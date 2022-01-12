https://sputnik-georgia.ru/20220112/saakashvili-budet-prisutstvovat-na-zasedanii-suda-v-chetverg-263564147.html
Саакашвили будет присутствовать на заседании суда в четверг
Саакашвили будет присутствовать на заседании суда в четверг
Бывший президент Грузии намерен "сказать свое слово" на суде 12.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-12T17:57+0400
2022-01-12T17:57+0400
2022-01-12T18:14+0400
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили намерен присутствовать на заседании суда в четверг, об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.В четверг в Тбилисском городском суде пройдет слушание по делу о незаконном пересечению границы Грузии. Саакашвили, который является главным обвиняемым по делу, находится в Руставской тюрьме, где отбывает срок по двум другим уголовным делам.Дело о незаконном пересечении границы против Саакашвили было возбуждено 1 октября, когда стало известно об его аресте в Тбилиси.Согласно материалам дела, Саакашвили попал на территорию Грузии нелегально в грузовике с молочной продукцией, прибывшем на пароме "Вильнюс" из украинского порта Черноморск^ и ступил на грузинскую землю 29 сентября в 01:49 по тбилисскому времени у порта Поти.Задержали экс-президента днем 1 октября. За время своего нелегального пребывания в Грузии Саакашвили побывал в ряде городов, в том числе в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от 3 до 5 лет, Тбилисский городской суд по отдельности рассматривает еще два дела – дело о растрате государственных средств и дело о событиях 7 ноября 2007 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20220110/sud-ostavil-v-zaklyuchenii-obvinyaemykh-v-okazanii-pomoschi-saakashvili-263506201.html
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новости, грузия, михаил саакашвили, кутаиси, "банк грузии", валерий гелашвили, сандро гиргвлиани, возвращение и арест саакашвили
Саакашвили будет присутствовать на заседании суда в четверг
17:57 12.01.2022 (обновлено: 18:14 12.01.2022)
Бывший президент Грузии намерен "сказать свое слово" на суде
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили намерен присутствовать на заседании суда в четверг, об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook
.
В четверг в Тбилисском городском суде пройдет слушание по делу о незаконном пересечению границы Грузии. Саакашвили, который является главным обвиняемым по делу, находится в Руставской тюрьме, где отбывает срок по двум другим уголовным делам.
"Я завтра приду в "суд" и скажу свое слово. Встретимся 13-го в 13:00", - написал Саакашвили.
Дело о незаконном пересечении границы против Саакашвили было возбуждено 1 октября, когда стало известно об его аресте в Тбилиси.
Согласно материалам дела, Саакашвили попал на территорию Грузии нелегально в грузовике с молочной продукцией, прибывшем на пароме "Вильнюс" из украинского порта Черноморск^ и ступил на грузинскую землю 29 сентября в 01:49 по тбилисскому времени у порта Поти.
Задержали экс-президента днем 1 октября. За время своего нелегального пребывания в Грузии Саакашвили побывал в ряде городов, в том числе в Батуми и Кутаиси.
Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от 3 до 5 лет, Тбилисский городской суд по отдельности рассматривает еще два дела – дело о растрате государственных средств и дело о событиях 7 ноября 2007 года.
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