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Выдача ваучеров на медикаменты для неимущих пенсионеров началась в Тбилиси
Выдача ваучеров на медикаменты для неимущих пенсионеров началась в Тбилиси
Чтобы пенсионеры беспрепятственно воспользовались программой, сотрудники мэрии уже провели необходимые тренинги медучреждениям и аптекам 11.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-11T18:39+0400
2022-01-11T18:39+0400
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Социально незащищенным пенсионерам в Тбилиси начали выдавать ваучеры на медикаменты в размере 500 лари (161,8 доллара), заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.Для программы из городского бюджета выделено примерно 20 миллионов лари (примерно 6,5 миллиона долларов), воспользоваться ими смогут 40 тысяч социально незащищенных пенсионеров.По информации градоначальника, бенефициарами этой программы станут лица пенсионного возраста, зарегистрированные в Тбилиси, чей социальный рейтинг семьи не превышает 200 тысяч баллов. Для получения ваучера гражданам не нужно будет идти в мэрию или районную администрацию. Те лица, которые удовлетворяют критериям, автоматически станут участниками программы.Приобрести медикаменты на ваучеры пенсионеры смогут после назначения врача. Лечащий врач загрузит данные о состоянии здоровья пациента и перечень необходимых ему медикаментов в электронном модуле программы. После этого бенефициар на свой номер телефона получит специальный код, который он предъявит в аптеку.Грузия откроет свой фармацевтический рынок для Турции – премьер &gt;&gt;"Если все лекарства, перечисленные в справке о состоянии здоровья, не полностью доступны в выбранной получателем аптеке, он может взять оставшееся лекарство в другой аптеке или позже в той же аптеке. Бенефициар или его представитель должны забрать лекарства из аптеки не позднее 30 дней после получения кода", - пояснил Каладзе.Чтобы пенсионеры беспрепятственно воспользовались программой, сотрудники мэрии уже провели необходимые тренинги медучреждениям и аптекам.Кроме того, сотрудники районной администрации получили от мэра информационные буклеты, которые они раздадут гражданам.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, тбилиси, каха каладзе

Выдача ваучеров на медикаменты для неимущих пенсионеров началась в Тбилиси

18:39 11.01.2022
© photo : Pixabay / PexelsЛекарства и медикаменты
Лекарства и медикаменты - Sputnik Грузия, 1920, 11.01.2022
© photo : Pixabay / Pexels
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Чтобы пенсионеры беспрепятственно воспользовались программой, сотрудники мэрии уже провели необходимые тренинги медучреждениям и аптекам
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Социально незащищенным пенсионерам в Тбилиси начали выдавать ваучеры на медикаменты в размере 500 лари (161,8 доллара), заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Для программы из городского бюджета выделено примерно 20 миллионов лари (примерно 6,5 миллиона долларов), воспользоваться ими смогут 40 тысяч социально незащищенных пенсионеров.

"Это ежегодный ваучер, а не разовый, которым бенефициары смогут пользоваться по своему усмотрению, по назначению врача, в течение года, пока не истечет лимит", - сказал Каладзе.

По информации градоначальника, бенефициарами этой программы станут лица пенсионного возраста, зарегистрированные в Тбилиси, чей социальный рейтинг семьи не превышает 200 тысяч баллов. Для получения ваучера гражданам не нужно будет идти в мэрию или районную администрацию. Те лица, которые удовлетворяют критериям, автоматически станут участниками программы.
Приобрести медикаменты на ваучеры пенсионеры смогут после назначения врача. Лечащий врач загрузит данные о состоянии здоровья пациента и перечень необходимых ему медикаментов в электронном модуле программы. После этого бенефициар на свой номер телефона получит специальный код, который он предъявит в аптеку.
Грузия откроет свой фармацевтический рынок для Турции – премьер >>
"Если все лекарства, перечисленные в справке о состоянии здоровья, не полностью доступны в выбранной получателем аптеке, он может взять оставшееся лекарство в другой аптеке или позже в той же аптеке. Бенефициар или его представитель должны забрать лекарства из аптеки не позднее 30 дней после получения кода", - пояснил Каладзе.
Чтобы пенсионеры беспрепятственно воспользовались программой, сотрудники мэрии уже провели необходимые тренинги медучреждениям и аптекам.
Кроме того, сотрудники районной администрации получили от мэра информационные буклеты, которые они раздадут гражданам.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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