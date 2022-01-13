https://sputnik-georgia.ru/20220113/terapevt-nazvala-glavnyy-sposob-profilaktiki-koronavirusa-263545872.html
Терапевт назвала главный способ профилактики коронавируса
Терапевт назвала главный способ профилактики коронавируса
Жизнь, несмотря на пандемию, продолжается, и люди должны использовать самые простые и эффективные способы защиты от вируса
2022-01-13T05:05+0400
2022-01-13T05:05+0400
2022-01-13T05:05+0400
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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Лучшее средство профилактики от коронавируса на сегодняшний день – это вакцинация, массовая иммунизация населения, рассказала Sputnik Грузия врач-терапевт Майя Ратиани."Повторю еще раз: лучшего способа борьбы с пандемией и ее профилактики, чем вакцинация, пока не существует", – сказала доктор.По словам медика, вакцинация не защищает от инфицирования, но помогает избежать осложнению.Как отметила доктор, в ее семье вакцинированы все – начиная от родителей и заканчивая детьми. При этом, все они переболели COVID-19, но благодаря своевременной вакцинации, даже в случае с 80-летним отцом с сопутствующими хроническими заболеваниями удалось обойтись без стационара.Конечно, как отметила доктор, кроме вакцинации нужно помнить о других профилактических мерах – ношении масок, социальной дистанции и личной гигиене. "Важно носить маску правильно и лучше использовать медицинские маски. Нужно, чтобы маска покрывала нос, рот и подбородок", – отметила доктор.По словам врача, правильное ношение масок, проветривание помещения и обработка поверхностей специальными растворами помогли ей не заразиться коронавирусом от пациентов.Врач рассказала об отличиях коронавируса от обычной простуды >>>"Мы принимаем по нескольку десятков пациентов в день. Кто-то приходит с температурой, кашлем и уже инфицированный коронавирусом. Не все носят маску правильно. Могу смело сказать, что те профилактические меры, которые я предпринимала в течение всего этого времени, помогли мне в течение двух лет не заразиться коронавирусом от моих пациентов", – сказала доктор.По ее словам, заразилась она от членов семьи, но так как все были вакцинированы, болезнь прошла практически бессимптомно.Доктор Майя Ратиани напомнила, что, несмотря на пандемию, жизнь продолжается. Люди ежедневно пользуются общественным транспортом, ходят на работу, общаются по роду профессии с клиентами. Поэтому правильное ношение масок, частое мытье рук и дезинфекция помогут обезопасить себя и членов своей семьи, не выпадая из повседневного ритма.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Лиза Шелия
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Шелия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23771/95/237719529_0:0:626:625_100x100_80_0_0_dbe9092be8fa6c0479725c2576b835f5.jpg
общество, новости, в мире, здоровье, коронавирус covid-19
Терапевт назвала главный способ профилактики коронавируса
Жизнь, несмотря на пандемию, продолжается, и люди должны использовать самые простые и эффективные способы защиты от вируса
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik.
Лучшее средство профилактики от коронавируса на сегодняшний день – это вакцинация, массовая иммунизация населения, рассказала Sputnik Грузия
врач-терапевт Майя Ратиани.
"Повторю еще раз: лучшего способа борьбы с пандемией и ее профилактики, чем вакцинация, пока не существует", – сказала доктор.
По словам медика, вакцинация не защищает от инфицирования, но помогает избежать осложнению.
"Вакцина дает гарантии того, что болезнь будет протекать в легкой или средней форме тяжести. Пациент не умрет", – сказала Ратиани.
Как отметила доктор, в ее семье вакцинированы все – начиная от родителей и заканчивая детьми. При этом, все они переболели COVID-19, но благодаря своевременной вакцинации, даже в случае с 80-летним отцом с сопутствующими хроническими заболеваниями удалось обойтись без стационара.
Конечно, как отметила доктор, кроме вакцинации нужно помнить о других профилактических мерах – ношении масок, социальной дистанции и личной гигиене. "Важно носить маску правильно и лучше использовать медицинские маски. Нужно, чтобы маска покрывала нос, рот и подбородок", – отметила доктор.
По словам врача, правильное ношение масок, проветривание помещения и обработка поверхностей специальными растворами помогли ей не заразиться коронавирусом от пациентов.
"Мы принимаем по нескольку десятков пациентов в день. Кто-то приходит с температурой, кашлем и уже инфицированный коронавирусом. Не все носят маску правильно. Могу смело сказать, что те профилактические меры, которые я предпринимала в течение всего этого времени, помогли мне в течение двух лет не заразиться коронавирусом от моих пациентов", – сказала доктор.
По ее словам, заразилась она от членов семьи, но так как все были вакцинированы, болезнь прошла практически бессимптомно.
Доктор Майя Ратиани напомнила, что, несмотря на пандемию, жизнь продолжается. Люди ежедневно пользуются общественным транспортом, ходят на работу, общаются по роду профессии с клиентами. Поэтому правильное ношение масок, частое мытье рук и дезинфекция помогут обезопасить себя и членов своей семьи, не выпадая из повседневного ритма.
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