https://sputnik-georgia.ru/20220113/sobaka-s-ulybkoy-na-litse-pytaetsya-probratsya-na-kukhnyu-kuda-ey-zaprescheno--zabavnoe-video-263582074.html

Собака с улыбкой на морде пытается пробраться на кухню, куда ей запрещено – забавное видео

Собака с улыбкой на морде пытается пробраться на кухню, куда ей запрещено – забавное видео

Питомец знает, как можно попробовать задобрить хозяев, а стоящая позади собака внимательно учится мимике, чтобы очаровательных улыбок было в два раза больше 13.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-13T13:38+0400

2022-01-13T13:38+0400

2022-01-13T13:43+0400

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На кадрах видно, как на пороге кухни стоят две собаки – Винни (светлая) и Мэгги (темная). По словам хозяйки, собакам запрещается входить на кухню, но они не могут устоять, когда оттуда доносится запах готовки. Вот Винни и пытается задобрить своих хозяев, чтобы ее впустили. И делает она это улыбкой! Самой настоящей улыбкой во все зубы, параллельно с маленькими шажками. Но хозяева непреклонны, и виляния хвостом с очаровательной улыбкой их не переубедят.Смотрите на видео также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , собака, видео с животными, смешные видео, вирусные видео