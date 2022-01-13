https://sputnik-georgia.ru/20220113/simptomy-omikrona-kak-ponyat-chto-vy-zarazilis-novym-shtammom-koronavirusa--263580121.html
Симптомы "омикрона": как понять, что вы заразились новым штаммом коронавируса
Симптомы "омикрона": как понять, что вы заразились новым штаммом коронавируса
Новый штамм коронавируса "омикрон" продолжает пугать население планеты, и ведущие эксперты медицины объясняют почему
2022-01-13T13:02+0400
2022-01-13T13:02+0400
2022-01-13T13:02+0400
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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Ярко выраженная слабость, температура тела выше 38 градусов, мигрень, снижение аппетита и кашель — это основные симптомы заражения новым штаммом коронавируса "омикрон".О главных признаках инфицирования омикрон-штаммом коронавируса рассказала РИА Новости замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Татьяна Руженцова.Между тем, по мнению врача-инфекциониста, профессора Николая Малышева, упомянутые симптомы не являются уникальными. Более того, они характерны для многих заболеваний."Безусловно, это более глубокое изучение коронавирусной инфекции (когда становятся известны новые симптомы заболевания, – ред.). С другой стороны, много несущественных симптомов называют. Все равно без лабораторного подтверждения невозможно (поставить точный диагноз, – ред.). У какого больного с инфекцией нет температуры? У всех инфекционных больных есть. А надо понимать, что есть полторы тысячи инфекционных заболеваний к настоящему времени", – сказал Николай Малышев.Пять главных симптомов "омикрона": все, что нужно знать о новом штамме коронавируса >>>Инфекционист считает, что одна из причин систематического расширения списка симптомов этого заболевания - как раз-таки слишком пристальное изучение особенностей течения COVID-19 врачами разных специальностей.Так что точного списка конкретных симптомов заражения омикрон-штаммом пока нет, утверждает врач, так как он впервые был обнаружен только в двадцатых числах ноября в Ботсване и ЮАР.Хотя известно, что наиболее надежный способ защититься от коронавирусной инфекции – вакцинация, напоминают медики.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, в мире, здравоохранение, здоровье, коронавирус covid-19
Симптомы "омикрона": как понять, что вы заразились новым штаммом коронавируса
Новый штамм коронавируса "омикрон" продолжает пугать население планеты, и ведущие эксперты медицины объясняют почему
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Ярко выраженная слабость, температура тела выше 38 градусов, мигрень, снижение аппетита и кашель — это основные симптомы заражения новым штаммом коронавируса "омикрон".
О главных признаках инфицирования омикрон-штаммом коронавируса рассказала РИА Новости
замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Татьяна Руженцова.
Между тем, по мнению врача-инфекциониста, профессора Николая Малышева, упомянутые симптомы не являются уникальными. Более того, они характерны для многих заболеваний.
"Безусловно, это более глубокое изучение коронавирусной инфекции (когда становятся известны новые симптомы заболевания, – ред.). С другой стороны, много несущественных симптомов называют. Все равно без лабораторного подтверждения невозможно (поставить точный диагноз, – ред.). У какого больного с инфекцией нет температуры? У всех инфекционных больных есть. А надо понимать, что есть полторы тысячи инфекционных заболеваний к настоящему времени", – сказал Николай Малышев.
Инфекционист считает, что одна из причин систематического расширения списка симптомов этого заболевания - как раз-таки слишком пристальное изучение особенностей течения COVID-19 врачами разных специальностей.
"При коронавирусной инфекции находят все больше и больше симптомов, потому что врачи многих специальностей переквалифицировались на время пандемии в инфекционистов, но у них остались свои профессиональные интересы. Соответственно, дерматолог ищет больше новых симптомов коронавируса на коже, ЛОР – в носу, ушах и горле, а пульмонолог – в легких. Поэтому и находят так много различных симптомов", – говорит Николай Малышев.
Так что точного списка конкретных симптомов заражения омикрон-штаммом пока нет, утверждает врач, так как он впервые был обнаружен только в двадцатых числах ноября в Ботсване и ЮАР.
Хотя известно, что наиболее надежный способ защититься от коронавирусной инфекции – вакцинация, напоминают медики.
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