Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220113/gruziya-v-sedmoy-raz-prisoedinitsya-ko-vsemirnomu-dnyu-chteniya-vslukh-263576918.html
Грузия в седьмой раз присоединится ко Всемирному дню чтения вслух
Грузия в седьмой раз присоединится ко Всемирному дню чтения вслух
Праздник дает людям со всего мира возможность разделить радость чтения книги вслух и внести свой вклад в популяризацию чтения 13.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-13T12:32+0400
2022-01-13T12:32+0400
культура
новости
грузия
тбилиси
всемирный день чтения вслух
книги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24251/48/242514816_0:200:1921:1280_1920x0_80_0_0_bb0d8cb7c08b088573bfdfc030b34167.jpg
ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Грузия в седьмой раз отметит Всемирный день чтения вслух 2 февраля, при инициативе Ассоциации книгоиздателей и распространителей книг Грузии.Этот день дает людям со всего мира возможность разделить радость чтения книги вслух и внести свой вклад в популяризацию чтения.В связи с пандемией коронавируса мероприятие в этом году так же, как и в прошлом, пройдет в онлайн-формате. К акции по традиции присоединятся школы, университеты, детские сады, библиотеки и другие организации.Также традиционно состоится церемония вручения ежегодной премии "Защитник книг года". Премия была учреждена по инициативе Ассоциации в 2016 году и с тех пор ежегодно присуждается людям, проектам или инициативам, которые в течение года особенно способствуют распространению грамотности в Грузии.Больше, чем книги: ТОП-5 лучших литературных новинок от авторов из Грузии в 2021 году &gt;&gt;&gt;В предыдущие годы награда была вручена Нино Касрадзе (2021), проекту "Книжная полка" (2020), Мамуке Хазарадзе (2019), Темуру Чхеидзе (2018), Formula Creative (2017) и Левану Бердзенишвили (2016).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24251/48/242514816_0:0:1707:1280_1920x0_80_0_0_5b0a2169dcfdf7a7b59ff647d4e02698.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
культура, новости, грузия, тбилиси, всемирный день чтения вслух, книги

Грузия в седьмой раз присоединится ко Всемирному дню чтения вслух

12:32 13.01.2022
© Pixabay / jarmolukДевушка читает книгу в библиотеке
Девушка читает книгу в библиотеке - Sputnik Грузия, 1920, 13.01.2022
© Pixabay / jarmoluk
Подписаться на
Праздник дает людям со всего мира возможность разделить радость чтения книги вслух и внести свой вклад в популяризацию чтения
ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Грузия в седьмой раз отметит Всемирный день чтения вслух 2 февраля, при инициативе Ассоциации книгоиздателей и распространителей книг Грузии.
День чтения книг – всемирно известное мероприятие, которое объединяет более 31 миллиона человек из 100 разных стран под общим лозунгом: "Читайте вслух, измените мир!"
Этот день дает людям со всего мира возможность разделить радость чтения книги вслух и внести свой вклад в популяризацию чтения.
В связи с пандемией коронавируса мероприятие в этом году так же, как и в прошлом, пройдет в онлайн-формате. К акции по традиции присоединятся школы, университеты, детские сады, библиотеки и другие организации.
Также традиционно состоится церемония вручения ежегодной премии "Защитник книг года". Премия была учреждена по инициативе Ассоциации в 2016 году и с тех пор ежегодно присуждается людям, проектам или инициативам, которые в течение года особенно способствуют распространению грамотности в Грузии.
Больше, чем книги: ТОП-5 лучших литературных новинок от авторов из Грузии в 2021 году >>>
В предыдущие годы награда была вручена Нино Касрадзе (2021), проекту "Книжная полка" (2020), Мамуке Хазарадзе (2019), Темуру Чхеидзе (2018), Formula Creative (2017) и Левану Бердзенишвили (2016).
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:02Симптомы "омикрона": как понять, что вы заразились новым штаммом коронавируса
12:47Запад отказал России в гарантиях безопасности: что дальше?
12:32Грузия в седьмой раз присоединится ко Всемирному дню чтения вслух
12:17Ковид-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 13 января
12:02В Грузии изъяли 1,5 кг героина - появилось видео с "уловом"
11:31Фигуристы из Грузии шестые после короткой программы на чемпионате Европы
11:14Более 7 тысяч абонентов в Тбилиси остались без газа
11:04Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 326
10:46Вниманию автомобилистов: на дорогах Грузии действуют ограничения
09:20Курс лари на четверг – 3,0875 GEL/$1
09:01Ночным клубам в Грузии могут выплатить компенсацию за простой
08:32МИД России: формулировка о вступлении Украины и Грузии в НАТО немыслима
08:02Футбольный сезон в Грузии стартует в конце февраля
07:31Кобулети готовится к летнему сезону: курорт встретит туристов с обновленным бульваром
07:02Экс-банкир Джапаридзе может лишиться места в парламенте Грузии из-за приговора
05:05Терапевт назвала главный способ профилактики коронавируса
ВчераПять главных симптомов "омикрона": все, что нужно знать о новом штамме коронавируса
ВчераВерхний Ларс сегодня: дорога в направлении России частично закрыта
ВчераГрузинский фигурист занимает четвертое место после короткой программы на чемпионате Европы
ВчераВакцинация против коронавируса в Грузии будет ежегодной? Мнение эксперта