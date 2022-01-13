https://sputnik-georgia.ru/20220113/s-vandalizmom-v-rustavi-budut-borotsya-s-pomoschyu-videokamer-263601825.html

С вандализмом в Рустави будут бороться с помощью видеокамер

С вандализмом в Рустави будут бороться с помощью видеокамер

Мэрия призывает население бережно относиться к существующей инфраструктуре в городе и не наносить ей намеренный ущерб 13.01.2022, Sputnik Грузия

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мэрия рустави

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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. В металлургическом центре Грузии городе Рустави (30 км от Тбилиси) для борьбы с вандализмом установят дополнительные видеокамеры в зонах отдыха и на улицах, сообщает пресс-служба мэрии.В последнее время в Рустави участились факты вандализма и порчи муниципального имущества. Кроме того, увеличилось количество краж канализационных и дренажных колодцев.Мэрия Рустави призывает население бережно относиться к существующей инфраструктуре в городе и не наносить ей намеренный ущерб, так как для восстановления поврежденной инфраструктуры из бюджета будут мобилизованы дополнительные средства.В Тбилиси сняли очки с памятника Махатме Ганди – фото >>К проблеме вандализма во время своих выступлений нередко возвращается и мэр Тбилиси Каха Калазе. От рук вандалов страдают столичные скверы, парки или другие инфраструктурные объекты. Так в июле неизвестные повредили памятник индийского политического и общественного деятеля Махатмы Ганди. В частности, у памятника сняли очки.В регионах вандалы крадут иконы и оскверняют церкви, а также портят надгробные камни и ограды на кладбищах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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