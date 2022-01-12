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Строительство новых дорог продолжается в Грузии
Строительство новых дорог продолжается в Грузии
Общая протяженность ремонтируемых участков дороги составляет 62 км, а бюджет проекта - 58,5 миллиона лари 12.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-12T07:01+0400
2022-01-12T07:01+0400
2022-01-12T08:05+0400
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департамент автомобильных дорог
гурия
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Восстановительные работы на дороге внутригосударственного значения Саджавахо-Чохатаури-Озургети-Кобулети (перевал Насакирали) в Западной Грузии будут завершены в конце мая, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.Проектом предусмотрено полное восстановление автомобильных дорог, включающая такие работы, как замена дорожного основания, установка дренажных систем, возведение искусственных сооружений и подпорных стен, укладка асфальтобетонного покрытия.По данным департамента автомобильных дорог, в рамках проекта восстановления 8,5-километрового участка дороги внутригосударственного значения Саджавахо-Чохатаури-Озургети-Кобулети (перевал Насакирали) уже возведено 80% подпорных стен, 72% - водопропускных конструкций и 50% - дренажной системы."Помимо вышеперечисленных работ, на данном участке дороги наносится корректирующий слой и в соответствии с предусмотренными климатическими условиями технологиями, покрытие дороги будет асфальтобетонным", - говорится в заявлении.Начинается строительство дороги к границе Грузии с Азербайджаном >>Контрактный срок завершения работ по реабилитации дороги на участке Насакирали составляет 12 месяцев, а срок завершения работ - 27 мая 2022 года.Что касается восстановления Чохатаурского участка дороги, то он уже находится в завершающей фазе – уложено асфальтобетонное покрытие и завершены работы по дорожной разметке. Срок завершения работ – 27 января текущего года.Работы по восстановлению дорог в районе Гурия проводит компания China Road and bridge corporation, выигравшая тендер.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, департамент автомобильных дорог, гурия
Строительство новых дорог продолжается в Грузии
07:01 12.01.2022 (обновлено: 08:05 12.01.2022)
Общая протяженность ремонтируемых участков дороги составляет 62 км, а бюджет проекта - 58,5 миллиона лари
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Восстановительные работы на дороге внутригосударственного значения Саджавахо-Чохатаури-Озургети-Кобулети (перевал Насакирали) в Западной Грузии будут завершены в конце мая, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.
Проектом предусмотрено полное восстановление автомобильных дорог, включающая такие работы, как замена дорожного основания, установка дренажных систем, возведение искусственных сооружений и подпорных стен, укладка асфальтобетонного покрытия.
"Департамент автомобильных дорог Грузии при финансовой поддержке Всемирного банка реабилитирует дороги в регионе Гурия. Общая протяженность ремонтируемых участков дороги составляет 62 км, а бюджет проекта - 58,5 миллиона лари", - говорится в заявлении
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По данным департамента автомобильных дорог, в рамках проекта восстановления 8,5-километрового участка дороги внутригосударственного значения Саджавахо-Чохатаури-Озургети-Кобулети (перевал Насакирали) уже возведено 80% подпорных стен, 72% - водопропускных конструкций и 50% - дренажной системы.
"Помимо вышеперечисленных работ, на данном участке дороги наносится корректирующий слой и в соответствии с предусмотренными климатическими условиями технологиями, покрытие дороги будет асфальтобетонным", - говорится в заявлении.
Контрактный срок завершения работ по реабилитации дороги на участке Насакирали составляет 12 месяцев, а срок завершения работ - 27 мая 2022 года.
Что касается восстановления Чохатаурского участка дороги, то он уже находится в завершающей фазе – уложено асфальтобетонное покрытие и завершены работы по дорожной разметке. Срок завершения работ – 27 января текущего года.
Работы по восстановлению дорог в районе Гурия проводит компания China Road and bridge corporation, выигравшая тендер.
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