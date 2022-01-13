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Скончался экс-президент НОК Джано Багратиони

Скончался экс-президент НОК Джано Багратиони

В Грузии ушел из жизни человек, который посвятил грузинскому спорту и олимпийскому движению всю свою жизнь 13.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-13T16:38+0400

2022-01-13T16:38+0400

2022-01-13T16:38+0400

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ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. В Грузии в возрасте 83-х лет в результате длительной болезни скончался выдающийся спортсмен, заслуженный тренер, педагог и почетный президент Национального олимпийского комитета Грузии Джано (Джансуг) Багратиони, сообщается на сайте организации.Багратиони посвятил всю свою жизнь грузинскому спорту и олимпийскому движению, сначала как успешный спортсмен, один из лидеров первого поколения гандболистов, а затем – как тренер и великий опекун отечественного спорта, отмечают в НОК. "Он был человеком, отличавшимся организаторскими качествами, добротой, преданностью к делу, горячим защитником интересов спортсменов и спорта, руководителем многих важных начинаний. Именно поэтому он пользовался особым уважением как в Грузии, так и за рубежом, поэтому его ценили разные поколения спортсменов, тренеров, представителей спортивных федераций", - говорится в сообщении.Соболезнования в связи с кончиной Джано Багратиони выразили и министерстве культуры, спорта и молодежи. "Выражаем соболезнования семье, друзьям и коллегам погибшего", - говорится в сообщении ведомства.Джано Багратиони окончил Грузинский политехнический институт и Грузинский государственный институт физической культуры. Он был гандболистом, тренером, играл в тбилисском "Буревестнике". В 1973-1984 годах работал заведующим кафедрой физического воспитания Грузинского политехнического института.В разные года Багратиони был заместителем министра спорта и туризма Грузии, депутатом парламента Грузии 5-го созыва, первым заместителем председателя Государственного департамента спорта Грузии. Занимал пост президента Национального олимпийского комитета Грузии в 1996-2004 годах.Джано Багратиони - обладатель звания Почетный гражданин Тбилиси, ордена Международного олимпийского комитета, кавалер Ордена Чести и ордена Олимпийского комитета Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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