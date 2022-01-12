https://sputnik-georgia.ru/20220112/khazaradze-i-dzhaparidze-ostanutsya-na-svobode---prigovor-po-delu-osnovateley-tbc-bank-263548568.html

Хазарадзе и Джапаридзе останутся на свободе – приговор по делу основателей TBC Bank

Хазарадзе и Джапаридзе останутся на свободе – приговор по делу основателей TBC Bank

Тбилисский городской суд переквалифицировал обвинение с отмывания денег на мошенничество

2022-01-12T11:21+0400

2022-01-12T11:21+0400

2022-01-12T11:57+0400

новости

грузия

тбилисский городской суд

мамука хазарадзе

tbc bank

в грузии отмывали деньги? скандал вокруг tbc bank

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе озвучил приговор по делу об отмывании около 17 миллионов долларов, согласно которому основатели TBC Bank Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а также бизнесмен Автандил Церетели останутся на свободе. Суд переквалифицировал обвинение всем подсудимым – Хазарадзе и Джапаридзе признал виновными в мошенничестве по предварительному сговору группой лиц в крупном размере, а Церетели – в соучастии. Все они были приговорены к 7 годам лишения свободы, но освобождены от наказания, так как истек срок давности уголовного преследования за совершенное преступление. Речь идет о транзакциях в 2008 году. Незадолго до оглашения приговора Джапаридзе призвал соратников воздерживаться от проявления эмоций, каким бы ни было судебное решение. Во время оглашения приговора основатели оппозиционной партии "Лело для Грузии" Хазарадзе и Джапаридзе, а также Церетели находились в офисе партии. Там же в знак солидарности собрались другие оппозиционеры. Детали делаДело Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели было одним из самых громких за последнее время. Все три года, которые велось расследование, обвиняемые настаивали на том, что отмывания денег не было и их преследуют по политическим мотивам.Согласно материалам дела, в апреле-мае 2008 года TBC Bank предоставил кредит примерно в 16 754 000 долларов компаниям "Самгори трейд" и "Самгори М", которые основал Церетели. В тот же день эти деньги были перечислены на счета Хазарадзе и Джапаридзе, несмотря на то, что кредит был запрошен якобы для оборота бизнеса.Омбудсмен: вина основателей TBC Bank в отмывании денег не доказана>>В октябре-ноябре 2008 года срок погашения кредита для компаний "Самгори М" и "Самгори трейд" увеличился на год, при том, что они и не начинали его погашать. А уже 31 декабря 2008 года, также до начала погашения долга, TBC Bank присвоил кредиту безнадежную классификацию, а затем необоснованно списал и перенес на внешний баланс.Ответственность за возвращение миллионов взяла на себя компания, зарегистрированная (за месяц до выдачи банком кредита) в офшорной зоне, у которой не было никакого финансового актива в Грузии. Эта компания получила право требовать деньги с Хазарадзе и Джапаридзе.Сами компании "Самгори М" и "Самгори трейд" до сих пор кредит не вернули.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, тбилисский городской суд, мамука хазарадзе, tbc bank, в грузии отмывали деньги? скандал вокруг tbc bank