начало новое расследование.После семи месяцев рассмотрения дела в суде второй инстанции, в июне 2019 года, Тбилисский апелляционный суд пересмотрел приговор Джанашия и признал его виновным в предумышленном групповом убийстве и Давида Саралидзе, приговорив его к 11 годам и трем месяцам тюрьмы.Однако уже в январе 2021 года Верховный суд Грузии заключил процессуальное соглашение с Георгием Джанашия – он был приговорен к четырем годам реального тюремного заключения и четырем годам условного заключения в обмен на признание себя виновным.Джанашия был освобожден из колонии, а неотбытую часть приговора ему заменили на более мягкую – домашний арест.Еще один приговор по делу об убийстве Давида Саралидзе был вынесен Тбилисским городским судом обвиняемому Михаилу Каландия 25 февраля 2020 года. Сначала Каландия выступал как свидетель по делу, однако затем он также был приговорен к 11 годам и 3 месяцам лишения свободы. Сам обвиняемый и его семья были категорически не согласны с приговором.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20211201/zaza-saralidze-poprosil-prezidenta-pomilovat-osuzhdennykh-za-ubiystvo-syna-262501849.html
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происшествия, новости, грузия, заза саралидзе

Убийство школьников в Тбилиси: суд признал виновным еще одного фигуранта дела

16:21 11.01.2022
© photo: Sputnik / StringerТбилисский городской суд
Тбилисский городской суд - Sputnik Грузия, 1920, 11.01.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Спусти четыре года после громкого убийства суд вынес приговор еще одному фигуранту дела
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновным сына священника Георгия Менабде, обвиняемого в групповом убийстве школьника Давида Саралидзе.
Менабде задержали 15 апреля 2021 года, спустя более трех лет после гибели Саралидзе. Давид Саралидзе погиб в результате драки, которая произошла 1 декабря 2017 года на улице Хорава в центре Тбилиси с участием около 20 старшеклассников двух школ. Один из подростков Леван Дадунашвили скончался по дороге в больницу, а Давид Саралидзе 2 декабря, спустя менее суток после госпитализации.
По решению судьи Валериана Бугианишвили, в качестве наказания для Менабде было избрано лишение свободы на срок до 14 лет. Однако согласно Кодексу о правосудии в отношении несовершеннолетних, срок был сокращен на одну четверть, и в качестве окончательной меры наказания было определено лишение свободы на срок до 10 лет и 6 месяцев.
По словам адвоката молодого человека Давида Дадиани, сторона защиты намерена обжаловать данное решение.

"Суд вынес обвинительный приговор. Мы не знаем обстоятельств и доказательств, на которые опирался суд. Исходя из этого, мы ждем, когда нам письменно передадут решение, и будем действовать соответственно. Данное решение обязательно будет обжаловано", - заявил Дадиани.

По версии следствия, Менабде принимал участие в убийстве Саралидзе и вместе с Михаилом Каландия и Георгием Джанашия наносил ему ранения. Менабде проходил свидетелем по делу, и на него в свое время во время следственных процессов 2018 года как на убийцу указывал Джанашия.

Дело об убийстве

Дело об убийстве двух 16-летних школьников в центре Тбилиси стало одним из самых резонансных за последние годы.
31 мая 2018 года суд вынес первый приговор по делу, признав двух фигурантов – Гугу Барбакадзе и Георгия Джанашия - виновными только в убийстве Левана Дадунашвили.
Суд первой инстанции не назвал и не привлек к ответственности виновных в смерти другого школьника – Давида Саралидзе. Отец подростка, Заза Саралидзе, заявил, что задержаны не все виновные. Он обвинил прокуратуру в необъективном расследовании дела и укрывательстве виновных. Это заявление повлекло за собой масштабный общественный протест.
Под давлением общественности подал в отставку главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе, а МВД начало новое расследование.
Заза Саралидзе на акции у парламента - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2021
Заза Саралидзе попросил президента помиловать осужденных за убийство сына
1 декабря 2021, 10:26
После семи месяцев рассмотрения дела в суде второй инстанции, в июне 2019 года, Тбилисский апелляционный суд пересмотрел приговор Джанашия и признал его виновным в предумышленном групповом убийстве и Давида Саралидзе, приговорив его к 11 годам и трем месяцам тюрьмы.
Однако уже в январе 2021 года Верховный суд Грузии заключил процессуальное соглашение с Георгием Джанашия – он был приговорен к четырем годам реального тюремного заключения и четырем годам условного заключения в обмен на признание себя виновным.
Джанашия был освобожден из колонии, а неотбытую часть приговора ему заменили на более мягкую – домашний арест.
Еще один приговор по делу об убийстве Давида Саралидзе был вынесен Тбилисским городским судом обвиняемому Михаилу Каландия 25 февраля 2020 года. Сначала Каландия выступал как свидетель по делу, однако затем он также был приговорен к 11 годам и 3 месяцам лишения свободы. Сам обвиняемый и его семья были категорически не согласны с приговором.
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