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https://sputnik-georgia.ru/20220112/ocherednaya-bezuspeshnaya-popytka-v-zugdidi-vnov-ne-smogli-izbrat-glavu-sakrebulo-263565884.html
Очередная безуспешная попытка: в Зугдиди вновь не смогли избрать главу сакребуло
Очередная безуспешная попытка: в Зугдиди вновь не смогли избрать главу сакребуло
На этот раз заседание сорвалось из-за отсутствия кворума - в сакребуло явился лишь 21 из 45 депутатов 12.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-12T19:18+0400
2022-01-12T19:18+0400
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Пятая попытка избрания председателя сакребуло (совещательный орган) района Зугдиди (Западная Грузия) вновь оказалась безуспешной.Причиной срыва заседания стало отсутствие кворума – в совещательный орган, где 45 депутатов, явился лишь 21. А для избрания главы совещательно органа необходима поддержка по меньшей мере 23 депутатов.На заседание не пришли двое из 20 депутатов от правящей партии "Грузинская мечта". Также не пришел ни один из 22 депутатов от оппозиционной партии "Единое национальное движение".Партия экс-премьера Георгия Гахария показала третий результат на местных выборах по пропорциональной системе, уступив "Грузинской мечте" и "Единому национальному движению". Теперь голоса депутатов от партии Гахария в сакребуло являются решающими в тех городах и районах, где разница между депутатским составом "Мечты" и ЕНД минимальная.Изначально заседание, которое должно было начаться в 12:00 по местному времени, отложили на час. Как заявил старейший член сакребуло Константин Убери, регламент предусматривает перенос заседания на такое время для того, чтобы дать депутатам дополнительное время для прихода.Несмотря на это, собрать необходимое количество депутатов для начала заседания все же не удалось. Соответственно, заседание перенесли на месяц."Кворума не было, и, исходя из этого, мы должны были перенести заседание. Перенесено на один месяц, и если фракция пожелает, то у нее есть право назначить заседание раньше. Исходя из этого, я не вижу никакой проблемы", - заявил депутат от "Грузинской мечты" Ираклий Бобохия.В результате выборов в органы местного самоуправления в районе Зугдиди 22 мандата досталось оппозиционной партии "Единое национальное движение", а 20 мандатов у "Грузинской мечты". Еще три мандата у партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария – "Для Грузии".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211217/popytka-3-sakrebulo-zugdidi-i-tsalendzhikha-vnov-ostalis-bez-predsedatelya-262948810.html
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политика, новости, грузия, грузинская мечта, зугдиди, георгий гахария, западная грузия

Очередная безуспешная попытка: в Зугдиди вновь не смогли избрать главу сакребуло

19:18 12.01.2022
© photo: Sputnik / StringerПолиция выводит голодающих представителей оппозиции из зала заседаний Сакребуло в Зугдиди
Полиция выводит голодающих представителей оппозиции из зала заседаний Сакребуло в Зугдиди - Sputnik Грузия, 1920, 12.01.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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На этот раз заседание сорвалось из-за отсутствия кворума - в сакребуло явился лишь 21 из 45 депутатов
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Пятая попытка избрания председателя сакребуло (совещательный орган) района Зугдиди (Западная Грузия) вновь оказалась безуспешной.
Причиной срыва заседания стало отсутствие кворума – в совещательный орган, где 45 депутатов, явился лишь 21. А для избрания главы совещательно органа необходима поддержка по меньшей мере 23 депутатов.
На заседание не пришли двое из 20 депутатов от правящей партии "Грузинская мечта". Также не пришел ни один из 22 депутатов от оппозиционной партии "Единое национальное движение".
"Приходить сюда на экскурсию не имеет никакого смысла. В первую очередь, необходимо учитывать интересы Зугдиди и жителей Зугдиди. Своим решением партия Гахария должна доказать, что она действительно является оппозиционной", - заявила член ЕНД Хатуна Шамугия.
Партия экс-премьера Георгия Гахария показала третий результат на местных выборах по пропорциональной системе, уступив "Грузинской мечте" и "Единому национальному движению". Теперь голоса депутатов от партии Гахария в сакребуло являются решающими в тех городах и районах, где разница между депутатским составом "Мечты" и ЕНД минимальная.
Изначально заседание, которое должно было начаться в 12:00 по местному времени, отложили на час. Как заявил старейший член сакребуло Константин Убери, регламент предусматривает перенос заседания на такое время для того, чтобы дать депутатам дополнительное время для прихода.
Несмотря на это, собрать необходимое количество депутатов для начала заседания все же не удалось. Соответственно, заседание перенесли на месяц.
"Кворума не было, и, исходя из этого, мы должны были перенести заседание. Перенесено на один месяц, и если фракция пожелает, то у нее есть право назначить заседание раньше. Исходя из этого, я не вижу никакой проблемы", - заявил депутат от "Грузинской мечты" Ираклий Бобохия.
Здание Сакребуло Тбилиси (справа) на площади Свободы - Sputnik Грузия, 1920, 17.12.2021
Попытка №3: сакребуло Зугдиди и Цаленджиха вновь остались без председателя
17 декабря 2021, 18:29
В результате выборов в органы местного самоуправления в районе Зугдиди 22 мандата досталось оппозиционной партии "Единое национальное движение", а 20 мандатов у "Грузинской мечты". Еще три мандата у партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария – "Для Грузии".
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