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Верхний Ларс сегодня: движение к границе Грузии с Россией свободно
Верхний Ларс сегодня: движение к границе Грузии с Россией свободно
Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби осуществляется в непрерывном режиме только через лавинозащитные тоннели 11.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-11T15:48+0400
2022-01-11T16:41+0400
новости
грузия
департамент автомобильных дорог
военно-грузинская дорога
мцхета-степанцминда-ларс
ситуация на дорогах грузии
погода
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Центральная автомагистраль, ведущая к грузино-российской границе, открыта для всех видов транспорта, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.Накануне из-за снега и гололеда на отрезке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс были введены ограничения для машин с прицепом и полуприцепом. Открыть дорогу полностью удалось в результате проведения интенсивных очистительных работ.По сообщению Национального агентства окружающей среды, движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби осуществляется в непрерывном режиме только через лавинозащитные тоннели под контролем и координацией патрульной полиции.В Грузии потеплеет до 20 градусов &gt;&gt;При этом машины с прицепом, полуприцепом и автобусы вместимостью 30 и более мест будут проезжать тоннель в одностороннем порядке, говорится в сообщении департамента.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, департамент автомобильных дорог, военно-грузинская дорога, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на дорогах грузии, погода

Верхний Ларс сегодня: движение к границе Грузии с Россией свободно

15:48 11.01.2022 (обновлено: 16:41 11.01.2022)
© Sputnik / Alexander Imedashvili / Перейти в фотобанкГрузовые автомобили на обочине Военно-Грузинской дороги
Грузовые автомобили на обочине Военно-Грузинской дороги - Sputnik Грузия, 1920, 11.01.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
/
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Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби осуществляется в непрерывном режиме только через лавинозащитные тоннели
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Центральная автомагистраль, ведущая к грузино-российской границе, открыта для всех видов транспорта, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
Накануне из-за снега и гололеда на отрезке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс были введены ограничения для машин с прицепом и полуприцепом. Открыть дорогу полностью удалось в результате проведения интенсивных очистительных работ.
По сообщению Национального агентства окружающей среды, движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби осуществляется в непрерывном режиме только через лавинозащитные тоннели под контролем и координацией патрульной полиции.
В Грузии потеплеет до 20 градусов >>
При этом машины с прицепом, полуприцепом и автобусы вместимостью 30 и более мест будут проезжать тоннель в одностороннем порядке, говорится в сообщении департамента.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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