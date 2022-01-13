https://sputnik-georgia.ru/20220113/mid-rossii-formulirovka-o-vstuplenii-ukrainy-i-gruzii-v-nato-nemyslima-263571617.html
МИД России: формулировка о вступлении Украины и Грузии в НАТО немыслима
МИД России: формулировка о вступлении Украины и Грузии в НАТО немыслима
Во внешнеполитическом ведомстве России прокомментировали итоги переговоров с НАТО 13.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-13T08:32+0400
2022-01-13T08:32+0400
2022-01-13T09:22+0400
россия
новости
грузия
украина
михаил саакашвили
нато
бельгия
европа
саломе зурабишвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/0c/262797458_0:211:2891:1837_1920x0_80_0_0_91a6342a7ee16880642b6d25250128e7.jpg
ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Замминистра иностранных дел России Александр Грушко считает немыслимой формулировку о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, передает РИА Новости.Дипломат сделал заявление по итогам заседания Совета Россия-НАТО, которое состоялось накануне в Брюсселе.Он отметил, что подобное записанное на коленке "бухарестское решение" сегодня возводится в ранг государственной политики. В этом контексте Грущко добавил, что "опьяненный перспективой вступления в НАТО" бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в 2008 году "пустился на военную авантюру"."Нельзя записывать такие формулировки, что Грузия и Украина станут членами НАТО – это формулировка в отношении суверенных, независимых государств. Это невозможно, это немыслимо", – подчеркнул Грушко.В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала итоги заседания Совета Россия-НАТО в своем микроблоге Twitter.Совет Россия-НАТО (СРН) был создан в 2002 году как площадка для развития взаимодействия и координации. Орган способствовал сотрудничеству между Москвой и странами альянса по важным направлениям, в частности борьбе с международным терроризмом. После 2008 года работа СРН затормозилась, в 2014 году отношения стали еще более напряженными. Последний раз заседания СРН состоялись в 2019 году. Окончательное ухудшение взаимодействия произошло в октябре 2021 года, когда НАТО лишила аккредитации восемь российских дипломатов. РФ в ответ решила приостановить работу постпредства при штаб-квартире НАТО в Бельгии и закрыть военную миссию связи и информационное бюро блока в Москве.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. После заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе также должны последовать консультации в Вене на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20220112/263565456.html
https://sputnik-georgia.ru/20220112/263566872.html
украина
бельгия
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/0c/262797458_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_fe35d5d178bc89225c24a4db205c330a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, грузия, украина, михаил саакашвили, нато, бельгия, европа, саломе зурабишвили
МИД России: формулировка о вступлении Украины и Грузии в НАТО немыслима
08:32 13.01.2022 (обновлено: 09:22 13.01.2022)
Во внешнеполитическом ведомстве России прокомментировали итоги переговоров с НАТО
ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik.
Замминистра иностранных дел России Александр Грушко считает немыслимой формулировку о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, передает РИА Новости
.
Дипломат сделал заявление по итогам заседания Совета Россия-НАТО, которое состоялось накануне в Брюсселе.
"Все проблемы, которые выносились, они так или иначе стояли на повестке дня – это расширение НАТО и "бухарестское решение" (саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году – ред.) о том, что Украина и Грузия станут членами Альянса. Я сегодня еще раз напомнил о том, что вот эта бездумная линия на вовлечение в НАТО государств на пространстве бывшего СССР создает риски", – сказал Грушко журналистам.
Он отметил, что подобное записанное на коленке "бухарестское решение" сегодня возводится в ранг государственной политики. В этом контексте Грущко добавил, что "опьяненный перспективой вступления в НАТО" бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в 2008 году "пустился на военную авантюру".
"Нельзя записывать такие формулировки, что Грузия и Украина станут членами НАТО – это формулировка в отношении суверенных, независимых государств. Это невозможно, это немыслимо", – подчеркнул Грушко.
В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала итоги заседания Совета Россия-НАТО в своем микроблоге Twitter
.
"В такие сложные геополитические времена мы видим, что Грузия может опереться на своих партнеров, которые продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии", – отметила президент.
Совет Россия-НАТО (СРН) был создан в 2002 году как площадка для развития взаимодействия и координации. Орган способствовал сотрудничеству между Москвой и странами альянса по важным направлениям, в частности борьбе с международным терроризмом. После 2008 года работа СРН затормозилась, в 2014 году отношения стали еще более напряженными. Последний раз заседания СРН состоялись в 2019 году.
Окончательное ухудшение взаимодействия произошло в октябре 2021 года, когда НАТО лишила аккредитации восемь российских дипломатов. РФ в ответ решила приостановить работу постпредства при штаб-квартире НАТО в Бельгии и закрыть военную миссию связи и информационное бюро блока в Москве.
Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. После заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе также должны последовать консультации в Вене на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.