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Поп-принцесса возвращается! Бритни Спирс записывает новый хит - ВИДЕО
Поп-принцесса возвращается! Бритни Спирс записывает новый хит - ВИДЕО
Звезда не захотела завершать свою музыкальную карьеру и уже готова вернуться к работе после длительного перерыва
2021-12-24T17:01+0400
2021-12-24T17:01+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
шоу-бизнес
бритни спирс
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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Американская певица Бритни Спирс возвращается после длительного перерыва: звезда анонсировала скорый выход нового хита. Спирс не перестает радовать поклонников: недавно звезда избавилась от опеки отца, согласилась выйти замуж за бойфренда, а теперь заявила, что хочет вернуться на сцену и уже работает над новой песней. Бритни опубликовала новый пост в Инстаграме: на видео звезда доказала, что не растеряла свои способности к пению и может удивить неповторимым тембром голоса. В конце ролика звезда "по секрету" рассказала фанатам, что их ожидает музыкальный сюрприз. "Тсс, моя новая песня уже в разработке. Скоро я расскажу, что имела в виду", - заявила певица и привела фанатов в восторг. Также Спирс призналась, что^ хоть и подумывала о завершении музыкальной карьеры, она все же решила остаться, но только с одним "но". Теперь певица будет сама продвигать и продюсировать себя. К такому решению артистку подтолкнул тот факт, что она вошла в топ "Самые успешные и популярные певицы, продавшие более 100 млн копий синглов". Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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шоу-бизнес, бритни спирс, зарубежные звезды

Поп-принцесса возвращается! Бритни Спирс записывает новый хит - ВИДЕО

17:01 24.12.2021
© AP Photo / Tony AvelarБритни Спирс
Бритни Спирс - Sputnik Грузия, 1920, 24.12.2021
© AP Photo / Tony Avelar
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Звезда не захотела завершать свою музыкальную карьеру и уже готова вернуться к работе после длительного перерыва
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Американская певица Бритни Спирс возвращается после длительного перерыва: звезда анонсировала скорый выход нового хита.
Спирс не перестает радовать поклонников: недавно звезда избавилась от опеки отца, согласилась выйти замуж за бойфренда, а теперь заявила, что хочет вернуться на сцену и уже работает над новой песней.
Бритни опубликовала новый пост в Инстаграме: на видео звезда доказала, что не растеряла свои способности к пению и может удивить неповторимым тембром голоса. В конце ролика звезда "по секрету" рассказала фанатам, что их ожидает музыкальный сюрприз.
"Тсс, моя новая песня уже в разработке. Скоро я расскажу, что имела в виду", - заявила певица и привела фанатов в восторг.
Также Спирс призналась, что^ хоть и подумывала о завершении музыкальной карьеры, она все же решила остаться, но только с одним "но".
Теперь певица будет сама продвигать и продюсировать себя. К такому решению артистку подтолкнул тот факт, что она вошла в топ "Самые успешные и популярные певицы, продавшие более 100 млн копий синглов".
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