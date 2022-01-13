https://sputnik-georgia.ru/20220113/vnimaniyu-avtomobilistov-na-dorogakh-gruzii-deystvuyut-ogranicheniya-263573774.html

Вниманию автомобилистов: на дорогах Грузии действуют ограничения

Вниманию автомобилистов: на дорогах Грузии действуют ограничения

Специальные режимы задействованы из-за сложных метеорологических условий 13.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-13T10:46+0400

2022-01-13T10:46+0400

2022-01-13T11:17+0400

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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. На автомобильных дорогах Грузии введены ограничения в связи с ухудшением погодных условий, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог.Так, из-за снега и гололеда ограничение действует на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларси (грузино-российская граница). Здесь запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, для остального вида транспорта движение свободное.Из-за снегопада, метели и плохой видимости на 105-110 км участке (перевал Паравани) автомобильной дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда запрещено движение транспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместительностью более 30 мест. Для остального вида транспорта движение свободное.Движение для транспорта с прицепом и полуприцепом запрещено и на 39-62 участке автомобильной дороги Кутаиси-Ткибули-Амбролаури. Для остального вида транспорта движение свободное.Установленные ограничения остаются в силе для автомобильной дороги Сачхере-Они. Здесь запрещается движение для транспорта с прицепом и полуприцепом. Для остального вида транспорта движение свободное.Из-за обильного снега, на 86-106 участке автомобильной дороги внутригосударственного значения Батуми-Ахадцихе допускается движение транспорта только с высокой проходимостью. Для остального вида транспорта движение свободное.Запрещено движение транспорта с прицепом и полуприцепом на 88-125 участке (Лентехи-Меле) автомобильной дороги Кутаиси-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили. Для остального вида транспорта движение допустимо только с использованием противоскользящих цепей. Движение свободно для машин с двумя или более ведущими мостами.На 1-88 участке (Цхалтубо поворот Лентехи) движение транспорта свободное.На 138-186 участке (Местиа-Ушгули) автомобильной дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили запрещено движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест. Для легковых автомобилей движение допустимо с использованием противоскользящих цепей. Движение свободно для машин с двумя или более ведущими мостами.На 1-138 участке (Зугдиди-Местиа) движение автотранспорта свободное.Департамент автомобильных дорог Грузии призывает население передвигаться шинами, соответствующими зимнему периоду, исправным автотранспортом и следовать режимам, установленным на автомобильных дорогах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20220112/verkhniy-lars-segodnya-doroga-v-napravlenii-rossii-chastichno-zakryta-263569988.html

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новости, грузия, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители, погода