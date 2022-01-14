https://sputnik-georgia.ru/20220114/glavnyy-infektsionist-gruzii-ne-privetstvuet-vvedenie-novykh-ogranicheniy-263619833.html

Главный инфекционист Грузии против введения новых ограничений

Главный инфекционист Грузии против введения новых ограничений

Причиной ухудшения эпидемиологического положения в Грузии Церцвадзе назвал слабый контроль за соблюдением правил 14.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-14T16:05+0400

2022-01-14T16:05+0400

2022-01-14T17:03+0400

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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе не приветствует введение дополнительных ограничений из-за ухудшения эпидемиологического положения, но выступает за усиление контроля за исполнением уже существующих правил.В Грузии обязательно ношение масок как в закрытых помещениях в общественных местах, так и на улице, но на улице мало кто соблюдает правила. Рестораны, театры, музеи, фитнесс-центры и другие заведения можно посещать только с "зелеными паспортами". QR-коды получают привитые, переболевшие или с отрицательным тестом. Показатель ношения масок как в открытом, так и в закрытом пространстве лишь 28%, заявил в декабре глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.Ковид-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 14 января >>Низкий и показатель вакцинации - двумя дозами привиты 41,3% взрослого населения. По словам Церцвадзе, правительство сделало все возможное, но нужно было сделать невозможное. В частности, найти инновационные подходы и убедить скептически настроенных граждан в необходимости прививок.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса