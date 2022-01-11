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Валютные резервы Нацбанка Грузии достигли исторического максимума
Валютные резервы Нацбанка Грузии достигли исторического максимума
С начала пандемии, с марта 2020 года, международные резервы выросли на 871,6 миллиона долларов 11.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-11T09:01+0400
2022-01-11T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Международные резервы Нацбанка Грузии на 31 декабря 2021 года составили 4,3 миллиарда долларов, что является историческим максимумом, говорится на сайте Национального банка Грузии.Предыдущий раз резервы достигали исторического максимума в мае 2021 года – 4 153,5 миллиона долларов.С начала пандемии, с марта 2020 года, международные резервы выросли на 871,6 миллиона долларов или на 25,6%. За 2020 год рост резервов составил 361,3 миллиона долларов.Структура международных резервовМеждународные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 3,8 миллиарда долларов.В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах – 2,5 миллиарда долларов, и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ – 1,3 миллиарда долларов.Нацбанк прогнозирует высокую инфляцию зимой &gt;&gt;Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 486,6 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 30,5 тысячи долларов. Нацбанк Грузии не хранит средства в золоте.Чтобы стабилизировать валютный рынок, в 2020 году Нацбанк провел 26 аукционов, на которых в общей сложности продал 873,2 миллиона долларов. В 2021 году регулятор продал 332,9 миллиона долларов на девяти аукционах. Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, национальный банк грузии

Валютные резервы Нацбанка Грузии достигли исторического максимума

09:01 11.01.2022
© Pixabay / QuinceCreativeДоллары США
Доллары США - Sputnik Грузия, 1920, 11.01.2022
© Pixabay / QuinceCreative
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С начала пандемии, с марта 2020 года, международные резервы выросли на 871,6 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Международные резервы Нацбанка Грузии на 31 декабря 2021 года составили 4,3 миллиарда долларов, что является историческим максимумом, говорится на сайте Национального банка Грузии.
Предыдущий раз резервы достигали исторического максимума в мае 2021 года – 4 153,5 миллиона долларов.
С начала пандемии, с марта 2020 года, международные резервы выросли на 871,6 миллиона долларов или на 25,6%. За 2020 год рост резервов составил 361,3 миллиона долларов.

Структура международных резервов

Международные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 3,8 миллиарда долларов.
В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах – 2,5 миллиарда долларов, и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ – 1,3 миллиарда долларов.
Нацбанк прогнозирует высокую инфляцию зимой >>
Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 486,6 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 30,5 тысячи долларов. Нацбанк Грузии не хранит средства в золоте.
Чтобы стабилизировать валютный рынок, в 2020 году Нацбанк провел 26 аукционов, на которых в общей сложности продал 873,2 миллиона долларов. В 2021 году регулятор продал 332,9 миллиона долларов на девяти аукционах. Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.
Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.
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