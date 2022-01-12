https://sputnik-georgia.ru/20220112/obrushenie-doma-v-batumi---sud-pristupil-k-rassmotreniyu-dela-263566680.html

Обрушение дома в Батуми - суд приступил к рассмотрению дела

Обрушение дома в Батуми - суд приступил к рассмотрению дела

Обвиняемый рабочий настаивает на том, что он не демонтировали несущие стены

2022-01-12T19:30+0400

2022-01-12T19:30+0400

2022-01-12T19:30+0400

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батумский городской суд

обрушение жилого дома в батуми

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ТБИЛИСИ, 12 янв – Sputnik. В Батумском городском суде прошло предварительное слушание по делу об обрушении жилого дома в Батуми, которое унесло жизни девяти человек, в том числе троих несовершеннолетних.Все трое обвиняемых - владелец квартиры и двое рабочих, не признают своей вины. Они обвиняются в "нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем гибель людей и причинение тяжких последствий".Судья не удовлетворил ходатайство защиты об освобождении подсудимых на время судебных разбирательств. Все они будут ждать приговора за решеткой. В случае обвинительного приговора, задержанным грозит от двух до пяти лет тюрьмы.Незадолго до начала заседания родственники обвиняемых рабочих устроили акцию протеста у здания суда с требованием объективного расследования дела. Они заявили, что результаты экспертизы подтверждают невиновность их родных и ответственность полностью лежит на хозяине квартиры.Родные подсудимых попросили принять во внимание тот факт, что ранее на пятиэтажном здании надстроили два этажа, а также установили лифт, что, по их словам, могло спровоцировать обрушение.Единственный уцелевший при обрушении дома в Батуми выписан за больницы>>Прокурор Александр Дзирквадзе настаивает на обратном.Рассмотрение дела по существу начнется 26 января. В рамках расследования допрошены более 100 человек, проведены десятки экспертиз, запрошена информация от госведомств и частных организаций.По данным следствия, 4 октября рабочие с нарушением техники и правил безопасности без соответствующих инженерных знаний и разрешения госструктур приступили к сносу стен. Трагедия произошла 8 октября. Днем, когда многие находились на работе или на учебе, обрушился целый подъезд многоквартирного дома.Дом расположен по адресу ул. 26 Мая, 13.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, батуми, батумский городской суд, обрушение жилого дома в батуми