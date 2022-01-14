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Чем симптомы "омикрона" отличаются от симптомов "дельты"? Все о новых штаммах COVID-19
Чем симптомы "омикрона" отличаются от симптомов "дельты"? Все о новых штаммах COVID-19
Медики нашли некоторые отличия в характерных симптомах при заражении "омикроном" и "дельтой"
2022-01-14T14:29+0400
2022-01-14T14:29+0400
2022-01-14T15:26+0400
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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Во время инфицировании штаммом коронавируса "омикрон", в отличие от симптомов, вызываемых дельта-штаммом, больных сильнее беспокоят общая слабость и мигрень, реже пропадает обоняние и вкусовые ощущения, сообщается на сайте Роскомнадзора. При этом фиксировались случаи, когда у некоторых пациентов наблюдались низкие значения температуры тела, а у детей – высыпания. Но в целом врачи утверждают, что большая часть заболевших переносят инфекцию в легкой форме. "Однако особенности нового варианта вируса способствуют не только более быстрому распространению его среди людей, но и дают возможность быстрее и активнее поражать бронхи и легкие, что подтверждает необходимость не менее серьезного отношения к омикрону, чем к предыдущим штаммам", – отмечают в организации.Медики настаивают на продолжении соблюдения всех ранее известных защитных мер. В частности, если вы заболели, нужно как можно быстрее изолироваться, обратиться за медицинской помощью и строго соблюдать все рекомендации по профилактике – носить маску, мыть руки, соблюдать дистанцию и вакцинироваться.Симптомы "омикрона": как понять, что вы заразились новым штаммом коронавируса >>>Что касается средней продолжительности инкубационного периода для дельта-штамма, как рассчитали китайские ученые, она составила 4,4 дня. Для омикрона пока такой точной цифры нет. Между тем, согласно предварительным расчетам южноафриканских врачей, инкубационный период протекает в течение 5 дней, но в разных группах населения он может несколько отличаться. Врачи отмечают, что быстрый рост числа заболевших в ряде стран указывает на сокращение инкубационного периода по сравнению с дельта-вариантом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, центр "дельта", здравоохранение, роскомнадзор, коронавирус covid-19, штамм коронавируса "омикрон"
Чем симптомы "омикрона" отличаются от симптомов "дельты"? Все о новых штаммах COVID-19
14:29 14.01.2022 (обновлено: 15:26 14.01.2022)
Медики нашли некоторые отличия в характерных симптомах при заражении "омикроном" и "дельтой"
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik.
Во время инфицировании штаммом коронавируса "омикрон", в отличие от симптомов, вызываемых дельта-штаммом, больных сильнее беспокоят общая слабость и мигрень, реже пропадает обоняние и вкусовые ощущения, сообщается на сайте
Роскомнадзора.
"Симптомы в целом больше похожи на те, которые бывают при давно известных нам сезонных ОРВИ: повышение температуры до 38 °С, иногда и выше, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель, снижение аппетита", – говорится в материале.
При этом фиксировались случаи, когда у некоторых пациентов наблюдались низкие значения температуры тела, а у детей – высыпания. Но в целом врачи утверждают, что большая часть заболевших переносят инфекцию в легкой форме.
"Однако особенности нового варианта вируса способствуют не только более быстрому распространению его среди людей, но и дают возможность быстрее и активнее поражать бронхи и легкие, что подтверждает необходимость не менее серьезного отношения к омикрону, чем к предыдущим штаммам", – отмечают в организации.
Медики настаивают на продолжении соблюдения всех ранее известных защитных мер. В частности, если вы заболели, нужно как можно быстрее изолироваться, обратиться за медицинской помощью и строго соблюдать все рекомендации по профилактике – носить маску, мыть руки, соблюдать дистанцию и вакцинироваться.
Что касается средней продолжительности инкубационного периода для дельта-штамма, как рассчитали китайские ученые, она составила 4,4 дня. Для омикрона пока такой точной цифры нет.
Между тем, согласно предварительным расчетам южноафриканских врачей, инкубационный период протекает в течение 5 дней, но в разных группах населения он может несколько отличаться.
Врачи отмечают, что быстрый рост числа заболевших в ряде стран указывает на сокращение инкубационного периода по сравнению с дельта-вариантом.
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