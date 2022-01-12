https://sputnik-georgia.ru/20220112/myaso-v-gruzii-budut-prodavat-po-qr-kodam--chto-eto-znachit-263522406.html

Мясо в Грузии будут продавать с QR-кодом – что это значит?

Мясо в Грузии будут продавать с QR-кодом – что это значит?

Потребители смогут узнать возраст, дату закалывания, условия хранения и срок годности мяса 12.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-12T01:40+0400

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Мясо на рынках и в магазинах Грузии вскоре начнут продавать с QR-кодом, благодаря которому покупатели смогут узнать пол, возраст, дату убоя животного, условия хранения и срок годности мяса.Потребители смогут получить информацию о животных с помощью мобильного приложения. Новшество войдет в силу с весны этого года.Инициатива принадлежит Национальному агентству продовольствия. Главной целью новшества является защита прав потребителей и внедрение европейского стандарта продажи мяса. Финансовую поддержку проекту оказывают Швейцария и Австрия.Национальное агентство продовольствия оснастит скотобойни соответствующими устройствами, чтобы мясо, которое будет продаваться в стране, получало специальные коды.Новая инициатива также поможет избежать правонарушений. В последнее время инспекторы агентства выявили десятки случаев продажи просроченного и непригодного мяса.В целях защиты здоровья и интересов населения Агентство продовольствия ежедневно осуществляет государственный контроль на всей территории Грузии. О нарушениях потребители могут сообщить, позвонив на "горячую линию" ведомства – 1501.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, что мы едим?