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Лыжный сезон в Бакуриани откроется 15 января
Лыжный сезон в Бакуриани откроется 15 января
К зимнему туристическому сезону разработаны новые правила безопасности против коронавируса 13.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-13T23:44+0400
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новости
грузия
туризм
бакуриани
компания развития горных курортов
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ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. С 15 января горный курорт Бакуриани откроет лыжный сезон, говорится в сообщении Компании развития горных курортов Грузии.Лыжный сезон на одном из самых популярных зимних курортов Грузии планировалось открыть в конце декабря, однако отсутствие снега нарушило все планы отдыхающих.К зимнему туристическому сезону разработаны новые правила безопасности против коронавируса для горных курортов страны.По новым правилам, закрытая канатная гондола, вмещающая 10 человек, будет перевозить только 8 пассажиров. Что касается канаток открытого типа, то они смогут работать с полной нагрузкой. В то же время канатки и территория вокруг них будут дезинфицироваться более интенсивно.Новые канатки и обновленная инфраструктура – горнолыжные курорты Грузии готовятся к сезону &gt;&gt;Отдыхающие должны будут максимально соблюдать дистанцию и носить маски.Что касается канатных дорог кресельного типа, то на них новые регуляции не распространяются. Тем не менее, процесс передвижения на обоих видах подъемников будет строго контролироваться.Все канатные дороги на горнолыжных курортах, согласно действующему техническому протоколу, проверяются каждые два года, а магнитно-депозитарный контроль проводится раз в пять лет.
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новости, грузия, туризм, бакуриани, компания развития горных курортов

Лыжный сезон в Бакуриани откроется 15 января

23:44 13.01.2022 (обновлено: 00:38 14.01.2022)
© Sputnik / STRINGERВид на курорт Бакуриани зимой - городок в снегу
Вид на курорт Бакуриани зимой - городок в снегу - Sputnik Грузия, 1920, 13.01.2022
© Sputnik / STRINGER
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К зимнему туристическому сезону разработаны новые правила безопасности против коронавируса
ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. С 15 января горный курорт Бакуриани откроет лыжный сезон, говорится в сообщении Компании развития горных курортов Грузии.
Лыжный сезон на одном из самых популярных зимних курортов Грузии планировалось открыть в конце декабря, однако отсутствие снега нарушило все планы отдыхающих.
"С уверенностью можем сказать, что в субботу, 15 января, у визитеров будет возможность кататься со склонов Дидвели и Кохта", - говорится в сообщении компании.
К зимнему туристическому сезону разработаны новые правила безопасности против коронавируса для горных курортов страны.
По новым правилам, закрытая канатная гондола, вмещающая 10 человек, будет перевозить только 8 пассажиров. Что касается канаток открытого типа, то они смогут работать с полной нагрузкой. В то же время канатки и территория вокруг них будут дезинфицироваться более интенсивно.
Новые канатки и обновленная инфраструктура – горнолыжные курорты Грузии готовятся к сезону >>
Отдыхающие должны будут максимально соблюдать дистанцию и носить маски.
Что касается канатных дорог кресельного типа, то на них новые регуляции не распространяются. Тем не менее, процесс передвижения на обоих видах подъемников будет строго контролироваться.
Все канатные дороги на горнолыжных курортах, согласно действующему техническому протоколу, проверяются каждые два года, а магнитно-депозитарный контроль проводится раз в пять лет.
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