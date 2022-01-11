https://sputnik-georgia.ru/20220111/vo-frantsii-ubili-25-letnego-grazhdanina-gruzii-263514299.html

Во Франции убили 25-летнего гражданина Грузии

Во Франции убили 25-летнего гражданина Грузии

Во Фрнацию молодой мужчина отправился три месяца назад 11.01.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Во Франции убили 25-летнего гражданина Грузии Алекса Гогуа, сообщает телекомпания Rustavi-2.Случай произошел 7 января, однако в грузинских СМИ информация появилась только сегодня. Смертельные ранения молодому человеку нанес иностранец, гражданин какой именно страны - не уточняется. Молодой мужчина был доставлен в клинику, однако медикам не удалось его спасти.Предположительно, мотивом убийства стала словесная перепалка.По имеющейся информации, иностранец, подозреваемый в убийстве гражданина Грузии, задержан. Семья Гогуа проживает в городе Чхороцху (регирон Самерело - Земо Сванети). Тело мужчины на родину еще не доставили. Во Францию Гогуа отправился три месяца назад.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, убийство, франция