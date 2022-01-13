https://sputnik-georgia.ru/20220113/aktrisu-ariadnu-shengelaya-pozdravili-s-85-letiem-v-rossii-263586319.html

Актрису Ариадну Шенгелая поздравили с 85-летием в России

Актрису Ариадну Шенгелая поздравили с 85-летием в России

Представители сферы российской культуры пожелали артистке здоровья, долголетия и в который раз преклонили колено перед талантом Ариадны Шенгелая 13.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-13T15:11+0400

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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Поздравления с 85-летнием выдающейся актрисы театра и кино, Народной артистки Грузии и РФ Ариадны Шенгелая поступают и из столицы России.Роли, созданные артисткой, вошли в сокровищницу культуры и навсегда снискали любовь зрителей, говорится в поздравительном письме председателя Союза кинематографистов РФ Никиты Михалкова и президента Гильдии актеров кино Сергея Никоненко."Ваш большой талант и обаяние ярко проявились в незабываемых женских образах: Ирина "Екатерина Воронина", Татьяна Ларина "Евгений Онегин", Лена "Осторожно, бабушка" и княгиня Вера Николаевна "Гранатовый браслет", – отмечено в письме. – Вы воплощение яркой красоты и внутреннего достоинства. Желаем Вам, Ариадна Всеволодовна, любви и преклонения мужчин, благодарности зрителей, здоровья и долголетия!" "Примите самые сердечные поздравления и добрые пожелания в день Вашего Юбилея, – говорится в письме коллектива театра "Ленком Марка Захарова". – В Ваш адрес – слова восхищения талантом и верности профессии. Вы – пример благородства, достоинства, доброжелательности. Мы желаем Вам здоровья, душевной бодрости, гармонии".Долгих лет, здоровья, радости, благополучия и любви близких пожелал известной актрисе специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой."Это дата – лишь повод выразить восхищение Вашим актерским талантом и вспомнить Ваши многочисленные выдающиеся киноработы и яркие театральные роли, в том числе на сцене Тбилисского русского драматического театра им. А. С. Грибоедова. Ослепительная красавица, воплощение уточненной женственности и благородства – российские зрители по-прежнему помнят и любят Вас и воплощенные Вами на киноэкране роли", – пишет Швыдкой.С большим юбилеем Ариадну Шенгелая поздравил и председатель Союза театральных деятелей Российской Федерации, Народный артист России Александр Калягин. "Я счастлив поздравить Вас с юбилеем! И выразить Вам – прекрасной актрисе, любимой миллионами зрителей, свое восхищение и признание. <...> Я желаю Вам здоровья, счастья, радости, мира и добра в Вашем доме. И пусть каждый Ваш день будет согрет зрительской любовью и благодарностью за Ваше искусство!" – пишет Калягин. С днем рождения известную актрису ранее поздравили Тбилисский государственный русский драматический театр им. А. С. Грибоедова, на сцене которого артистка выступала, а также Палата культуры Грузии.Ариадна Шенгелая (урожденная Шпринк) родилась 13 января 1937 года в Ташкенте. Отец был экономистом – Всеволод Эдуардович Шпринк, по национальности – немец. Мать – Анна Павловна Любимова. В 1960 году Ариадна Шенгелая окончила ВГИК. Свою первую награду она получила в 20-летнем возрасте за роль Татьяны Лариной в фильме "Евгений Онегин".В карьере Ариадны Шенгелая также стоит выделить роли в таких фильмах, как "Евгения Гранде" (1960), "На берегах Ингури" (1961), "Белый караван" (1964) и другие. В Грузии с 85-летием поздравляют актрису Ариадну Шенгелая >>>Параллельно Ариадна Шенгелая была актрисой Тбилисского русского драматического театра имени А. С. Грибоедова.Среди наград актрисы – звание Лауреата II Всесоюзного кинофестиваля в номинации "Премии для актеров" (1959, за фильм "Евгений Онегин"). В 1965 году она была названа лучшей актрисой по опросу журнала "Советский экран" за роль в фильме "Гранатовый браслет". В 2000 году Ариадне Шенгелая вручили звание Народной артистки Российской Федерации за большие заслуги в области искусства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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