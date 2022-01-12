https://sputnik-georgia.ru/20220112/stroitelstvo-novykh-dorog-prodolzhaetsya-v-gruzii-263543795.html

Строительство новых дорог продолжается в Грузии

Строительство новых дорог продолжается в Грузии

Общая протяженность ремонтируемых участков дороги составляет 62 км, а бюджет проекта - 58,5 миллиона лари 12.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-12T07:01+0400

2022-01-12T07:01+0400

2022-01-12T08:05+0400

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грузия

департамент автомобильных дорог

гурия

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Восстановительные работы на дороге внутригосударственного значения Саджавахо-Чохатаури-Озургети-Кобулети (перевал Насакирали) в Западной Грузии будут завершены в конце мая, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.Проектом предусмотрено полное восстановление автомобильных дорог, включающая такие работы, как замена дорожного основания, установка дренажных систем, возведение искусственных сооружений и подпорных стен, укладка асфальтобетонного покрытия.По данным департамента автомобильных дорог, в рамках проекта восстановления 8,5-километрового участка дороги внутригосударственного значения Саджавахо-Чохатаури-Озургети-Кобулети (перевал Насакирали) уже возведено 80% подпорных стен, 72% - водопропускных конструкций и 50% - дренажной системы."Помимо вышеперечисленных работ, на данном участке дороги наносится корректирующий слой и в соответствии с предусмотренными климатическими условиями технологиями, покрытие дороги будет асфальтобетонным", - говорится в заявлении.Начинается строительство дороги к границе Грузии с Азербайджаном >>Контрактный срок завершения работ по реабилитации дороги на участке Насакирали составляет 12 месяцев, а срок завершения работ - 27 мая 2022 года.Что касается восстановления Чохатаурского участка дороги, то он уже находится в завершающей фазе – уложено асфальтобетонное покрытие и завершены работы по дорожной разметке. Срок завершения работ – 27 января текущего года.Работы по восстановлению дорог в районе Гурия проводит компания China Road and bridge corporation, выигравшая тендер.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, департамент автомобильных дорог, гурия