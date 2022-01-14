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Главный инфекционист Грузии против введения новых ограничений
Главный инфекционист Грузии против введения новых ограничений
Причиной ухудшения эпидемиологического положения в Грузии Церцвадзе назвал слабый контроль за соблюдением правил 14.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-14T16:05+0400
2022-01-14T17:03+0400
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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе не приветствует введение дополнительных ограничений из-за ухудшения эпидемиологического положения, но выступает за усиление контроля за исполнением уже существующих правил.В Грузии обязательно ношение масок как в закрытых помещениях в общественных местах, так и на улице, но на улице мало кто соблюдает правила. Рестораны, театры, музеи, фитнесс-центры и другие заведения можно посещать только с "зелеными паспортами". QR-коды получают привитые, переболевшие или с отрицательным тестом. Показатель ношения масок как в открытом, так и в закрытом пространстве лишь 28%, заявил в декабре глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.Ковид-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 14 января &gt;&gt;Низкий и показатель вакцинации - двумя дозами привиты 41,3% взрослого населения. По словам Церцвадзе, правительство сделало все возможное, но нужно было сделать невозможное. В частности, найти инновационные подходы и убедить скептически настроенных граждан в необходимости прививок.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса

Главный инфекционист Грузии против введения новых ограничений

16:05 14.01.2022 (обновлено: 17:03 14.01.2022)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - молодежь у ночного клуба в масках
Эпидемия коронавируса - молодежь у ночного клуба в масках - Sputnik Грузия, 1920, 14.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Причиной ухудшения эпидемиологического положения в Грузии Церцвадзе назвал слабый контроль за соблюдением правил
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе не приветствует введение дополнительных ограничений из-за ухудшения эпидемиологического положения, но выступает за усиление контроля за исполнением уже существующих правил.
В Грузии обязательно ношение масок как в закрытых помещениях в общественных местах, так и на улице, но на улице мало кто соблюдает правила. Рестораны, театры, музеи, фитнесс-центры и другие заведения можно посещать только с "зелеными паспортами". QR-коды получают привитые, переболевшие или с отрицательным тестом.

"Здесь есть вина и правительства, и населения. Ношение масок, ответственность населения и контроль за исполнением со стороны руководства страны – это слабое место, очень слабое. Если эти два вопроса исправить или хотя бы наполовину исправить, то я вам даю гарантию, что мы лучше других стран сможем преодолеть вызов "омикрона", - заявил Церцвадзе в эфире телеканала PalitraNews.

Показатель ношения масок как в открытом, так и в закрытом пространстве лишь 28%, заявил в декабре глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
Ковид-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 14 января >>
Низкий и показатель вакцинации - двумя дозами привиты 41,3% взрослого населения. По словам Церцвадзе, правительство сделало все возможное, но нужно было сделать невозможное. В частности, найти инновационные подходы и убедить скептически настроенных граждан в необходимости прививок.
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