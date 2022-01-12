https://sputnik-georgia.ru/20220112/malyshi-uchat-brata-sbegat-iz-krovati-posredi-nochi--zabavnoe-video-263562371.html

Малыши учат брата сбегать из кровати посреди ночи – забавное видео

Малыши учат брата сбегать из кровати посреди ночи – забавное видео

Пошаговая инструкция побега из детской кроватки оказалась вполне доступной – ребенок справился с задачей на ура 12.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-12T17:04+0400

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На кадрах видно, как маленький мальчик по имени Блейк посреди ночи подходит к кроватке со спящим братом, пока их сестра Брук включает в комнате свет. Он спрашивает Брайсона, не хочет ли тот выбраться из кроватки и поиграть с ним. Малыш соглашается, но пока Блейк пошагово объясняет брату, куда нужно ставить ноги и за что держаться, Брайсон внезапно говорит, что он уже не хочет выбираться. Чтобы убедить его, на помощь приходит сестра. И под ее руководством Брайсон все-таки вылезает.Смотрите на видео также:

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видеоклуб , дети, смешные видео, вирусные видео