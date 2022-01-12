Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220112/zolotaya-rybka-vyprygnula-iz-akvariuma-i-dala-poschechinu-lyubopytnomu-kotu--video-263548278.html
Золотая рыбка выпрыгнула из аквариума и дала пощечину любопытному коту – видео
Золотая рыбка выпрыгнула из аквариума и дала пощечину любопытному коту – видео
Либо эта рыбка была слишком стеснительной и не хотела лишних вглядов, либо, наоборот, решила заиграть с пушистым красавчиком 12.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-12T11:08+0400
2022-01-12T11:08+0400
видеоклуб
кошки
видео с животными
смешные видео
вирусные видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24614/96/246149605_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_9f946cf7799ae8b6b1fae6e8ff831c68.png
На кадрах видно, как кот сидит на столе перед небольшим аквариумом, в котором плавает пять золотых рыбок. В принципе, кот не делает ничего такого – он просто пьет водичку и смотрит на красивых созданий. Однако одной из них, видимо, не нравится, что пушистый "уменьшает" их дом, поэтому она выпрыгивает из аквариума и бьется о мордочку кота. Ошеломленный кот же с удивлением отходит назад.Смотрите на видео также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24614/96/246149605_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_1565786e220ab0ab4da872b5bef7a0cc.png
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видеоклуб , кошки, видео с животными, смешные видео, вирусные видео

Золотая рыбка выпрыгнула из аквариума и дала пощечину любопытному коту – видео

11:08 12.01.2022
© Facebook / 9GAGЗолотая рыбка дала пощечину засмотревшемуся на нее коту – забавное видео
Золотая рыбка дала пощечину засмотревшемуся на нее коту – забавное видео - Sputnik Грузия, 1920, 12.01.2022
© Facebook / 9GAG
Подписаться на
Либо эта рыбка была слишком стеснительной и не хотела лишних вглядов, либо, наоборот, решила заиграть с пушистым красавчиком
На кадрах видно, как кот сидит на столе перед небольшим аквариумом, в котором плавает пять золотых рыбок. В принципе, кот не делает ничего такого – он просто пьет водичку и смотрит на красивых созданий. Однако одной из них, видимо, не нравится, что пушистый "уменьшает" их дом, поэтому она выпрыгивает из аквариума и бьется о мордочку кота. Ошеломленный кот же с удивлением отходит назад.
Смотрите на видео также:
Кошка пытается поймать плавающую подо льдом рыбу
Представление окончено: смелая рыба набросилась на засмотревшихся на нее кошек
Кот защищает аквариумную рыбку от сородича
Кот решил полакомиться рыбкой из аквариума, но что-то пошло не так
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:07За что убили 25-летнего грузина в Марселе? Детали и версии
10:52Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки 5 596
10:37По многочисленным просьбам: шоу российского цирка на льду в Тбилиси продлили
10:22В Минкультуры скорбят в связи с кончиной скульптора Мераба Мерабишвили
10:07Стала известна предварительная причина смерти Михаила Зеленского
09:36Сборная Грузии по футболу проведет в марте два товарищеских матча
09:20Курс лари на среду – 3,0893 GEL/$1
09:01Фармацевтический рынок Грузии: все что надо знать
08:31Заявления американских чиновников о России подрывают переговоры – посол РФ в США
08:00В России зарегистрировали первую тест-систему для выявления "омикрона"
07:32Повышение ставки ФРС создаст проблемы развивающимся странам – мнение МВФ
07:01Строительство новых дорог продолжается в Грузии
05:05Врач рассказала об отличиях коронавируса от обычной простуды
01:40Мясо в Грузии будут продавать с QR-кодом – что это значит?
ВчераПоследствия погромов в Казахстане: в Таразе сожгли госучреждения - видео
Вчера"Нацдвижение" может прекратить бойкот работе в парламенте Грузии
ВчераПомощь казахстанцам, застрявшим в Грузии: что делать и куда обращаться
ВчераКаландаришвили вновь претендует на пост председателя ЦИК Грузии
ВчераНациональный авиаперевозчик Грузии оказался в шаге от банкротства
ВчераВ Грузии помогли редкому козлу - ВИДЕО