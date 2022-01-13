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В Грузии подсчитали доходы от туризма за 2021 год
В Грузии подсчитали доходы от туризма за 2021 год
В прошлом году количество международных путешественников в Грузии выросло на на 7,7% по сравнению с 2020 годом 13.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-13T18:52+0400
2022-01-13T18:52+0400
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туризм
национальная администрация туризма грузии
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ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников в 2021 году составили 1,2 миллиарда долларов, говорится в сообщении Национальной администрации туризма.Грузинский туризм наиболее пострадал от пандемии коронавируса. В 2020 году доходы от туризма опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона, тогда как в 2019 году успехи отрасли были рекордными: количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов.Как отмечают в ведомстве, помимо доходов, в 2021 году наблюдался и рост числа международных визитеров.В прошлом году количество международных путешественников в Грузии составило примерно 1,9 миллиона человек, что на 7,7% больше чем в 2020 году. Это примерно 20% от данных за 2019 год.Горнолыжный туризм в разгар пандемии: отдыхающих в Грузии призывают к осторожности &gt;&gt;Всего за 2021 год было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов, что на 45,1% больше чем в прошлом году. По сравнению с допандемийными данными восстановлено 31%.В 2021 году большинство визитов иностранных посетителей было совершено воздушным транспортом. В частности, 51% посещений был совершен через международные аэропорты Грузии. Восстановление составило 48% по сравнению с 2019 годом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, туризм, национальная администрация туризма грузии

В Грузии подсчитали доходы от туризма за 2021 год

18:52 13.01.2022
© photo: Sputnik / Mindia Davitadze PhotographyТуристы. Дорога к Гергети. Казбеги
Туристы. Дорога к Гергети. Казбеги - Sputnik Грузия, 1920, 13.01.2022
© photo: Sputnik / Mindia Davitadze Photography
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В прошлом году количество международных путешественников в Грузии выросло на на 7,7% по сравнению с 2020 годом
ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников в 2021 году составили 1,2 миллиарда долларов, говорится в сообщении Национальной администрации туризма.
Грузинский туризм наиболее пострадал от пандемии коронавируса. В 2020 году доходы от туризма опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона, тогда как в 2019 году успехи отрасли были рекордными: количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов.

"Динамика восстановления доходов от международного туризма с каждым месяцем движется более быстрыми темпами по сравнению с 2019 годом – в 2021 году будет восстановлено 38% доходов. По состоянию на декабрь, показатель восстановления составил 58%. По сравнению с 2020 годом рост доходов превысил 130%", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, помимо доходов, в 2021 году наблюдался и рост числа международных визитеров.
В прошлом году количество международных путешественников в Грузии составило примерно 1,9 миллиона человек, что на 7,7% больше чем в 2020 году. Это примерно 20% от данных за 2019 год.
Горнолыжный туризм в разгар пандемии: отдыхающих в Грузии призывают к осторожности >>
Всего за 2021 год было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов, что на 45,1% больше чем в прошлом году. По сравнению с допандемийными данными восстановлено 31%.
В 2021 году большинство визитов иностранных посетителей было совершено воздушным транспортом. В частности, 51% посещений был совершен через международные аэропорты Грузии. Восстановление составило 48% по сравнению с 2019 годом.
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