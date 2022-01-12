https://sputnik-georgia.ru/20220112/zolotaya-rybka-vyprygnula-iz-akvariuma-i-dala-poschechinu-lyubopytnomu-kotu--video-263548278.html

Золотая рыбка выпрыгнула из аквариума и дала пощечину любопытному коту – видео

Золотая рыбка выпрыгнула из аквариума и дала пощечину любопытному коту – видео

Либо эта рыбка была слишком стеснительной и не хотела лишних вглядов, либо, наоборот, решила заиграть с пушистым красавчиком 12.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-12T11:08+0400

2022-01-12T11:08+0400

2022-01-12T11:08+0400

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На кадрах видно, как кот сидит на столе перед небольшим аквариумом, в котором плавает пять золотых рыбок. В принципе, кот не делает ничего такого – он просто пьет водичку и смотрит на красивых созданий. Однако одной из них, видимо, не нравится, что пушистый "уменьшает" их дом, поэтому она выпрыгивает из аквариума и бьется о мордочку кота. Ошеломленный кот же с удивлением отходит назад.Смотрите на видео также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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видеоклуб , кошки, видео с животными, смешные видео, вирусные видео