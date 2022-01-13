Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220113/sobaka-s-ulybkoy-na-litse-pytaetsya-probratsya-na-kukhnyu-kuda-ey-zaprescheno--zabavnoe-video-263582074.html
Собака с улыбкой на морде пытается пробраться на кухню, куда ей запрещено – забавное видео
Собака с улыбкой на морде пытается пробраться на кухню, куда ей запрещено – забавное видео
Питомец знает, как можно попробовать задобрить хозяев, а стоящая позади собака внимательно учится мимике, чтобы очаровательных улыбок было в два раза больше 13.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-13T13:38+0400
2022-01-13T13:43+0400
видеоклуб
собака
видео с животными
смешные видео
вирусные видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0d/263582023_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_f6ff770542a9e75545ca0dcaa83bcb4f.png
На кадрах видно, как на пороге кухни стоят две собаки – Винни (светлая) и Мэгги (темная). По словам хозяйки, собакам запрещается входить на кухню, но они не могут устоять, когда оттуда доносится запах готовки. Вот Винни и пытается задобрить своих хозяев, чтобы ее впустили. И делает она это улыбкой! Самой настоящей улыбкой во все зубы, параллельно с маленькими шажками. Но хозяева непреклонны, и виляния хвостом с очаровательной улыбкой их не переубедят.Смотрите на видео также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0d/263582023_131:0:880:562_1920x0_80_0_0_2ae0dcc2b97f2dd83c25e4e6cae3d7b6.png
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видеоклуб , собака, видео с животными, смешные видео, вирусные видео

Собака с улыбкой на морде пытается пробраться на кухню, куда ей запрещено – забавное видео

13:38 13.01.2022 (обновлено: 13:43 13.01.2022)
© TikTok / megdufaultttСобака с улыбкой на лице пытается пробраться на кухню, куда ей запрещено – забавное видео
Собака с улыбкой на лице пытается пробраться на кухню, куда ей запрещено – забавное видео - Sputnik Грузия, 1920, 13.01.2022
© TikTok / megdufaulttt
Подписаться на
Питомец знает, как можно попробовать задобрить хозяев, а стоящая позади собака внимательно учится мимике, чтобы очаровательных улыбок было в два раза больше
@megdufaulttt POV: you’re trying to cook Christmas dinner without dogs in the kitchen but miss Winnie is trying to sneak in #fyp #foryou #dogsoftiktok ♬ Quirky - Oleg Kirilkov
На кадрах видно, как на пороге кухни стоят две собаки – Винни (светлая) и Мэгги (темная). По словам хозяйки, собакам запрещается входить на кухню, но они не могут устоять, когда оттуда доносится запах готовки. Вот Винни и пытается задобрить своих хозяев, чтобы ее впустили. И делает она это улыбкой! Самой настоящей улыбкой во все зубы, параллельно с маленькими шажками. Но хозяева непреклонны, и виляния хвостом с очаровательной улыбкой их не переубедят.
Смотрите на видео также:
Рискни погладить: пес пугающе улыбается в ответ на ласку
Щенок расплылся в милой улыбке, покинув приют вместе с новой хозяйкой
Щенок из приюта улыбается во все зубы в надежде обзавестись хозяином
Видео с песиком, расплывшимся в улыбке от поцелуев кота, покорило Сеть
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:56Саакашвили о "вшивых должностях" и неврологических проблемах
14:29Как продолжится учеба в Грузии в условиях "омикрона"? Заявление Минобразования
14:14В Тбилиси пройдет вечер рождественской музыки
14:00В Грузии с 85-летием поздравляют актрису Ариадну Шенгелая
13:31Шенгелия набрал 16 очков, а ЦСКА обыграл "Панатинаикос" в Евролиге
13:16Студентка университета №1 в США и лицензированный педагог Кэмбриджа – история Мариам
13:02Симптомы "омикрона": как понять, что вы заразились новым штаммом коронавируса
12:47Запад отказал России в гарантиях безопасности: что дальше?
12:32Грузия в седьмой раз присоединится ко Всемирному дню чтения вслух
12:17Ковид-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 13 января
12:02В Грузии изъяли 1,5 кг героина - появилось видео с "уловом"
11:31Фигуристы из Грузии шестые после короткой программы на чемпионате Европы
11:14Более 7 тысяч абонентов в Тбилиси остались без газа
11:04Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 326
10:46Вниманию автомобилистов: на дорогах Грузии действуют ограничения
09:20Курс лари на четверг – 3,0875 GEL/$1
09:01Ночным клубам в Грузии могут выплатить компенсацию за простой
08:32МИД России: формулировка о вступлении Украины и Грузии в НАТО немыслима
08:02Футбольный сезон в Грузии стартует в конце февраля
07:31Кобулети готовится к летнему сезону: курорт встретит туристов с обновленным бульваром