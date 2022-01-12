Малыши учат брата сбегать из кровати посреди ночи – забавное видео
Пошаговая инструкция побега из детской кроватки оказалась вполне доступной – ребенок справился с задачей на ура
@itsgoneviral Cot escape mission 😂 @4kidscallmedad) #fypシ #foryou #foryoupage #tiktok #funny #cute #mission #sleep ♬ You Got A Friend In Me (From "Toy Story") - Just Kids
На кадрах видно, как маленький мальчик по имени Блейк посреди ночи подходит к кроватке со спящим братом, пока их сестра Брук включает в комнате свет. Он спрашивает Брайсона, не хочет ли тот выбраться из кроватки и поиграть с ним. Малыш соглашается, но пока Блейк пошагово объясняет брату, куда нужно ставить ноги и за что держаться, Брайсон внезапно говорит, что он уже не хочет выбираться. Чтобы убедить его, на помощь приходит сестра. И под ее руководством Брайсон все-таки вылезает.
Смотрите на видео также:
Ленивый кот грубо отказал малышу в игре и обидел его до слез
Найдите пять отличий: бульдог и малышка смешно пытаются залезть на высокий диван
Малыши встретились после двух дней разлуки – видео их бесценной реакции
Первая встреча с сестренкой разбудила в малыше настоящего вредного брата