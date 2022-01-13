https://sputnik-georgia.ru/20220113/terapevt-nazvala-glavnyy-sposob-profilaktiki-koronavirusa-263545872.html

Терапевт назвала главный способ профилактики коронавируса

Терапевт назвала главный способ профилактики коронавируса

Жизнь, несмотря на пандемию, продолжается, и люди должны использовать самые простые и эффективные способы защиты от вируса

2022-01-13T05:05+0400

2022-01-13T05:05+0400

2022-01-13T05:05+0400

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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Лучшее средство профилактики от коронавируса на сегодняшний день – это вакцинация, массовая иммунизация населения, рассказала Sputnik Грузия врач-терапевт Майя Ратиани."Повторю еще раз: лучшего способа борьбы с пандемией и ее профилактики, чем вакцинация, пока не существует", – сказала доктор.По словам медика, вакцинация не защищает от инфицирования, но помогает избежать осложнению.Как отметила доктор, в ее семье вакцинированы все – начиная от родителей и заканчивая детьми. При этом, все они переболели COVID-19, но благодаря своевременной вакцинации, даже в случае с 80-летним отцом с сопутствующими хроническими заболеваниями удалось обойтись без стационара.Конечно, как отметила доктор, кроме вакцинации нужно помнить о других профилактических мерах – ношении масок, социальной дистанции и личной гигиене. "Важно носить маску правильно и лучше использовать медицинские маски. Нужно, чтобы маска покрывала нос, рот и подбородок", – отметила доктор.По словам врача, правильное ношение масок, проветривание помещения и обработка поверхностей специальными растворами помогли ей не заразиться коронавирусом от пациентов.Врач рассказала об отличиях коронавируса от обычной простуды >>>"Мы принимаем по нескольку десятков пациентов в день. Кто-то приходит с температурой, кашлем и уже инфицированный коронавирусом. Не все носят маску правильно. Могу смело сказать, что те профилактические меры, которые я предпринимала в течение всего этого времени, помогли мне в течение двух лет не заразиться коронавирусом от моих пациентов", – сказала доктор.По ее словам, заразилась она от членов семьи, но так как все были вакцинированы, болезнь прошла практически бессимптомно.Доктор Майя Ратиани напомнила, что, несмотря на пандемию, жизнь продолжается. Люди ежедневно пользуются общественным транспортом, ходят на работу, общаются по роду профессии с клиентами. Поэтому правильное ношение масок, частое мытье рук и дезинфекция помогут обезопасить себя и членов своей семьи, не выпадая из повседневного ритма.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Лиза Шелия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23771/95/237719529_0:0:626:625_100x100_80_0_0_dbe9092be8fa6c0479725c2576b835f5.jpg

общество, новости, в мире, здоровье, коронавирус covid-19