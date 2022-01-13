https://sputnik-georgia.ru/20220113/on-proslavil-gruziyu-na-ves-mir---premer-soboleznuet-v-vyazi-s-konchinoy-viktora-saneeva-263591184.html
"Он прославил Грузию на весь мир" - премьер соболезнует в связи с кончиной Виктора Санеева
"Он прославил Грузию на весь мир" - премьер соболезнует в связи с кончиной Виктора Санеева
Глава грузинского правительства почтил память великого спортсмена 13.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-13T16:59+0400
2022-01-13T16:59+0400
2022-01-13T17:09+0400
новости
грузия
ираклий гарибашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/03/263347854_0:171:1901:1240_1920x0_80_0_0_2395b1870869e40bcc7ef86be3e0faee.jpg
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования семье и близким легендарного спортсмена Виктора Санеева, а также всему грузинскому спортивному сообществу в связи с его кончиной.Трехкратный олимпийский чемпион по тройным прыжкам умер в Сиднее на 77-м году жизни. Его похороны состоятся сегодня в Сиднее.Виктор Санеев родился 3 октября 1945 года в Грузии. Начал легкоатлетическую карьеру в 1956 году как прыгун в высоту, но в 1963 переквалифицировался на тройной прыжок. Его тренером был Акоп Керселян.Трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке (1968, 1972, 1976). Серебряный призер Олимпийских Игр 1980. Двукратный чемпион Европы (1969, 1974). Шестикратный чемпион Европы в помещениях (1970-72, 1975-77). Восьмикратный чемпион СССР (1968-1971, 1973-75, 1978). Трижды бил мировой рекорд в тройном прыжке (17,23, 17,39 и 17,44 м).По завершении спортивной карьеры работал в аппарате спортивного общества "Динамо" в Тбилиси. После распада СССР уехал работать тренером в Австралию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20220112/uvekovechim-imya-legendy-v-tbilisi-poyavitsya-ulitsa-imeni-viktora-saneeva-263567650.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/03/263347854_0:157:1901:1584_1920x0_80_0_0_7c881608523badff7192b7684058fa42.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, ираклий гарибашвили
"Он прославил Грузию на весь мир" - премьер соболезнует в связи с кончиной Виктора Санеева
16:59 13.01.2022 (обновлено: 17:09 13.01.2022)
Глава грузинского правительства почтил память великого спортсмена
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования семье и близким легендарного спортсмена Виктора Санеева, а также всему грузинскому спортивному сообществу в связи с его кончиной.
Трехкратный олимпийский чемпион по тройным прыжкам умер в Сиднее на 77-м году жизни. Его похороны состоятся сегодня в Сиднее.
"Виктор Санееав своим многолетним самоотверженным трудом и любовью к своему делу прославил нашу страну на весь мир.. Он стал трехкратным олимпийским чемпионом и серебряным призером, многократным обладателем титула победителя на международных чемпионатах, многочисленных кубках, премиях, а также лучшим спортсменом Грузии XX века", - говорится в заявлении премьера.
Виктор Санеев родился 3 октября 1945 года в Грузии. Начал легкоатлетическую карьеру в 1956 году как прыгун в высоту, но в 1963 переквалифицировался на тройной прыжок. Его тренером был Акоп Керселян.
Трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке (1968, 1972, 1976). Серебряный призер Олимпийских Игр 1980. Двукратный чемпион Европы (1969, 1974). Шестикратный чемпион Европы в помещениях (1970-72, 1975-77). Восьмикратный чемпион СССР (1968-1971, 1973-75, 1978). Трижды бил мировой рекорд в тройном прыжке (17,23, 17,39 и 17,44 м).
По завершении спортивной карьеры работал в аппарате спортивного общества "Динамо" в Тбилиси. После распада СССР уехал работать тренером в Австралию.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.