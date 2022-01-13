https://sputnik-georgia.ru/20220113/gruziya-v-sedmoy-raz-prisoedinitsya-ko-vsemirnomu-dnyu-chteniya-vslukh-263576918.html

Грузия в седьмой раз присоединится ко Всемирному дню чтения вслух

Грузия в седьмой раз присоединится ко Всемирному дню чтения вслух

Праздник дает людям со всего мира возможность разделить радость чтения книги вслух и внести свой вклад в популяризацию чтения 13.01.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Грузия в седьмой раз отметит Всемирный день чтения вслух 2 февраля, при инициативе Ассоциации книгоиздателей и распространителей книг Грузии.Этот день дает людям со всего мира возможность разделить радость чтения книги вслух и внести свой вклад в популяризацию чтения.В связи с пандемией коронавируса мероприятие в этом году так же, как и в прошлом, пройдет в онлайн-формате. К акции по традиции присоединятся школы, университеты, детские сады, библиотеки и другие организации.Также традиционно состоится церемония вручения ежегодной премии "Защитник книг года". Премия была учреждена по инициативе Ассоциации в 2016 году и с тех пор ежегодно присуждается людям, проектам или инициативам, которые в течение года особенно способствуют распространению грамотности в Грузии.Больше, чем книги: ТОП-5 лучших литературных новинок от авторов из Грузии в 2021 году >>>В предыдущие годы награда была вручена Нино Касрадзе (2021), проекту "Книжная полка" (2020), Мамуке Хазарадзе (2019), Темуру Чхеидзе (2018), Formula Creative (2017) и Левану Бердзенишвили (2016).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, грузия, тбилиси, всемирный день чтения вслух, книги