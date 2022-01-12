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Обрушение дома в Батуми - суд приступил к рассмотрению дела
Обрушение дома в Батуми - суд приступил к рассмотрению дела
Обвиняемый рабочий настаивает на том, что он не демонтировали несущие стены
2022-01-12T19:30+0400
2022-01-12T19:30+0400
2022-01-12T19:30+0400
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батумский городской суд
обрушение жилого дома в батуми
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ТБИЛИСИ, 12 янв – Sputnik. В Батумском городском суде прошло предварительное слушание по делу об обрушении жилого дома в Батуми, которое унесло жизни девяти человек, в том числе троих несовершеннолетних.Все трое обвиняемых - владелец квартиры и двое рабочих, не признают своей вины. Они обвиняются в "нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем гибель людей и причинение тяжких последствий".Судья не удовлетворил ходатайство защиты об освобождении подсудимых на время судебных разбирательств. Все они будут ждать приговора за решеткой. В случае обвинительного приговора, задержанным грозит от двух до пяти лет тюрьмы.Незадолго до начала заседания родственники обвиняемых рабочих устроили акцию протеста у здания суда с требованием объективного расследования дела. Они заявили, что результаты экспертизы подтверждают невиновность их родных и ответственность полностью лежит на хозяине квартиры.Родные подсудимых попросили принять во внимание тот факт, что ранее на пятиэтажном здании надстроили два этажа, а также установили лифт, что, по их словам, могло спровоцировать обрушение.Единственный уцелевший при обрушении дома в Батуми выписан за больницы>>Прокурор Александр Дзирквадзе настаивает на обратном.Рассмотрение дела по существу начнется 26 января. В рамках расследования допрошены более 100 человек, проведены десятки экспертиз, запрошена информация от госведомств и частных организаций.По данным следствия, 4 октября рабочие с нарушением техники и правил безопасности без соответствующих инженерных знаний и разрешения госструктур приступили к сносу стен. Трагедия произошла 8 октября. Днем, когда многие находились на работе или на учебе, обрушился целый подъезд многоквартирного дома.Дом расположен по адресу ул. 26 Мая, 13.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, батуми, батумский городской суд, обрушение жилого дома в батуми
Обрушение дома в Батуми - суд приступил к рассмотрению дела
Экспертиза показала, что причиной обрушения дома стал демонтаж несущих стен на первом этаже
ТБИЛИСИ, 12 янв – Sputnik. В Батумском городском суде прошло предварительное слушание по делу об обрушении жилого дома в Батуми, которое унесло жизни девяти человек, в том числе троих несовершеннолетних.
Все трое обвиняемых - владелец квартиры и двое рабочих, не признают своей вины. Они обвиняются в "нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем гибель людей и причинение тяжких последствий".
"Несущие стены мы не трогали, я сделал то, что мне сказали", — заявил один из рабочих Георгий Сурманидзе.
Судья не удовлетворил ходатайство защиты об освобождении подсудимых на время судебных разбирательств. Все они будут ждать приговора за решеткой. В случае обвинительного приговора, задержанным грозит от двух до пяти лет тюрьмы.
Незадолго до начала заседания родственники обвиняемых рабочих устроили акцию протеста у здания суда с требованием объективного расследования дела. Они заявили, что результаты экспертизы подтверждают невиновность их родных и ответственность полностью лежит на хозяине квартиры.
Родные подсудимых попросили принять во внимание тот факт, что ранее на пятиэтажном здании надстроили два этажа, а также установили лифт, что, по их словам, могло спровоцировать обрушение.
Прокурор Александр Дзирквадзе настаивает на обратном.
"В заключении экспертизы прямо указано, что причиной обрушения стал снос несущих конструкций на первом этаже, что и осуществили обвиняемые и чего нельзя было делать", - сказал Дзирквадзе.
Рассмотрение дела по существу начнется 26 января. В рамках расследования допрошены более 100 человек, проведены десятки экспертиз, запрошена информация от госведомств и частных организаций.
По данным следствия, 4 октября рабочие с нарушением техники и правил безопасности без соответствующих инженерных знаний и разрешения госструктур приступили к сносу стен. Трагедия произошла 8 октября. Днем, когда многие находились на работе или на учебе, обрушился целый подъезд многоквартирного дома.
Дом расположен по адресу ул. 26 Мая, 13.
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