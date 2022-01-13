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"Он прославил Грузию на весь мир" - премьер соболезнует в связи с кончиной Виктора Санеева
"Он прославил Грузию на весь мир" - премьер соболезнует в связи с кончиной Виктора Санеева
Глава грузинского правительства почтил память великого спортсмена 13.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-13T16:59+0400
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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования семье и близким легендарного спортсмена Виктора Санеева, а также всему грузинскому спортивному сообществу в связи с его кончиной.Трехкратный олимпийский чемпион по тройным прыжкам умер в Сиднее на 77-м году жизни. Его похороны состоятся сегодня в Сиднее.Виктор Санеев родился 3 октября 1945 года в Грузии. Начал легкоатлетическую карьеру в 1956 году как прыгун в высоту, но в 1963 переквалифицировался на тройной прыжок. Его тренером был Акоп Керселян.Трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке (1968, 1972, 1976). Серебряный призер Олимпийских Игр 1980. Двукратный чемпион Европы (1969, 1974). Шестикратный чемпион Европы в помещениях (1970-72, 1975-77). Восьмикратный чемпион СССР (1968-1971, 1973-75, 1978). Трижды бил мировой рекорд в тройном прыжке (17,23, 17,39 и 17,44 м).По завершении спортивной карьеры работал в аппарате спортивного общества "Динамо" в Тбилиси. После распада СССР уехал работать тренером в Австралию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, ираклий гарибашвили

"Он прославил Грузию на весь мир" - премьер соболезнует в связи с кончиной Виктора Санеева

16:59 13.01.2022 (обновлено: 17:09 13.01.2022)
© photo: Sputnik / Mstislav BotashevВиктор Санеев выполняет тройной прыжок в 1968 году. Тогда на Играх в Мексике он завоевал свой первый олимпийский титул чемпиона.
Виктор Санеев выполняет тройной прыжок в 1968 году. Тогда на Играх в Мексике он завоевал свой первый олимпийский титул чемпиона. - Sputnik Грузия, 1920, 13.01.2022
© photo: Sputnik / Mstislav Botashev
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Глава грузинского правительства почтил память великого спортсмена
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования семье и близким легендарного спортсмена Виктора Санеева, а также всему грузинскому спортивному сообществу в связи с его кончиной.
Трехкратный олимпийский чемпион по тройным прыжкам умер в Сиднее на 77-м году жизни. Его похороны состоятся сегодня в Сиднее.

"Виктор Санееав своим многолетним самоотверженным трудом и любовью к своему делу прославил нашу страну на весь мир.. Он стал трехкратным олимпийским чемпионом и серебряным призером, многократным обладателем титула победителя на международных чемпионатах, многочисленных кубках, премиях, а также лучшим спортсменом Грузии XX века", - говорится в заявлении премьера.

Виктор Санеев родился 3 октября 1945 года в Грузии. Начал легкоатлетическую карьеру в 1956 году как прыгун в высоту, но в 1963 переквалифицировался на тройной прыжок. Его тренером был Акоп Керселян.
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Трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке (1968, 1972, 1976). Серебряный призер Олимпийских Игр 1980. Двукратный чемпион Европы (1969, 1974). Шестикратный чемпион Европы в помещениях (1970-72, 1975-77). Восьмикратный чемпион СССР (1968-1971, 1973-75, 1978). Трижды бил мировой рекорд в тройном прыжке (17,23, 17,39 и 17,44 м).
По завершении спортивной карьеры работал в аппарате спортивного общества "Динамо" в Тбилиси. После распада СССР уехал работать тренером в Австралию.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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