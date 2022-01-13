https://sputnik-georgia.ru/20220113/sotrudniki-krupneyshego-v-gruzii-operatora-mobilnoy-svyazi-trebuyut-rosta-zarplaty-263600069.html

Сотрудники крупнейшего в Грузии оператора мобильной связи требуют роста зарплаты

Сотрудники крупнейшего в Грузии оператора мобильной связи требуют роста зарплаты

Компания обещает предпринять соответствующие юридические шаги, чтобы вернуть ситуацию в правовое поле 13.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-13T20:02+0400

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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Около трехсот сотрудников оператора мобильной связи в Грузии MagtiCom устроили сегодня акцию протеста у головного офиса компании, требуя повышения зарплаты.Бастующие сотрудники, в основном инженеры-технологи, считают, что за время пандемии коронавируса и высокой инфляции их оклады стали низкими.В ответ компания MagtiCom заявила, что предпримет соответствующие юридические шаги, чтобы вернуть ситуацию в правовое поле.В документе отмечается, что в MagtiCom действует бонусная система для определенных групп сотрудников."Бонусы были выданы тем сотрудникам, которые сегодня просят о пересмотре условий труда. Во время пандемии бонус, выданный MagtiCom специально для групп инженеров-технологов, составил почти три миллиона лари", - отмечено в заявлении.В компании отмечают, что за всю историю работы MagtiCom не было ни одного прецедента, чтобы сотрудник не получил зарплату в назначенный день.Приоритеты образования в Грузии в 2022 году: рост зарплат, ремонт школ и компьютеры >>ООО MagtiCom, основанная 12 февраля 1996 года как оператор мобильной связи , приступила к коммерческой деятельности в сентябре 1997 года. MagtiCom принадлежит компаниям США: International Telcell Cellular LLC и Telcell Wireless LLC.Согласно данным Национальной комиссии по коммуникациям, число абонентов у компании MagtiCom на декабрь 2020 года составляет два миллиона.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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общество, новости, грузия, magticom, зарплата