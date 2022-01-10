https://sputnik-georgia.ru/20220110/sud-ostavil-v-zaklyuchenii-obvinyaemykh-v-okazanii-pomoschi-saakashvili-263506201.html

Суд оставил в заключении обвиняемых в оказании помощи Саакашвили

Суд оставил в заключении обвиняемых в оказании помощи Саакашвили

Адвокаты и родные подсудимых рассчитывали на смягчение меры пресечения за то, что они признали вину

2022-01-10T20:20+0400

2022-01-10T20:20+0400

2022-01-10T20:26+0400

происшествия

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тбилисский городской суд

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Тбилисский городской суд оставил в заключении на время следствия обвиняемых по делу о незаконном пересечении границы экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября, 1 октября его задержали в Тбилиси. Позже за сокрытие тяжкого преступления задержали четырех человек - Зураба и Шалву Цоцория, Георгия Нариманидзе, Элгуджу Цомая. Последнему также предъявили обвинение в оказании Саакашвили помощи в незаконном пересечении границы.Адвокаты и родные подсудимых рассчитывали на смягчение меры пресечения за сотрудничество за следствием и чистосердечное признание, но этого не произошло.По его словам, признательные показания и их сотрудничество со следствием будут учтены при вынесении приговора в суде. Переговоры о процессуальной сделке не ведутся.По данным следствия, Саакашвили приехал в Грузию паромом, в груженном молочной продукцией трейлере, который принадлежал Цомая. Цомая специально для этого отправился на Украину.Цомая задержали 2 октября, на второй день после ареста экс-президента.Именно в доме Цомая в селе Тквири Абашского района Саакашвили сделал первую остановку, а затем отправился в Тбилиси и поселился в квартире, предоставленной ему тем же Цомая. Он также сопровождал экс-президента в поездках в Батуми и Тбилиси."Ему стало хуже" - мать Саакашвили рассказала о состоянии экс-президента>>В морском порту Поти, куда прибыл паром, Саакашвили и Цомая ждали сотрудники порта Шалва и Зураб Цоцория на своей машине. На этой машине Саакашвили и Цомая и отправились в село Тквири.Что касается Георгия Нариманидзе, он отвез Саакашвили и Цомая на трейлере в Тбилиси.Все они 28 декабря признали вину.Дело Саакашвили рассматривается отдельно.При этом он уже отбывает наказание по двум уголовным делам. В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.Сторонники Саакашвили намерены устроить акции протеста по всей Грузии>>Кроме того, на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, украина, батуми, тбилисский городской суд, возвращение и арест саакашвили