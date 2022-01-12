https://sputnik-georgia.ru/20220112/vstrechi-ne-budet-piar-agent-kane-uesta-oproverg-plany-repera-uvidetsya-s-putinym-263560467.html

Встречи не будет? Пиар-агент Канье Уэста опроверг планы рэпера увидеться с Путиным

Встречи не будет? Пиар-агент Канье Уэста опроверг планы рэпера увидеться с Путиным

Кто-то принял желаемое за действительное или просто очередная фейк-новость - подробнее о "несбывшемся" визите Канье в Россию 12.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-12T16:21+0400

2022-01-12T16:21+0400

2022-01-12T16:21+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

россия

владимир путин

сша

шоу-бизнес

канье уэст

зарубежные звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/0a/248943592_652:397:2580:1482_1920x0_80_0_0_b4a6334e34eafc171356fe342ff79d9d.jpg

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Пиар-менеджер американского рэпера Канье Уэста Пьер Ружье опроверг информацию о планах хип-хоп исполнителя приехать в РФ с концертом и встретиться с президентом Владимиром Путиным, сообщает издание Rolling Stone.Накануне, 11 января, американский журнал Billboard со ссылкой на представителя рэпера Амира Судана сообщил, что Уэст намерен посетить Россию с госпел-программой The Sunday Service, а также пригласить на концерт в качестве "специального гостя" Путина. К слову, среди локаций для выступлений рассматривались Crocus City Hall и стадион Лужники.Однако Судан утверждает, что Уэст хотел приехать в Россию вместе с адвокатом Скоттом Балбером, который сотрудничает с российско-азербайджанским предпринимателем Аразом Агаларовым и его сыном певцом Эмином.Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о готовности Путина встретиться с рэпером, отметил, что администрация президента "не является визави исполнителя".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, владимир путин, сша, шоу-бизнес, канье уэст, зарубежные звезды