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Проект века остается под угрозой - как инвесторы отреагировали на решение суда
Проект века остается под угрозой - как инвесторы отреагировали на решение суда
Хазарадзе и Джапаридзе были приговорены к 7 годам лишения свободы, но освобождены от наказания, так как истек срок давности
2022-01-13T17:33+0400
2022-01-13T17:33+0400
политика
экономика
новости
грузия
анаклия
мамука хазарадзе
консорциум развития анаклия
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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Решение, принятое в отношении основателей TBC Bank Бадри Джапаридзе и Мамуки Хазарадзе, является продолжением политической расправы со стороны "Грузинской мечты", которая попыталась загубить проект глубоководного порта Анаклия, говорится в заявление "Консорциума развития Анаклия".В среду суд переквалифицировал обвинение с отмывания денег на мошенничество – Хазарадзе и Джапаридзе признал виновными в мошенничестве по предварительному сговору группой лиц в крупном размере, а Церетели – в соучастии. Все они были приговорены к 7 годам лишения свободы, но освобождены от наказания, так как истек срок давности уголовного преследования за совершенное преступление.В документе отмечается, что ущербные последствия этого судебного решения очевидны – с этой политической расправой и подрывом проекта "Анаклия" правительство "Грузинской мечты" также способствовало оттоку прямых иностранных инвестиций и нанесло ущерб грузинской экономике.Хазарадзе и Джапаридзе останутся на свободе – приговор по делу основателей TBC Bank &gt;&gt;"Данное решение суда обеспечивает лишь одно – тот день, когда у Грузии может быть глубоководный порт в "Анаклия", еще раз перенесен на неопределенный срок", - отмечено в заявлении.Проект векаХазарадзе был одним из учредителей "Консорциума развития Анаклия", который должен был построить первый глубоководный порт на западе Грузии.В январе 2020 года власти Грузии разорвали контракт с Консорциумом, так как инвестор так и не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов.Правительство Грузии расторгает договор с "Консорциумом развития Анаклия" &gt;&gt;Уже летом того же года Консорциум вместе с одним из иностранных инвесторов проекта Бобом Мейером внесли иски против правительства Грузии в независимые арбитражные суды. Они требуют возместить финансовые убытки, которые, по их словам, превышают 1 миллиард долларов, и восстановить расторгнутое соглашение.Решение о строительстве глубоководного порта в Анаклия было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен соединить Восток и Запад, еще в 2016 году.Строительство порта началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены.Анаклия vs Поти: сколько портов нужно Грузии &gt;&gt;Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году. Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства.На данный момент, правительство Грузии продолжает работу над обновленным инвестиционным тендерным пакетом строительства порта Анаклия и планирует объявить международный отбор инвесторов в 2022 году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, экономика, новости, грузия, анаклия, мамука хазарадзе, консорциум развития анаклия

Проект века остается под угрозой - как инвесторы отреагировали на решение суда

17:33 13.01.2022
© photo: courtesy of port of АnakliaЦеремония начала строительства порта в Анаклия
Церемония начала строительства порта в Анаклия - Sputnik Грузия, 1920, 13.01.2022
© photo: courtesy of port of Аnaklia
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Решение о строительстве глубоководного порта в Анаклия было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны в 2016 году
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Решение, принятое в отношении основателей TBC Bank Бадри Джапаридзе и Мамуки Хазарадзе, является продолжением политической расправы со стороны "Грузинской мечты", которая попыталась загубить проект глубоководного порта Анаклия, говорится в заявление "Консорциума развития Анаклия".
В среду суд переквалифицировал обвинение с отмывания денег на мошенничество – Хазарадзе и Джапаридзе признал виновными в мошенничестве по предварительному сговору группой лиц в крупном размере, а Церетели – в соучастии. Все они были приговорены к 7 годам лишения свободы, но освобождены от наказания, так как истек срок давности уголовного преследования за совершенное преступление.

"Это продолжение политического преследования, начатого против Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, которое существенно повредило деятельности Консорциума в направлении развития проекта "Анаклия", за которым последовало незаконное прекращение проекта и начало соответствующих арбитражных споров", - отмечено в заявлении.

В документе отмечается, что ущербные последствия этого судебного решения очевидны – с этой политической расправой и подрывом проекта "Анаклия" правительство "Грузинской мечты" также способствовало оттоку прямых иностранных инвестиций и нанесло ущерб грузинской экономике.
Хазарадзе и Джапаридзе останутся на свободе – приговор по делу основателей TBC Bank >>
"Данное решение суда обеспечивает лишь одно – тот день, когда у Грузии может быть глубоководный порт в "Анаклия", еще раз перенесен на неопределенный срок", - отмечено в заявлении.

Проект века

Хазарадзе был одним из учредителей "Консорциума развития Анаклия", который должен был построить первый глубоководный порт на западе Грузии.
В январе 2020 года власти Грузии разорвали контракт с Консорциумом, так как инвестор так и не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов.
Правительство Грузии расторгает договор с "Консорциумом развития Анаклия" >>
Уже летом того же года Консорциум вместе с одним из иностранных инвесторов проекта Бобом Мейером внесли иски против правительства Грузии в независимые арбитражные суды. Они требуют возместить финансовые убытки, которые, по их словам, превышают 1 миллиард долларов, и восстановить расторгнутое соглашение.
Решение о строительстве глубоководного порта в Анаклия было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен соединить Восток и Запад, еще в 2016 году.
Строительство порта началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены.
Анаклия vs Поти: сколько портов нужно Грузии >>
Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году. Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства.
На данный момент, правительство Грузии продолжает работу над обновленным инвестиционным тендерным пакетом строительства порта Анаклия и планирует объявить международный отбор инвесторов в 2022 году.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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