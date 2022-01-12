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Встречи не будет? Пиар-агент Канье Уэста опроверг планы рэпера увидеться с Путиным
Встречи не будет? Пиар-агент Канье Уэста опроверг планы рэпера увидеться с Путиным
Кто-то принял желаемое за действительное или просто очередная фейк-новость - подробнее о "несбывшемся" визите Канье в Россию 12.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-12T16:21+0400
2022-01-12T16:21+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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сша
шоу-бизнес
канье уэст
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Пиар-менеджер американского рэпера Канье Уэста Пьер Ружье опроверг информацию о планах хип-хоп исполнителя приехать в РФ с концертом и встретиться с президентом Владимиром Путиным, сообщает издание Rolling Stone.Накануне, 11 января, американский журнал Billboard со ссылкой на представителя рэпера Амира Судана сообщил, что Уэст намерен посетить Россию с госпел-программой The Sunday Service, а также пригласить на концерт в качестве "специального гостя" Путина. К слову, среди локаций для выступлений рассматривались Crocus City Hall и стадион Лужники.Однако Судан утверждает, что Уэст хотел приехать в Россию вместе с адвокатом Скоттом Балбером, который сотрудничает с российско-азербайджанским предпринимателем Аразом Агаларовым и его сыном певцом Эмином.Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о готовности Путина встретиться с рэпером, отметил, что администрация президента "не является визави исполнителя".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Встречи не будет? Пиар-агент Канье Уэста опроверг планы рэпера увидеться с Путиным

16:21 12.01.2022
© AP Photo / Brad BarketКанье Уэст
Канье Уэст - Sputnik Грузия, 1920, 12.01.2022
© AP Photo / Brad Barket
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Кто-то принял желаемое за действительное или просто очередная фейк-новость - подробнее о "несбывшемся" визите Канье в Россию
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Пиар-менеджер американского рэпера Канье Уэста Пьер Ружье опроверг информацию о планах хип-хоп исполнителя приехать в РФ с концертом и встретиться с президентом Владимиром Путиным, сообщает издание Rolling Stone.
Накануне, 11 января, американский журнал Billboard со ссылкой на представителя рэпера Амира Судана сообщил, что Уэст намерен посетить Россию с госпел-программой The Sunday Service, а также пригласить на концерт в качестве "специального гостя" Путина. К слову, среди локаций для выступлений рассматривались Crocus City Hall и стадион Лужники.
"(Данная информация) полностью сфабрикована. Выдумка или попытка русских людей принять желаемое за действительное", – заявил пиар-агент Канье в письме Rolling Stone.
Однако Судан утверждает, что Уэст хотел приехать в Россию вместе с адвокатом Скоттом Балбером, который сотрудничает с российско-азербайджанским предпринимателем Аразом Агаларовым и его сыном певцом Эмином.
Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о готовности Путина встретиться с рэпером, отметил, что администрация президента "не является визави исполнителя".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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