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Обрушение дома в Батуми - суд приступил к рассмотрению дела
Обрушение дома в Батуми - суд приступил к рассмотрению дела
Обвиняемый рабочий настаивает на том, что он не демонтировали несущие стены
2022-01-12T19:30+0400
2022-01-12T19:30+0400
происшествия
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грузия
батуми
батумский городской суд
обрушение жилого дома в батуми
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ТБИЛИСИ, 12 янв – Sputnik. В Батумском городском суде прошло предварительное слушание по делу об обрушении жилого дома в Батуми, которое унесло жизни девяти человек, в том числе троих несовершеннолетних.Все трое обвиняемых - владелец квартиры и двое рабочих, не признают своей вины. Они обвиняются в "нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем гибель людей и причинение тяжких последствий".Судья не удовлетворил ходатайство защиты об освобождении подсудимых на время судебных разбирательств. Все они будут ждать приговора за решеткой. В случае обвинительного приговора, задержанным грозит от двух до пяти лет тюрьмы.Незадолго до начала заседания родственники обвиняемых рабочих устроили акцию протеста у здания суда с требованием объективного расследования дела. Они заявили, что результаты экспертизы подтверждают невиновность их родных и ответственность полностью лежит на хозяине квартиры.Родные подсудимых попросили принять во внимание тот факт, что ранее на пятиэтажном здании надстроили два этажа, а также установили лифт, что, по их словам, могло спровоцировать обрушение.Единственный уцелевший при обрушении дома в Батуми выписан за больницы&gt;&gt;Прокурор Александр Дзирквадзе настаивает на обратном.Рассмотрение дела по существу начнется 26 января. В рамках расследования допрошены более 100 человек, проведены десятки экспертиз, запрошена информация от госведомств и частных организаций.По данным следствия, 4 октября рабочие с нарушением техники и правил безопасности без соответствующих инженерных знаний и разрешения госструктур приступили к сносу стен. Трагедия произошла 8 октября. Днем, когда многие находились на работе или на учебе, обрушился целый подъезд многоквартирного дома.Дом расположен по адресу ул. 26 Мая, 13.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, батуми, батумский городской суд, обрушение жилого дома в батуми

Обрушение дома в Батуми - суд приступил к рассмотрению дела

19:30 12.01.2022
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliФото с места обрушения подъезда жилого дома в Батуми. Спасатели ищут выживших
Фото с места обрушения подъезда жилого дома в Батуми. Спасатели ищут выживших - Sputnik Грузия, 1920, 12.01.2022
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Экспертиза показала, что причиной обрушения дома стал демонтаж несущих стен на первом этаже
ТБИЛИСИ, 12 янв – Sputnik. В Батумском городском суде прошло предварительное слушание по делу об обрушении жилого дома в Батуми, которое унесло жизни девяти человек, в том числе троих несовершеннолетних.
Все трое обвиняемых - владелец квартиры и двое рабочих, не признают своей вины. Они обвиняются в "нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем гибель людей и причинение тяжких последствий".
"Несущие стены мы не трогали, я сделал то, что мне сказали", — заявил один из рабочих Георгий Сурманидзе.
Судья не удовлетворил ходатайство защиты об освобождении подсудимых на время судебных разбирательств. Все они будут ждать приговора за решеткой. В случае обвинительного приговора, задержанным грозит от двух до пяти лет тюрьмы.
Незадолго до начала заседания родственники обвиняемых рабочих устроили акцию протеста у здания суда с требованием объективного расследования дела. Они заявили, что результаты экспертизы подтверждают невиновность их родных и ответственность полностью лежит на хозяине квартиры.
Родные подсудимых попросили принять во внимание тот факт, что ранее на пятиэтажном здании надстроили два этажа, а также установили лифт, что, по их словам, могло спровоцировать обрушение.
Единственный уцелевший при обрушении дома в Батуми выписан за больницы>>
Прокурор Александр Дзирквадзе настаивает на обратном.
"В заключении экспертизы прямо указано, что причиной обрушения стал снос несущих конструкций на первом этаже, что и осуществили обвиняемые и чего нельзя было делать", - сказал Дзирквадзе.
Рассмотрение дела по существу начнется 26 января. В рамках расследования допрошены более 100 человек, проведены десятки экспертиз, запрошена информация от госведомств и частных организаций.
По данным следствия, 4 октября рабочие с нарушением техники и правил безопасности без соответствующих инженерных знаний и разрешения госструктур приступили к сносу стен. Трагедия произошла 8 октября. Днем, когда многие находились на работе или на учебе, обрушился целый подъезд многоквартирного дома.
Дом расположен по адресу ул. 26 Мая, 13.
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