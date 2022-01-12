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https://sputnik-georgia.ru/20220112/pochemu-shtamm-koronavirusa-omikron-mozhet-udarit-po-gruzii-silnee-opaseniya-vrachey-263551781.html
Почему штамм коронавируса "омикрон" может ударить по Грузии сильнее? Опасения врачей
Почему штамм коронавируса "омикрон" может ударить по Грузии сильнее? Опасения врачей
В стране, по данным на 12 января, зафиксирован 951 лабораторно подтвержденный случай штамма "омикрон" 12.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-12T12:46+0400
2022-01-12T13:06+0400
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Две трети населения Грузии не вакцинированы против коронавируса и, по словам медиков, соответственно, не защищены, что может стать причиной тяжелого течения нового штамма "омикрон", считает депутат парламента Грузии, специалист по политике здравоохранения Акакий Зоидзе.По словам Зоидзе, количество инфицированных в Грузии стремительно растет, а показатель вакцинации остается низким. Именно поэтому "омикрон" может ударить сильнее, чем в тех странах, в которых большая часть населения вакцинирована, утверждает эксперт.Медики опасаются, что резкий рост случаев инфицирования COVID-19 может сделать эпидположение неуправляемым.Руководитель Национальной технической группы советников по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили, профессор Иване Чхаидзе называет эпидситуацию страны непрогнозируемой."У нас очень серьезный и полностью непрогнозируемый рост случаев. Он может вызвать не сильно и резко выраженное, но увеличение госпитализации и летальных случаев в Грузии. Факт, что нашей главной заботой будет очень много инфицированных людей", – говорит Чхаидзе.По данным на 12 января, в Грузии зафиксирован 951 лабораторно подтвержденный случай "омикрона". Первые случаи инфицирования "омикроном" в Грузии выявили 20 декабря.Тем временем педиатр Темур Микеладзе призывает жителей Грузии сделать бустер-дозу, то есть третью дозу вакцины против коронавируса. По его словам, важно, чтобы пациенты, относящиеся к особой группе риска, а также лица старше 50 лет, были бы вакцинированы трижды."В Европе и той же Японии вакцинированы 75-80% и, соответственно, смертности практически нет. В случае пациентов с какой-нибудь хронической патологией мы никогда не должны откладывать вакцинацию. Вакцина не навредит. Поэтому именно эти ущемляемые группы должны быть привиты, в том числе и дети, относящиеся к группе риска", – заявил Микеладзе.Всего в Грузии сделано 2 577 637 доз вакцины от коронавируса, за сутки – 10 688 прививок.Грузия переживает шестую волну распространения коронавируса. За последние сутки выявлено 5 596 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 973 тысяч случаев инфицирования, более 919 тысяч выздоровели, 14 311 скончались.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, тбилиси, япония, акакий зоидзе, европа, иване чхаидзе, коронавирус covid-19

Почему штамм коронавируса "омикрон" может ударить по Грузии сильнее? Опасения врачей

12:46 12.01.2022 (обновлено: 13:06 12.01.2022)
© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 12.01.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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В стране, по данным на 12 января, зафиксирован 951 лабораторно подтвержденный случай штамма "омикрон"
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Две трети населения Грузии не вакцинированы против коронавируса и, по словам медиков, соответственно, не защищены, что может стать причиной тяжелого течения нового штамма "омикрон", считает депутат парламента Грузии, специалист по политике здравоохранения Акакий Зоидзе.
По словам Зоидзе, количество инфицированных в Грузии стремительно растет, а показатель вакцинации остается низким. Именно поэтому "омикрон" может ударить сильнее, чем в тех странах, в которых большая часть населения вакцинирована, утверждает эксперт.

"В нашей стране две трети населения незащищены и не вакцинированы. Здесь, возможно, "омикрон" будет протекать гораздо тяжелее. У нас впереди критические два месяца, когда количество инфицированных в день превысит несколько десятков тысяч. Нашей задачей является, чтобы как можно меньше людей попали в больницу", – заявил Зоидзе.

Медики опасаются, что резкий рост случаев инфицирования COVID-19 может сделать эпидположение неуправляемым.
Руководитель Национальной технической группы советников по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили, профессор Иване Чхаидзе называет эпидситуацию страны непрогнозируемой.
"У нас очень серьезный и полностью непрогнозируемый рост случаев. Он может вызвать не сильно и резко выраженное, но увеличение госпитализации и летальных случаев в Грузии. Факт, что нашей главной заботой будет очень много инфицированных людей", – говорит Чхаидзе.
Чхаидзе: телеканалы закрыты для антиваксеров во блага общества - видео - Sputnik Грузия, 1920, 03.01.2022
Чхаидзе: телеканалы закрыты для антиваксеров во благо общества - видео
3 января, 17:13
По данным на 12 января, в Грузии зафиксирован 951 лабораторно подтвержденный случай "омикрона". Первые случаи инфицирования "омикроном" в Грузии выявили 20 декабря.
Тем временем педиатр Темур Микеладзе призывает жителей Грузии сделать бустер-дозу, то есть третью дозу вакцины против коронавируса. По его словам, важно, чтобы пациенты, относящиеся к особой группе риска, а также лица старше 50 лет, были бы вакцинированы трижды.
"В Европе и той же Японии вакцинированы 75-80% и, соответственно, смертности практически нет. В случае пациентов с какой-нибудь хронической патологией мы никогда не должны откладывать вакцинацию. Вакцина не навредит. Поэтому именно эти ущемляемые группы должны быть привиты, в том числе и дети, относящиеся к группе риска", – заявил Микеладзе.
Всего в Грузии сделано 2 577 637 доз вакцины от коронавируса, за сутки – 10 688 прививок.
Грузия переживает шестую волну распространения коронавируса. За последние сутки выявлено 5 596 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 973 тысяч случаев инфицирования, более 919 тысяч выздоровели, 14 311 скончались.
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