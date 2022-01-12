https://sputnik-georgia.ru/20220112/naydite-5-otlichiy-lili-dzheyms-perevoplotilas-v-pamelu-anderson---eto-shok-263562659.html

Найдите 5 отличий: Лили Джеймс перевоплотилась в Памелу Андерсон - это шок

Найдите 5 отличий: Лили Джеймс перевоплотилась в Памелу Андерсон - это шок

Актриса призналась, что стилисты работали над ней больше четырех часов - не результаты того стоили. И зрители оценят их в сериале "Пэм и Томми"

2022-01-12T17:32+0400

2022-01-12T17:32+0400

2022-01-12T17:32+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Британская актриса Лили Джеймс перевоплотилась в секс-символа США Памелу Андерсон - все это ради съемок в новом сериале "Пэм и Томми". В начале февраля состоится премьера мини-сериала, который расскажет о любви двух звезд - Памелы Андерсон и музыканта Томми Ли. Главная роль в проекте досталась восходящей звезде Голливуда Лили Джеймс. И перевоплощение в самую сексуальную звезду далось ей непросто. Лили перевоплотилась в Памелу и шокировала поклонников: фото со съемок произвели фурор в Сети. Актриса рассказала о своей усердной работе и подготовке: например, Лили пришлось прочесть все стихи и книги, написанные звездой "Спасателей Малибу", а также просмотреть сотни ее старых интервью. "Я никогда не играла персонажа, который настолько не похож на меня. Но сейчас мне хочется продолжать в этом же духе, так как этот опыт поможет раскрепоститься", - заявила звезда в интервью Porter. Стилисты и визажисты также работали не покладая рук: звезда проводила в гримерке по четыре часа в сутки, но это того стоило. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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памела андерсон, сериал, шоу-бизнес, зарубежные звезды