https://sputnik-georgia.ru/20220111/vydacha-vaucherov-na-medikamenty-dlya-neimuschikh-pensionerov-nachalas-v-tbilisi-263533744.html

Выдача ваучеров на медикаменты для неимущих пенсионеров началась в Тбилиси

Выдача ваучеров на медикаменты для неимущих пенсионеров началась в Тбилиси

Чтобы пенсионеры беспрепятственно воспользовались программой, сотрудники мэрии уже провели необходимые тренинги медучреждениям и аптекам 11.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-11T18:39+0400

2022-01-11T18:39+0400

2022-01-11T18:39+0400

общество

новости

грузия

тбилиси

каха каладзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1d/252450601_0:11:1921:1091_1920x0_80_0_0_b3fd41bd9e5e1a0eb49d3b94bbe2705b.jpg

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Социально незащищенным пенсионерам в Тбилиси начали выдавать ваучеры на медикаменты в размере 500 лари (161,8 доллара), заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.Для программы из городского бюджета выделено примерно 20 миллионов лари (примерно 6,5 миллиона долларов), воспользоваться ими смогут 40 тысяч социально незащищенных пенсионеров.По информации градоначальника, бенефициарами этой программы станут лица пенсионного возраста, зарегистрированные в Тбилиси, чей социальный рейтинг семьи не превышает 200 тысяч баллов. Для получения ваучера гражданам не нужно будет идти в мэрию или районную администрацию. Те лица, которые удовлетворяют критериям, автоматически станут участниками программы.Приобрести медикаменты на ваучеры пенсионеры смогут после назначения врача. Лечащий врач загрузит данные о состоянии здоровья пациента и перечень необходимых ему медикаментов в электронном модуле программы. После этого бенефициар на свой номер телефона получит специальный код, который он предъявит в аптеку.Грузия откроет свой фармацевтический рынок для Турции – премьер >>"Если все лекарства, перечисленные в справке о состоянии здоровья, не полностью доступны в выбранной получателем аптеке, он может взять оставшееся лекарство в другой аптеке или позже в той же аптеке. Бенефициар или его представитель должны забрать лекарства из аптеки не позднее 30 дней после получения кода", - пояснил Каладзе.Чтобы пенсионеры беспрепятственно воспользовались программой, сотрудники мэрии уже провели необходимые тренинги медучреждениям и аптекам.Кроме того, сотрудники районной администрации получили от мэра информационные буклеты, которые они раздадут гражданам.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, тбилиси, каха каладзе