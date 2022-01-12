https://sputnik-georgia.ru/20220112/zolotaya-rybka-vyprygnula-iz-akvariuma-i-dala-poschechinu-lyubopytnomu-kotu--video-263548278.html
Золотая рыбка выпрыгнула из аквариума и дала пощечину любопытному коту – видео
Золотая рыбка выпрыгнула из аквариума и дала пощечину любопытному коту – видео
Либо эта рыбка была слишком стеснительной и не хотела лишних вглядов, либо, наоборот, решила заиграть с пушистым красавчиком 12.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-12T11:08+0400
2022-01-12T11:08+0400
2022-01-12T11:08+0400
видеоклуб
кошки
видео с животными
смешные видео
вирусные видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24614/96/246149605_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_9f946cf7799ae8b6b1fae6e8ff831c68.png
На кадрах видно, как кот сидит на столе перед небольшим аквариумом, в котором плавает пять золотых рыбок. В принципе, кот не делает ничего такого – он просто пьет водичку и смотрит на красивых созданий. Однако одной из них, видимо, не нравится, что пушистый "уменьшает" их дом, поэтому она выпрыгивает из аквариума и бьется о мордочку кота. Ошеломленный кот же с удивлением отходит назад.Смотрите на видео также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24614/96/246149605_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_1565786e220ab0ab4da872b5bef7a0cc.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видеоклуб , кошки, видео с животными, смешные видео, вирусные видео
Золотая рыбка выпрыгнула из аквариума и дала пощечину любопытному коту – видео
Либо эта рыбка была слишком стеснительной и не хотела лишних вглядов, либо, наоборот, решила заиграть с пушистым красавчиком
На кадрах видно, как кот сидит на столе перед небольшим аквариумом, в котором плавает пять золотых рыбок. В принципе, кот не делает ничего такого – он просто пьет водичку и смотрит на красивых созданий. Однако одной из них, видимо, не нравится, что пушистый "уменьшает" их дом, поэтому она выпрыгивает из аквариума и бьется о мордочку кота. Ошеломленный кот же с удивлением отходит назад.
Кот решил полакомиться рыбкой из аквариума
, но что-то пошло не так