https://sputnik-georgia.ru/20211024/edinstvennyy-utselevshiy-pri-obrushenii-doma-v-batumi-vypisan-za-bolnitsy-261439855.html

Единственный уцелевший при обрушении дома в Батуми выписан за больницы

Единственный уцелевший при обрушении дома в Батуми выписан за больницы

Пациент находился в реанимации четыре дня, и после стабилизации состояния его перевили в обычную палату 12 октября 24.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-24T12:01+0400

2021-10-24T12:01+0400

2021-10-24T12:01+0400

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обрушение жилого дома в батуми

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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Единственного выжившего при обрушении жилого дома в Батуми 37-летнего Звиада Тавдгиридзе выписали из клиники "Медцентр", говорится в заявлении больницы.Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября. Погибли девять человек, среди которых трое детей.Тавдгиридзе находился в клинике более двух недель. 12 октября состояние пациента стабилизировалось, после чего его перевели из реанимации в обычную палату.В Тбилиси снесут около 10 тысяч аварийных зданий >>Пострадавший продолжит длительный процесс реабилитации дома.МВД Грузии в связи с обрушением задержало трех человек – владельца квартиры на первом этаже и двух нанятых рабочих, которые выполняли ремонтные работы. По данным ведомства, они проводили ремонтные работы с грубым нарушением правил безопасности, что, скорее всего, и привело к обрушению одного из подъездов многоквартирного дома. Им грозит срок от двух до десяти лет.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, обрушение жилого дома в батуми