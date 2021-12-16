https://sputnik-georgia.ru/20211216/vina-dzhaparidze-i-khazaradze-v-otmyvanii-deneg-ne-dokazana--ombudsmen-262902677.html

Омбудсмен: вина Джапаридзе и Хазарадзе в отмывании денег не доказана

Омбудсмен: вина Джапаридзе и Хазарадзе в отмывании денег не доказана

Банкирам грозит до 12 лет тюремного заключения, если суд признает их виновными 16.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-16T11:44+0400

2021-12-16T11:44+0400

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грузия

мамука хазарадзе

суд

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. В деле об отмывании денег, по которому обвиняются основатели крупнейшего банка Грузии TBC Bank Бадри Джапаридзе и Мамуки Хазарадзе, нет доказательств, подтверждающих их вину, заявляет Народный защитник Грузии Нино Ломджария.В Тбилисском городском суде в четверг проходит заключительное слушание по делу Джапаридзе и Хазарадзе, а также предпринимателя Автандила Церетели. "Мы никого не обманывали" - основатель TBC Bank Хазарадзе дал показания в суде>>Народный защитник Грузии ознакомилась с 33 томами уголовного дела и в статусе "друга суда" представила свое заключение. Во-первых, в деле нет доказательств получения "черных денег". А для отмывания денег необходимо совершить преступление (как правило, регулярное и повторяющееся), с помощью которого человек заработал "черные деньги", говорится в заключении.Во-вторых, в деле нет доказательств наличия схемы незаконной легализации денег. Обвиняемые не переводили деньги на разные счета, не разбивали их на мелкие части и не совершали мелких переводов.В-третьих, в деле нет доказательств возвращения денег на счета обвиняемых. Целью отмывания денег является возвращение на легальные счета денег, полученных преступным путем и замаскированных под законные посредством мелких транзакций. Народный защитник надеется, что представленный ее администрацией отчет поможет суду дать объективную оценку настоящему делу и учесть международный опыт и практику.Согласно материалам дела, в апреле-мае 2008 года TBC Bank предоставил кредит на сумму 16 754 000 долларов компаниям "Самгори трейд" и "Самгори М", которые основал Церетели. В тот же день эти деньги были перечислены на счета Хазарадзе и Джапаридзе, несмотря на то, что кредит был запрошен якобы для оборота бизнеса.В октябре-ноябре 2008 года срок погашения кредита для компаний "Самгори М" и "Самгори трейд" был продлен на год, при том, что его погашение еще не начиналось. А уже 31 декабря 2008 года, также до начала погашения долга, TBC Bank присвоил кредиту безнадежную классификацию, а затем необоснованно списал и перенес его на внешний баланс, говорится в материалах дела.TBC Bank не потребовал возвращения денег и от тех, кто поручился за "Самгори М" и "Самгори трейд". Банк также не стал срезать деньги со счетов компаний или изымать их имущество, которое было под залогом.Ответственность за возвращение миллионов взяла на себя компания, зарегистрированная (за месяц до выдачи банком кредита) в офшорной зоне, у которой не было никакого финансового актива в Грузии. Эта компания получила право требовать деньги с Хазарадзе и Джапаридзе.Параллельно этому TBC Bank периодически стал освобождать от ипотеки заложенную компаниями "Самгори М" и "Самгори трейд" недвижимость.Все трое обвиняемых были освобождены из предварительного заключения под залог. В случае доказательства вины обвинениям грозит от девяти до 12 лет тюрьмы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210906/sud-tbilisi-vozobnovil-rassmotrenie-dela-protiv-khazaradze-dzhaparidze-i-tsereteli-259364571.html

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