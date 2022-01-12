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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20220112/naydite-5-otlichiy-lili-dzheyms-perevoplotilas-v-pamelu-anderson---eto-shok-263562659.html
Найдите 5 отличий: Лили Джеймс перевоплотилась в Памелу Андерсон - это шок
Найдите 5 отличий: Лили Джеймс перевоплотилась в Памелу Андерсон - это шок
Актриса призналась, что стилисты работали над ней больше четырех часов - не результаты того стоили. И зрители оценят их в сериале "Пэм и Томми"
2022-01-12T17:32+0400
2022-01-12T17:32+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
памела андерсон
сериал
шоу-бизнес
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Британская актриса Лили Джеймс перевоплотилась в секс-символа США Памелу Андерсон - все это ради съемок в новом сериале "Пэм и Томми". В начале февраля состоится премьера мини-сериала, который расскажет о любви двух звезд - Памелы Андерсон и музыканта Томми Ли. Главная роль в проекте досталась восходящей звезде Голливуда Лили Джеймс. И перевоплощение в самую сексуальную звезду далось ей непросто. Лили перевоплотилась в Памелу и шокировала поклонников: фото со съемок произвели фурор в Сети. Актриса рассказала о своей усердной работе и подготовке: например, Лили пришлось прочесть все стихи и книги, написанные звездой "Спасателей Малибу", а также просмотреть сотни ее старых интервью. "Я никогда не играла персонажа, который настолько не похож на меня. Но сейчас мне хочется продолжать в этом же духе, так как этот опыт поможет раскрепоститься", - заявила звезда в интервью Porter. Стилисты и визажисты также работали не покладая рук: звезда проводила в гримерке по четыре часа в сутки, но это того стоило. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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памела андерсон, сериал, шоу-бизнес, зарубежные звезды

Найдите 5 отличий: Лили Джеймс перевоплотилась в Памелу Андерсон - это шок

17:32 12.01.2022
© photo: Sputnik / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктриса Лили Джеймс. Пресс-конференция с актерами и создателями фильма "Золушка"
Актриса Лили Джеймс. Пресс-конференция с актерами и создателями фильма Золушка - Sputnik Грузия, 1920, 12.01.2022
© photo: Sputnik / Алексей Филиппов
/
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Актриса призналась, что стилисты работали над ней больше четырех часов - но результаты того стоили. И зрители оценят их в сериале "Пэм и Томми"
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Британская актриса Лили Джеймс перевоплотилась в секс-символа США Памелу Андерсон - все это ради съемок в новом сериале "Пэм и Томми".
В начале февраля состоится премьера мини-сериала, который расскажет о любви двух звезд - Памелы Андерсон и музыканта Томми Ли.
Главная роль в проекте досталась восходящей звезде Голливуда Лили Джеймс. И перевоплощение в самую сексуальную звезду далось ей непросто.
Лили перевоплотилась в Памелу и шокировала поклонников: фото со съемок произвели фурор в Сети.
Актриса рассказала о своей усердной работе и подготовке: например, Лили пришлось прочесть все стихи и книги, написанные звездой "Спасателей Малибу", а также просмотреть сотни ее старых интервью.
"Я никогда не играла персонажа, который настолько не похож на меня. Но сейчас мне хочется продолжать в этом же духе, так как этот опыт поможет раскрепоститься", - заявила звезда в интервью Porter.
Стилисты и визажисты также работали не покладая рук: звезда проводила в гримерке по четыре часа в сутки, но это того стоило.
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