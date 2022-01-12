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Малыши учат брата сбегать из кровати посреди ночи – забавное видео
Малыши учат брата сбегать из кровати посреди ночи – забавное видео
Пошаговая инструкция побега из детской кроватки оказалась вполне доступной – ребенок справился с задачей на ура 12.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-12T17:04+0400
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На кадрах видно, как маленький мальчик по имени Блейк посреди ночи подходит к кроватке со спящим братом, пока их сестра Брук включает в комнате свет. Он спрашивает Брайсона, не хочет ли тот выбраться из кроватки и поиграть с ним. Малыш соглашается, но пока Блейк пошагово объясняет брату, куда нужно ставить ноги и за что держаться, Брайсон внезапно говорит, что он уже не хочет выбираться. Чтобы убедить его, на помощь приходит сестра. И под ее руководством Брайсон все-таки вылезает.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , дети, смешные видео, вирусные видео

Малыши учат брата сбегать из кровати посреди ночи – забавное видео

17:04 12.01.2022
© TikTok / 4kidscallmedadМалыши учат брата сбегать из кровати посреди ночи – забавное видео
Малыши учат брата сбегать из кровати посреди ночи – забавное видео - Sputnik Грузия, 1920, 12.01.2022
© TikTok / 4kidscallmedad
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Пошаговая инструкция побега из детской кроватки оказалась вполне доступной – ребенок справился с задачей на ура
@itsgoneviral Cot escape mission 😂 @4kidscallmedad) #fypシ #foryou #foryoupage #tiktok #funny #cute #mission #sleep ♬ You Got A Friend In Me (From "Toy Story") - Just Kids
На кадрах видно, как маленький мальчик по имени Блейк посреди ночи подходит к кроватке со спящим братом, пока их сестра Брук включает в комнате свет. Он спрашивает Брайсона, не хочет ли тот выбраться из кроватки и поиграть с ним. Малыш соглашается, но пока Блейк пошагово объясняет брату, куда нужно ставить ноги и за что держаться, Брайсон внезапно говорит, что он уже не хочет выбираться. Чтобы убедить его, на помощь приходит сестра. И под ее руководством Брайсон все-таки вылезает.
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