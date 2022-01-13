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Собака с улыбкой на морде пытается пробраться на кухню, куда ей запрещено – забавное видео
Собака с улыбкой на морде пытается пробраться на кухню, куда ей запрещено – забавное видео
Питомец знает, как можно попробовать задобрить хозяев, а стоящая позади собака внимательно учится мимике, чтобы очаровательных улыбок было в два раза больше 13.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-13T13:38+0400
2022-01-13T13:38+0400
2022-01-13T13:43+0400
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На кадрах видно, как на пороге кухни стоят две собаки – Винни (светлая) и Мэгги (темная). По словам хозяйки, собакам запрещается входить на кухню, но они не могут устоять, когда оттуда доносится запах готовки. Вот Винни и пытается задобрить своих хозяев, чтобы ее впустили. И делает она это улыбкой! Самой настоящей улыбкой во все зубы, параллельно с маленькими шажками. Но хозяева непреклонны, и виляния хвостом с очаровательной улыбкой их не переубедят.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , собака, видео с животными, смешные видео, вирусные видео
Собака с улыбкой на морде пытается пробраться на кухню, куда ей запрещено – забавное видео
13:38 13.01.2022 (обновлено: 13:43 13.01.2022)
Питомец знает, как можно попробовать задобрить хозяев, а стоящая позади собака внимательно учится мимике, чтобы очаровательных улыбок было в два раза больше
На кадрах видно, как на пороге кухни стоят две собаки – Винни (светлая) и Мэгги (темная). По словам хозяйки, собакам запрещается входить на кухню, но они не могут устоять, когда оттуда доносится запах готовки. Вот Винни и пытается задобрить своих хозяев, чтобы ее впустили. И делает она это улыбкой! Самой настоящей улыбкой во все зубы, параллельно с маленькими шажками. Но хозяева непреклонны, и виляния хвостом с очаровательной улыбкой их не переубедят.
Щенок из приюта улыбается во все зубы в
надежде обзавестись хозяином