https://sputnik-georgia.ru/20220112/pochemu-shtamm-koronavirusa-omikron-mozhet-udarit-po-gruzii-silnee-opaseniya-vrachey-263551781.html

Почему штамм коронавируса "омикрон" может ударить по Грузии сильнее? Опасения врачей

Почему штамм коронавируса "омикрон" может ударить по Грузии сильнее? Опасения врачей

В стране, по данным на 12 января, зафиксирован 951 лабораторно подтвержденный случай штамма "омикрон" 12.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-12T12:46+0400

2022-01-12T12:46+0400

2022-01-12T13:06+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Две трети населения Грузии не вакцинированы против коронавируса и, по словам медиков, соответственно, не защищены, что может стать причиной тяжелого течения нового штамма "омикрон", считает депутат парламента Грузии, специалист по политике здравоохранения Акакий Зоидзе.По словам Зоидзе, количество инфицированных в Грузии стремительно растет, а показатель вакцинации остается низким. Именно поэтому "омикрон" может ударить сильнее, чем в тех странах, в которых большая часть населения вакцинирована, утверждает эксперт.Медики опасаются, что резкий рост случаев инфицирования COVID-19 может сделать эпидположение неуправляемым.Руководитель Национальной технической группы советников по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили, профессор Иване Чхаидзе называет эпидситуацию страны непрогнозируемой."У нас очень серьезный и полностью непрогнозируемый рост случаев. Он может вызвать не сильно и резко выраженное, но увеличение госпитализации и летальных случаев в Грузии. Факт, что нашей главной заботой будет очень много инфицированных людей", – говорит Чхаидзе.По данным на 12 января, в Грузии зафиксирован 951 лабораторно подтвержденный случай "омикрона". Первые случаи инфицирования "омикроном" в Грузии выявили 20 декабря.Тем временем педиатр Темур Микеладзе призывает жителей Грузии сделать бустер-дозу, то есть третью дозу вакцины против коронавируса. По его словам, важно, чтобы пациенты, относящиеся к особой группе риска, а также лица старше 50 лет, были бы вакцинированы трижды."В Европе и той же Японии вакцинированы 75-80% и, соответственно, смертности практически нет. В случае пациентов с какой-нибудь хронической патологией мы никогда не должны откладывать вакцинацию. Вакцина не навредит. Поэтому именно эти ущемляемые группы должны быть привиты, в том числе и дети, относящиеся к группе риска", – заявил Микеладзе.Всего в Грузии сделано 2 577 637 доз вакцины от коронавируса, за сутки – 10 688 прививок.Грузия переживает шестую волну распространения коронавируса. За последние сутки выявлено 5 596 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 973 тысяч случаев инфицирования, более 919 тысяч выздоровели, 14 311 скончались.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20220103/chkhaidze-telekanaly-zakryty-dlya-antivakserov-vo-blago-obschestva---video-263351491.html

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