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Опубликован список кандидатов на пост главы ЦИК Грузии

Опубликован список кандидатов на пост главы ЦИК Грузии

Согласно данным на сайте администрации президента на пост председателя ЦИК претендуют четыре кандидата 13.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-13T23:08+0400

2022-01-13T23:08+0400

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ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Администрация президента Грузии обнародовала список кандидатов подавших заявки на пост главы Центральной избирательной комиссии Грузии.Президент Грузии Саломе Зурабишвили в конце декабря объявила новый отбор на пост председателя Центральной избирательной комиссии и двух ее членов. Проведение нового конкурса понадобилось, так как полномочия действующего председателя ЦИК и двух членов Центризбиркома истекают 2 февраля.Согласно данным на сайте администрации на пост председателя ЦИК претендуют четыре кандидата: действующий глава Центризбиркома Георгий Каландаришвили, председатель окружной комиссии Ваке Тамаз Поладашвили, лектор Государственного технического университета и конституционалист Тенгиз Тевзадзе и основатель Ассоциации энергетики Георгий Шаишмелашвили.Согласно законодательству президент Грузии должна будет отобрать по два кандидата на каждое место и представить их парламенту.Парламент Грузии в прошлом году утвердил поправки в регламент, согласно которым меняется процедура избрания председателя ЦИК.Процедура избрания председателя ЦИК Грузии изменилась >>Согласно поправкам, если кандидат в председатели ЦИК не сможет заручиться поддержкой 2/3 депутатов, состоится повторное голосование, на котором будет достаточно простого большинства списочного состава парламента.Решение изменить процедуру избрания главы ЦИК, по словам инициаторов, было продиктовано трудностями, с которыми депутаты столкнулись при избрании на этот пост Георгия Каландаришвили.Из-за разногласий оппозиции и власти по поводу кандидатов на пост ЦИК в августе 2021 года Каландаришвили смог занять пост председателя ЦИК лишь на полгода, получив поддержку только правящей партии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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